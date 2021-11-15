Путин изменил «ельцинские» границы Крайнего Севера

Президент России Владимир Путин. Фото: REUTERS

Владимир Путин отменил сразу несколько ельцинских указов. С 1 января 2022 года целые регионы лишатся статуса районов Крайнего Севера. Теперь по решению президента к арктической зоне перестанут относиться:

- Ненецкий автономный округ.

- Коми ССР.

- Бурятской ССР.

- Коми-Пермяцкий автономный округ Пермской области.

- Республика Карелия.

К указу президента не прилагается поясняющая записка, но судя по всему, Путин подписал технический документ. Указы Ельцина о включении регионов в зону Крайнего Севера были подписаны в начале 90-х годов. Ни Бурятской Советской Социалистической республики, ни Коми ССР, ни Пермской области больше нет – многие субъекты не только поменяли названия, но и границы.

– В Государственной Думе ничего не известно. Скорее всего, этот указ связан с кодификацией законодательства. Он может носить технический характер. Сейчас юристы разбираются. Я дала поручение всем, - сказала первый зампредседателя комитета Госдумы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Валентина Пивненко.

Для людей важно, чтобы у регионов сохранялся официальный статус районов Крайнего Севера, ведь тогда жители продолжат получать от государства субсидии: надбавки к зарплате, дополнительные дни отпуска, компенсация стоимости поездки в отпуск, оплата дороги на лечение в другой город, у женщин сокращенная рабочая неделя и так далее.

В администрации Карелии уже заявили, что для людей ничего не изменится: «Следом за указом президента будет подписано постановление правительства России». Власти уточнили, что в Кабмине сейчас лежит проект постановления «Об утверждении Перечня районов Крайнего Севера и местностей, приравненных к районам Крайнего Севера» - этот документ сохранит все имеющиеся льготы.