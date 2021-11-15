Михаил Дегтярёв открыл в Ульяновске памятный барельеф своему деду, который строил Ленинский мемориал

В торжественной церемонии принял участие внук Михаила Николаевича - Хабаровский губернатор Михаил Дегтярёв. Фото: Иван МАКЕЕВ

...В минувшие выходные в Ульяновске, на доме N 11 по улице Кузнецова, где проживал Почетный гражданин города, второй секретарь обкома КПСС, председатель областного Комитета народного контроля Михаил Козлов, был установлен памятный барельеф. В торжественной церемонии принял участие внук Михаила Николаевича - Хабаровский губернатор Михаил Дегтярёв. Это событие мы обсудили с ним по телефону.

- Михаил Владимирович, когда я приезжал к вам в командировку, вы мне немного рассказывали про своего знаменитого деда.

- Дедов у меня было два, как и у всех. Один был ветеран Великой Отечественной, после войны - крановщик, орденоносец – Иван Дегтярев. А второй дед пошел по партийной линии. Но сначала он работал железнодорожником.

- В обкоме КПСС, как я понимаю, он в должности второго секретаря купировал строительство?

- Да, плюс сельское хозяйство и промышленность.

В минувшие выходные в Ульяновске, на доме N 11 по улице Кузнецова, где проживал Почетный гражданин города Михаил Козлов, был установлен памятный барельеф. Фото: youtube.com/УлПравда ТВ

- Ну, а вы с дедом общались, да, в детстве?

- Он меня, можно сказать, вырастил. Я жил у деда с бабушкой три с половиной года, где-то с трех до семи лет. А бабушка моя, Антонина Васильевна, была заслуженный врач РСФСР, работала доктором.

- Ясно. В принципе, это большая редкость, что бывшему советскому партийному работнику вдруг вот - в наше неленинское время, скажем так, - устанавливают памятный барельеф. А вы заранее об этом узнали?

- Конечно. Начнем с того, что ко мне обратилась общественность. В Ульяновске знают, что я внук Михаила Козлова. И мы вместе с общественностью, с ветеранами приняли решение установить этот барельеф. Автор - Олег Анатольевич Клюев, очень известный скульптор, это он установил скульптуру Богдану Хитрово, основателю Симбирска, на набережной города.

Дед Михаила Дегтярёва - справа от Леонида Брежнева. Фото: Личный архив

Я лично оплатил все затраты из своих средств, за свой счет слетал в Ульяновск - в выходной день. И вместе с ветеранами и юнармейцами участвовал в торжественной церемонии.

- Как я понял, один из таких вот знаковых объектов, строительство которого курировал ваш дед – это Ленинский мемориал в Ульяновске?

- Весь комплекс зданий - Ленинский мемориал, гостиница «Венец», Педагогический университет – плюс все эти центральные площади, аллеи, мой дед был начальником штаба стройки.

- Это я тоже себе представляю, что за должность.

- И потом, когда все было построено, вместе с первым секретарём Ульяновского обкома КПСС Анатолием Андриановичем

Скочиловым дед встречал в Ульяновске Брежнева. Леонид Ильич приезжал в 1970-м, на 100-летие Владимира Ильича. (Ульяновск - бывший Симбирск - родина Ленина. - А.Г.)

На этом фото дед Дегтярёва слева от Брежнева. Фото: Личный архив

- Дедушка вам рассказывал об этих исторических событиях?

- Ну, в меру моего возраста, скажем так.

Дед умер, когда мне было 10 лет, в 1991 году, я, конечно, много успел узнать от него. Мы, когда гуляли, он показывал мне все свои объекты.

- Сейчас вы были там?

- Был, конечно.

- В каком состоянии вот эта бывшая ударная стройка вашего деда?

- Там все хорошо. Там очень ухоженно - фонтан открыли такой, поющий. Сейчас сам мемориальный центр Ленина на реставрации. Очень так, я посмотрел, хорошо делают, качественно, молодцы. Вообще производит хорошее впечатление город Ульяновск.

