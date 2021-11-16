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Наука16 ноября 2021 4:00

Самые яркие астрономические явления ноября 2021 года: звездопад Леониды и лунное затмение

В ночи с 17 по 19 ноября ожидается яркое небесное шоу в двух действиях
Владимир ЛАГОВСКИЙ
Владимир ЛАГОВСКИЙ
Леониды продолжат падать и в полнолуние.

Леониды продолжат падать и в полнолуние.

Фото: Shutterstock

Самые стремительные

Астрономы Московского Планетария напоминают: в ночь с 17 на 18 ноября максимальной интенсивности достигнет метеорный поток Леониды. Если небо очистится от облаков, то можно будет увидеть от 15 до 20 «падающих звезд» в час. А то и больше. Бывало, что Леониды преподносили сюрпризы – сыпались с неба тысячами. По сведениями Московского Планетария, такое случалось в 1833, 1866, 1966, 1999 и 2001 годах. В 1966 году астрономы насчитывали аж по 10 тысяч метеоров в час – почти по 30 штук в секунду. Кто знает, в друг и в нынешнем году шоу усилится.

Бывало, что Леониды сыпались дождем.

Бывало, что Леониды сыпались дождем.

Леониды бывают очень яркими.

Леониды бывают очень яркими.

Вот только условия для наблюдения в нынешнем ноябре не самые благоприятные. Луна вот-вот станет полной, то есть, яркой – будет отсвечивать. Однако и Леониды – весьма заметные метеоры, потому что самые стремительные. Некоторые влетают в атмосферу со скоростью 71 километр в секунду, оставляя сияющие белые росчерки. Искать их можно после полуночи и до рассвета. Смотреть - на восток: чуть правее и ниже Большой Медведицы (Major Ursa) и левее Регула (Regulus) — самой яркой звезды в созвездии Льва и вообще на небе.

Радиант потока — место, откуда словно бы вылетают огненные струйки, находится в созвездии Льва (Leo). Оно и дало название потоку, который представляет собой пыль и крупинки, оставленные кометой Темпеля-Туттля.

Радиарнт метеорного потока Леониды надо искать на востоке.

Радиарнт метеорного потока Леониды надо искать на востоке.

Комета-прародительница приближается к Солнцу каждые 33 года. В очередной раз окажется рядом с ним в 2031 году. Земле она не угрожает, но пыли в поток иной раз добавляет.

В тени Земли

19 ноября произойдет затмение Луны. Она попадет в тень Земли и на три с лишним часа – с 10:20мск до 13:48мск - станет багровой. В момент максимальной фазы – в 12:04мск – затмение будет выглядеть, как полное. Тень окрасит багрянцем 0,97 лунного диска, оставив ярко освещенным его южный край.

Примерно так будет выглядеть Луна 19 ноября 2021 года.

Примерно так будет выглядеть Луна 19 ноября 2021 года.

Фото: Shutterstock

Как обещают в Московском планетарии и подтверждают в NASA, с начала до конца теневое затмение смогут наблюдать жители Дальневосточного федерального округа. В Москве, увы, вообще ничего видно не будет. Луна во время затмения будет находиться за горизонтом.

Фазы грядущего лунного затмения.

Фазы грядущего лунного затмения.

Лунное затмение будет видно не по всей Земле.

Лунное затмение будет видно не по всей Земле.

Фазы Луны в ноябре 2021 года.

Фазы Луны в ноябре 2021 года.

Наука: Клуб любознательных