Не так страшно пальмовое масло, как о том толкуют: разбираем мифы вокруг популярной добавки

Цифры настораживают: импорт пальмового масла в Россию продолжает расти. Фото: Shutterstock

Не за горами Новый год, когда почти каждый хотя бы коробочку шоколадных конфет в подарок да получит. А иногда и целую гору. Дети — уж точно, как же без «елочных» наборов с конфетками и вафлями внутри. А сколько тортиков будет съедено за время каникулярных семейных и дружеских посиделок! Фоном же возникает вопрос: а сколько там вредного? Ведь, как говорят, в популярных кондитерских «вкусняшках» сплошное пальмовое масло, то есть отрава! «КП» попыталась разобраться в больном и нашумевшем вопросе и выслушать разные мнения.

НЕ ХУЖЕ ДРУГИХ РАСТИТЕЛЬНЫХ МАСЕЛ

Цифры настораживают: импорт пальмового масла в Россию продолжает расти. В первом полугодии 2021 года он увеличился на 12% в сравнении с тем же периодом предыдущего года. По оценкам, примерно 25% из этих закупок идет в фаст-фуд, чипсы, пищевые концентраты, а около 30% - на нужды кондитерской промышленности.

В середине ноября представители кондитерской отрасли в честь Недели качества в России провели круглый стол, где как раз и попытались ответить на самые насущные вопросы потребителей.

Пальмовое масло используем, но качественное — сообщили кондитеры.

- Это обычное растительное масло со своими отличительными характеристиками, которое абсолютно подходит для производства кондитерских изделий, - заявил исполнительный директор Ассоциации предприятий кондитерской промышленности (АСКОНД) Вячеслав Лашманкин.

- Такие ингредиенты, как пальмовое масло, используются в продуктах, потому что технологически мы не можем их ничем заменить. Но все ингредиенты, которые кладутся в продукт, подлежат оценке качества. И входному контролю. Стандарты стран, куда наша продукция идет на экспорт, зачастую жестче. И в том числе пальмовое масло, которое у нас используется, соответствует этим стандартам, - подтвердила директор федерального научного центра пищевых систем им. Горбатова Оксана Кузнецова.

Что есть «качественное» пальмовое масло и есть ли в природе такое?

МЕДИКИ И ЗАЩИТНИКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ: ВЕСЬ ВОПРОС В ОБРАБОТКЕ ПРОДУКТА

- Критерий качества простой — сколько трансжиров, насыщенных жирных кислот и других сомнительных с точки зрения рисков для здоровья веществ содержится в конечном продукте. То есть в торте или вафлях. А какой вид масла использовать и как его очистить — это уже проблемы технологов, - объясняет председатель правления КонфОП Дмитрий Янин. - Именно поэтому в большинстве стран, включая самые передовые, не запрещают пальмовое масло. А контролируют итог.

Как поясняют эксперты-химики и диетологи, вредно не масло, а некоторые продукты его обработки (подробнее - в «Справке «КП»). Конкретно же «пальма» виновата лишь тем, что из нее проще, чем из других растительных масел, сделать так называемое гидрогенизированное (твердое) масло, которое очень хорошо подходит для нужд пищевой промышленности - легко перевозить, можно долго хранить, удобно использовать.

Как поясняют эксперты-химики и диетологи, вредно не масло, а некоторые продукты его обработки Фото: Shutterstock

ПОКУПАТЕЛИ: НЕ ГРУЗИТЕ НАС ХИМИЕЙ, СКАЖИТЕ ЧТО ДЕЛАТЬ

Вот честно: пока разбиралась с мифами и правдой вокруг пальмового масла, чуть с ума не сошла от уроков химии от экспертов про жиры, кислоты и всякие «транс». Многим гражданам проще поверить в версию о том, что к нам завозят по дешевке техническое масло в цистернах из-под нефти. Поэтому оно «грязное» — и отрава, поскольку не пищевое! Между прочим, об этом говорили даже депутаты.

Специалисты над этой версией смеются.

- Можно посмотреть таможенную статистику. Технического масла к нам завозится менее 1%, остальные 99% - пищевое пальмовое масло, - объясняет химик-технолог, блогер, автор книги «Страшная химия: еда с Е-шками» Ольга Косникова.

Но на вопрос, можно ли потребителю как-то по-простому и по-быстрому определить, насколько качественная и очищенная «пальма» в составе вон того красивого тортика, эксперты разводят руками — нужна экспертиза. Остается верить, что Роспотребнадзор не теряет бдительности

Производители-кондитеры в свою пользу приводят такие аргументы. Во-первых, российский экспорт сладостей в последние годы растет как на дрожжах (см. НАГЛЯДНО). Мы сейчас поставляем кондитерские изделия аж в 94 страны, включая довольно привередливых к товарам «мейд извне» Эмираты и Китай. Делали бы отраву — с чего бы спрос на российские шоколадки и вафли рос? Во-вторых, велика конкуренция на внутреннем рынке, поэтому поневоле приходится следить за качеством сырья. Как утверждает президент Ассоциации предприятий кондитерской промышленности Сергей Носенко, за один метр полки со сладостями в российских супермаркетах сейчас конкурирует до 150 производителей (это с учетом транснациональных корпораций, у которых почти у всех сейчас в России свои заводы).

