Леониды продолжат падать и в полнолуние. Фото: Shutterstock

Самые стремительные

Астрономы Московского Планетария напоминают: в ночь с 17 на 18 ноября максимальной интенсивности достигнет метеорный поток Леониды. Если небо очистится от облаков, то можно будет увидеть от 15 до 20 «падающих звезд» в час. А то и больше. Бывало, что Леониды преподносили сюрпризы – сыпались с неба тысячами. По сведениями Московского Планетария, такое случалось в 1833, 1866, 1966, 1999 и 2001 годах. В 1966 году астрономы насчитывали аж по 10 тысяч метеоров в час – почти по 30 штук в секунду. Кто знает, в друг и в нынешнем году шоу усилится.

Бывало, что Леониды сыпались дождем.

Леониды бывают очень яркими.

Вот только условия для наблюдения в нынешнем ноябре не самые благоприятные. Луна вот-вот станет полной, то есть, яркой – будет отсвечивать. Однако и Леониды – весьма заметные метеоры, потому что самые стремительные. Некоторые влетают в атмосферу со скоростью 71 километр в секунду, оставляя сияющие белые росчерки. Искать их можно после полуночи и до рассвета. Смотреть - на восток: чуть правее и ниже Большой Медведицы (Major Ursa) и левее Регула (Regulus) — самой яркой звезды в созвездии Льва и вообще на небе.

Радиант потока — место, откуда словно бы вылетают огненные струйки, находится в созвездии Льва (Leo). Оно и дало название потоку, который представляет собой пыль и крупинки, оставленные кометой Темпеля-Туттля.

Радиарнт метеорного потока Леониды надо искать на востоке.

Комета-прародительница приближается к Солнцу каждые 33 года. В очередной раз окажется рядом с ним в 2031 году. Земле она не угрожает, но пыли в поток иной раз добавляет.

В тени Земли

19 ноября произойдет затмение Луны. Она попадет в тень Земли и на три с лишним часа – с 10:20мск до 13:48мск - станет багровой. В момент максимальной фазы – в 12:04мск – затмение будет выглядеть, как полное. Тень окрасит багрянцем 0,97 лунного диска, оставив ярко освещенным его южный край.

Примерно так будет выглядеть Луна 19 ноября 2021 года. Фото: Shutterstock

Как обещают в Московском планетарии и подтверждают в NASA, с начала до конца теневое затмение смогут наблюдать жители Дальневосточного федерального округа. В Москве, увы, вообще ничего видно не будет. Луна во время затмения будет находиться за горизонтом.

Фазы грядущего лунного затмения.

Лунное затмение будет видно не по всей Земле.