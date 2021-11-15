Как выглядит российский бизнес-джет Aurus изнутри

Самолет Aurus Business Jet. Фото: Марина Лысцева/ТАСС

Россия представила бизнес-джет Aurus на авиационной выставке в Дубае, стоимость которого в зависимости от комплектации составит от 39 млн до 50 млн долларов. В Минпромторге РФ назвали Aurus Business Jet (ABJ) главной премьерой Dubai Airshow.

Самолет поделен на три изолированных отсека. Фото: Инна Сидоркова/РБК

Как сообщается, представленная новинка поделена на три изолированных отсека: обеденная комната, спальня и переговорная. Кроме того, есть кабины пилотов, а также душевая, туалет и кухня. На борту есть и высокоскоростной интернет, и встроенный трап.

Кухня. Фото: Инна Сидоркова/РБК

Уточняется, что это первый лайнер из семейства Superjet с дополнительной топливной системой, поэтому воздушное судно может летать без дозаправки на расстояние до 7 200 километров.

Душевая. Фото: Инна Сидоркова/РБК

С 2013 года российскими и зарубежным заказчикам было поставлено 11 Superjet в VIP-конфигурации. Именно на его базе и был создан новый Aurus Business Jet.

Переговорная. Фото: Инна Сидоркова/РБК

Самолет с новым салоном впервые представили на МАКСе в Жуковском летом 2021 года, тогда он назывался SBJ. После было принято решение доработать некоторые стилистические решения.

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) собирается завершить сертификацию данной модели Superjet в 2022 году.