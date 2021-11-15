Мэр российского города попал под колеса автомобиля и в стихах извинился перед водителем

Мэр Петрозаводска Владимир Любарский написал стихи на больничной койке, куда он угодил после ДТП. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

А не пора ли учредить в России премию «За человечность» и номинировать на нее чиновников за их доброту душевную? Вот серьезно. Без иронии. Орденов, медалей «За заслуги ...» или «За развитие ...» выпускаются тонны, а вот, чтоб «За сердечность к народу российскому» - нет даже значка.

Жаль. Тем более появился тут один кандидат - сердечный мэр Петрозаводска Владимир Любарский. Недавно он попал под машину. Есть даже видео, как Любарский совершает впотьмах пробежку с фонариком на лбу (что конечно анекдот, и тут вопрос к самому мэру — почему с освещенностью петрозаводских улиц беда?). Мэра, несмотря на фонарь, на перекрестке не замечает встречный седан и чиновник отлетает в сторону...

Как бы повел себя нормальный русский мэр, если бы ему удалось остаться в сознании. Водитель злосчастной машины бы проклял день, когда он вообще сел за руль. Как минимум – условный срок. Потому что тот же Любарский был еще недавно вице-губернатором Карелии, а давить таких ох как чревато.

Но как поступает очнувшийся в больнице петрозаводский мэр, куда его доставили с переломом ноги.

Он пишет милое стихотворение:

Приключился тут, друзья, вот такой кошмарик.

По дороге мэр бежал, а на лбу фонарик.

Тем не менее он сам правила нарушил

И толкнул чужой седан центнеровой тушей.

Слава Богу, живы все и водитель тоже.

Помним, правила, друзья, нарушать негоже.

Думаю, от этого стиха первым разрыдался водитель седана, перед которым вот так изящно извинился сам мэр. Но и горожане признание вины чиновником оценили. И хотя ворчливо попеняли – дескать, может теперь на улицах будет побольше света, но заметили – есть еще живые люди во власти. Такие же как они.

Может, действительно, затеем конкурс – учредим общественную премию «ЧЧ» - «Чиновник - тоже Человек» имени Салтыкова-Щедрина (и он, кстати, так же был вице-губернатором).

Один претендент с фонариком на лбу уже есть.