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В мире16 ноября 2021 3:00

Генсеку ООН предложили создать Всемирную антинацистскую хартию

По замыслу инициаторов, документ сможет подписать любой житель Земли, осуждающий нацизм
Роберт ЛЕБЕДЕВ

Международное правозащитное движение «Мир без нацизма» предложило создать Всемирную Антинацистскую Хартию, которую смогли бы подписать все желающие жители планеты, разделяющие неприятие нацизма. Об этом говорится в обращении, опубликованном на сайте https://www.stopnazism.org/ - официальном портале движения «Мир без нацизма». Документ адресован Генеральному секретарю ООН, лидерам и парламентам стран – членов Совета Безопасности ООН и ОБСЕ.

Как следует из текста обращения, Всемирная антинацистская хартия — это «международная декларация фундаментальных принципов антинацистской деятельности, в основе которой лежат общие цели и методы противодействия расизму, ксенофобии, радикальному национализму, религиозной ненависти и неонацизму».

«От имени Международного правозащитного движения «Мир без нацизма» обращаюсь с призывом объединить усилия мирового сообщества со странами и лидерами, последовательно отстаивающими международное право и ведущими борьбу с наступлением «коричневой чумы»», — заявляет президент Движения «Мир без границ» Борис Шпигель. Именно его подпись стоит под обращением.

Согласно документу, поводом для обращения в высокие международные инстанции стал рост проявлений нацизма, неонацизма, ксенофобии, расовой и религиозной ненависти в ряде стран мира, вызванный героизацией нацизма и переписыванием истории Второй мировой войны. «В разных регионах нашей планеты продолжают гибнуть люди из-за своего цвета кожи, национальности, этнической и религиозной принадлежности. Во многих европейских странах, в том числе в странах-членах ЕС растет уровень межэтнической и расовой ненависти, проявлений антисемитизма и отрицание Холокоста. В ряде стран идет нарастающий процесс героизации государственными институтами нацистских преступников и их прихвостней из местных националистов», - говорится в тексте.

«Мир без нацизма» обращает внимание адресатов на то, что существующие правовые механизмы, осуждающие героизацию нацизма и ксенофобию, попросту не работают. А точнее, откровенно игнорируются многими странами, политическое руководство которых закрывает глаза на пропаганду нацистских идей и ценностей. А зачастую само руководство и раскалывает общество по национальному, конфессиональному и языковому признакам. Закономерным итогом этой политики становятся регулярные новости о нацистских маршах, осквернении памятников советских воинов и братских могил, переписывании истории Второй мировой войны, одобрении действий фашистов. Проблема приобрела такие масштабы, что о ней уже говорится официально: Европейская комиссия против расизма и нетерпимости в своем отчете по итогам 2019 года сообщила об «угрожающем росте» числа антисемитских, антимусульманских и других преступлений на почве ксенофобии, напоминает «Мир без нацизма» в своем обращении. Организация уверена, что данные процессы напрямую угрожают основополагающим ценностям демократии и прав человека.

В тексте обращения подчеркиваются усилия Российской Федерации и лично президента Владимира Путина по противостоянию вновь поднимающей голову нацистской идеологии. Руководитель движения «Мир без нацизма» напомнил, что российский лидер Владимир Путин неоднократно заявлял об опасности попыток в современном мире взять на вооружение нацистскую идеологию, переписать историю и оправдать преступления нацизма. «Последовательная и неуклонная позиция Президента Российской Федерации Владимира Путина по борьбе с нацизмом и риторикой ненависти на основе этнической принадлежности является залогом международной и региональной безопасности, стабильности в мире в целом», - уверен Шпигель.

В подтверждение своих слов движение «Мир без нацизма» напомнило, что Российская Федерация ежегодно вносит на рассмотрение Генеральной Ассамблеи ООН проект резолюции «Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости». Однако сказать четкое «нет» современным вариантам «коричневой чумы» согласны не все: так, в 2019 году на 74 сессии Генассамблеи ООН документ поддержали 133 государства, 52 страны воздержались, а США и Украина высказались против.

По мнению Бориса Шпигеля, сегодня в мире сложились условия, аналогичные тем, что почти сто лет назад привели к власти Гитлера: экономический кризис, стремление ряда стран пересмотреть итоги предыдущей Мировой войны, проблема национальных меньшинств и беженцев. При этом, прямые свидетели ужасов нацизма, а также его победители уходят из жизни, а молодежь слишком плохо знает историю, чтобы не повторить ошибок прошлого. Помочь им в этом — наша общая задача, уверен Шпигель.

В завершение обращения его автор просит Генерального секретаря ООН включить рассмотрение этой глобальной проблемы в план работы Совета безопасности ООН и вынести соответствующую Резолюцию. Это сыграло бы значительную роль в противостоянии проявлениям ненависти на почве расизма, нацизма, ксенофобии и антисемитизма, полагает Борис Шпигель.

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