Верить?

- Мы предлагаем решить проблему по-другому, - говорит Дмитрий Янин. - Участь потребителя облегчил бы цветовой индикатор на ценнике, который бы показывал, сколько в продукте в расчете на 100 г содержится разных вредных веществ — соли, сахара, трансжиров и т. п. Больше определенных параметров — красный цвет, среднее количество — желтый и так далее. Это улучшило бы и жизнь производителей, если они добросовестные и прогрессивные - не надо было бы объяснять, что их продукция качественная, потому что ее раскупают китайцы.

ИТОГО: ЕСТЬ ИЛИ НЕ ЕСТЬ?

- Опасность — прежде всего в количестве масла, которое мы употребляем. В больших дозах это по-любому не полезно. А поскольку оно везде — в конфетах, печенье, пирожных - лучше, конечно, кондитерскими изделиями не злоупотреблять, - советует кандидат медицинских наук, врач гастроэнтеролог-гепатолог больницы им. В.В. Виноградова Ольга Аришева. - Причем эта рекомендация продиктована еще и обилием сахара в составе таких продуктов.

СПРАВКА «КП»

Польза и вред импортной добавки

- В сыром (красном) пальмовом масле содержится большое количество витамина Е, а по содержанию каротиноидов (предшественников витамина А) пальмовое масло далеко впереди других растительных масел. Но такое, действительно крайне полезное, масло очень дорогое, поэтому редко используется за пределами места произрастания сырья, - объясняет нутрициолог Ксения Пустовая. - Наибольшее же распространение получило гидрогенизированное пальмовое масло — оно дешевое и повсеместно используется в пищевой промышленности. За счёт обработки такое масло становится твердым, напоминающим воск или парафин. Полезных веществ в нём практически не остается, зато высока концентрация насыщенных жирных кислот (ими рекомендуется не злоупотреблять, чтобы не увеличивать «плохой» холестерин).

Кроме того, в процессе гидрогенизации могут образовываться трансжиры. Их ВОЗ считает ответственными за увеличение числа сердечно-сосудистых заболеваний. Это не есть нечто, что возникает именно из пальмового масла. Напротив, если до состояния парафина довести подсолнечное или кукурузное, трансжиров получится гораздо больше — этим отчасти объясняется нынешняя популярность пальмового масла. В России с 2018 года действуют ограничения: не более 2% трансжиров от общего количества жира в пищевом продукте (рекомендация ВОЗ — не более 1%).

Еще одна претензия — к глицидиловым эфирам (GE), которые образуются при высокотемпературной обработке (более 200 градусов) любых растительных масел. Пальмовое тут опять-таки вспоминают из-за наибольшей его популярности у переработчиков и в фаст-фуде. Достоверно это не доказано, но есть гипотеза, что GE могут провоцировать развитие онкологии. В Евросоюзе ограничения по GE введены, Россия пока к этому готовится — разработана «дорожная карта».

ВОПРОС В ТЕМУ

Почему экологи против?

- Страны, которые живут с экспорта пальмового масла, стремятся увеличить его объемы, для чего расширяют плантации масличной пальмы. Под это повсеместно стали вырубаться тропические леса, что, конечно, представляет угрозу для экологии. Тем более, что та же проблема есть, например, с соей, - объясняет Дмитрий Янин. - Без давления мирового сообщества и каких-то ужесточений остановить этот процесс очень сложно. Потому что для этих стран это вопрос экономического роста и доходов бюджета.

Страны, которые живут с экспорта пальмового масла, стремятся увеличить его объемы, для чего расширяют плантации масличной пальмы. Под это повсеместно стали вырубаться тропические леса, что, конечно, представляет угрозу для экологии. Фото: Shutterstock

КОНКРЕТНО

Что мы съедаем вместе со сладостями:

основной состав сырья, которое использует наша кондитерская отрасль

белый сахар — 38%

пшеничная мука — 28%

какао-продукты — 16%

жиры — 9%

патока крахмальная — 6%

молочная продукция — 3%

(По данным АСКОНД)

НАГЛЯДНО

Экспорт «кондитерки» из России, тыс. тонн

2014 388,7

2016 418,2

2018 532,5

2020 692,0

2021 (9 месяцев) 782,9

(По данным АСКОНД)