«Выстрелил в лицо»: В Москве ранен основатель группы «Ногу Свело!»

Музыкант Антон Якумольский и его супруга Александра. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Основателя группы «Ногу свело» Антона Якомульского обстреляли в центре Москвы. Музыкант был вместе с супругой Александрой. Время было позднее. К паре подошел неизвестный мужчина, завязался конфликт.

- Какой-то идиот наехал на мою жену. Заступился. Получил выстрел в лицо из газового пистолета. Неприятно. Полиция, скорая, все по полной. Вот это рок-н- ролл, - написал о случае Антон Якомульский в соцсетях.

Музыканту 51 год. С певцом Максимом Покровским он познакомился в 1988 году - тогда и была придумана группа «Ногу свело». Антон Якомульский стал барабанщиком в группе. Позже он участвовал в записи альбома для группы «Рукастый перец», потом было участие в музыкальном коллективе «Муха» - группа распалась в 2018 году.

У Якомульского осталось много знакомых в музыкальной тусовке. Как удалось выяснить kp.ru, Антон Якомульский вместе с женой Александрой были в пятницу, 12 ноября, в ночном клубе «16 тонн», где проходил концерт группы «АнимациЯ». После они вышли из клуба, где и произошел конфликт. К паре подошел мужчина и стал агрессивно высказываться в адрес Александры. Супруг стал защищать. В ход пошло оружие.

- Чувствую себя не очень. Глаза болят, - рассказал kp.ru Антон Якомульский.

- А где все произошло? Вы возвращались из ночного клуба?

- Это не важно.

"Вот это рок-н- ролл", - написал о случае Антон Якомульский в соцсетях. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Вы этого человека знаете?

- Не хочу пока говорить.

Музыкант говорит, что они с супругой пытаются понять, что произошло – приходят в себя.

- Полтос уже, а приключения продолжаются, - написал в соцсетях знакомый музыканта Александр Е.

Сам же Александр Якомульский пытается не нагнетать и друзьям на слова поддержки отвечает, что «это рок-н-ролл». Нападавшего, по информации музыканта, задержали. Якомульский уже дал показания в полиции и побывал в травмпункте.

- Что говорят полицейские?

- Больше ничего говорить не буду, пока не разберемся, - сказал kp.ru Антон Якомульский.