- Понятно. А Жириновский, кстати, знает, что ваш дедушка строил Ленинский мемориал? Мемориал дедушки Ленина.

- Знает Владимир Вольфович, знает...

- А чего вы так улыбаетесь?

- Он постоянно в разговорах подначивал меня раньше – «внук партийной номенклатуры».

- Так он и про меня всегда говорит: Гамов – член КПСС. И, выступая у нас на Радио «Комсомольская правда», пару раз меня «увольнял».

- Он меня подначивал в шутку, конечно. Но мы же не выбираем себе родителей и дедушек с бабушками.

- Мы гордимся ими.

- Я горжусь своим дедом – и первым, и вторым, конечно.

- Вот я изучил вашу речь на открытии барельефа. По-моему, вы там сказали, что у дедушки была такая хорошая поговорка, ой, не поговорка, - прозвище!

- Партийная кличка – Бульдог.

- Это как, за глаза, что ли, его так называли? Или он знал, что он бульдог?

- Это мне тети рассказывали мои. У него же четыре дочери, у моего деда. Вот младшая дочь - моя мама. Вот они вспоминали в своем кругу, что его так звали – Бульдог, внутри партии.

Дед и внук. 1990 г. Фото: Личный архив

- Внутри коммунистической партии?

- Ну, да.

- То есть коллеги-однопартийцы. Ясно. А вот интересно, внуку передались какие-то качества деда – бульдожья хватка там, бульдожий характер?

- Не знаю, Александр. Это не мне судить. По крайней мере, дед отличался тем, что все, за что брался, - не выпускал, пока не введет в эксплуатацию или не доделает. Это точно.

- А вы не такой, да? Или такой все-таки?

- Я не могу за себя говорить, это неэтично, Александр. Я стараюсь быть таким.

- Я понял. Ясно. А как вас там, в Ульяновске, приняли? В принципе, благодаря, в том числе и нам, вы же личность-то раскрученная уже.

- Нормально приняли. Помогли вот организовать все. Кстати, я хочу высказать юнармейцам Ульяновской области большое спасибо. Молодые наши ребята и девочки, они там помогали возлагать корзину с цветами. Почетный караул установили на время церемонии.

- Что вы своим детям рассказали про своего дедушку, про это событие, в котором участвовали?

- Ну, рассказал все как есть. Что был вот у меня такой дед, а у них – прадед, который очень много построил полезных объектов, заводов, сельских предприятий. Ведь мемориал – это просто как венец, он на виду. А так-то их - десятки. Что очень любил и уважал людей, работал самоотверженно. Не стяжал ничего для семьи. После него осталось только ружье, которое перешло мне по наследству, которое ему подарил Брежнев.

Дед и внук. Ульяновск. 7 ноября 1990 г. Фото: Личный архив

- Серьезно?

- Я на охоту хожу с ним. ИЖ.

- А вы охотник?

- Ну, я обычно хожу, никого не это… не добываю.

- Вы прямо как Путин. Он тоже на охоту ходит, но - возвращается без добычи.

- Наверное, завершающий вопрос. Вот это вот все - я по себе знаю, очень греет, когда приникаешь к истокам своим. Я вам говорил, что у меня папа тоже был строитель, Герой Социалистического Труда, бригадир. Вот я, когда туда приезжаю, на родину, в город Новотроицк Оренбургской области, как-то подзаряжаюсь. Вы испытываете, да, такие же чувства?

- Конечно, конечно. Я на подъеме вот прилетел в Хабаровск. Настроение повышенное. Уже с утра провел заседание правительства, уже съездил на кислородный завод, встречался с коллективом. У меня дел хватает.

Это очень важно, когда осознаёшь - вот отдал дань уважения памяти деда. Да и не только мой дед – все достойны такой памяти, кто трудился честно на благо Родины, пример подавал подрастающему поколению.

- То есть это наша историю, которую мы никак не должны…

- ...Не должны забывать. Нет!