Беженцы разбили новый лагерь перед польской границей

В понедельник беженцы из Ирака снова попытались прорваться с территории Белоруссии в Польшу Фото: REUTERS

В понедельник беженцы из Ирака снова попытались прорваться с территории Белоруссии в Польшу. На этот раз мигранты ломились не через забор из колючей проволоки на границе, а через вполне себе официальный пропускной пункт. Правда, результат оказался таким же – попасть в благословенный Евросоюз арабам не удалось.

Две тысячи обитателей палаточного лагеря собрали вещи и прямо с утра пошли к погранпереходу «Кузница». Благо топать не далеко – меньше километра.

Но польские пограничники успели быстро среагировать. Перед шлагбаумами раскатали рулоны колючей проволоки, а за ними поставили военных и полицейских со щитами и шлемами. Весь день европейцы ждали, что беженцы пойдут на силовой штурм. Арабы в ответ надеялись, что их пустят мирно.

Ошиблись все – прорыва не последовало, но и двери Европы перед мигрантами не распахнулись.

Чтобы не идти назад, беженцы разбили новый лагерь прямо на бетонной площадке перед пограничным переходом. У кого были палатки, поставили их, остальные просто разлеглись в спальных мешках. Снова запылали дымные костры из сырых дров.

Вроде лежать на холодном бетоне не так уж и весело. Но с другой стороны, в старом лагере земля после дождей стала превращаться в жидкую грязь. Вот и приходится выбирать между холодным и мокрым.

Второй штурм польской границы начался после того, как в мигрантских чатиках кто-то запустил информацию, будто в шесть вечера европейцы откроют границу и пустят всех беженцев. Этого, увы, не произошло.

Журналисты французского отделения канала RT попытались подъехать к границе с польской территории, чтобы посмотреть на происходящее глазами европейцев. Ничего у журналистов не получилось – полицейские просто арестовали их и отвезли в отделение. До сих пор - больше семи часов - корреспонденты не выходят на связь.

«Мы столкнулись с очевидным нарушением европейских стандартов свободы прессы. Мы — Европейская федерация журналистов — не медлим с тем, чтобы назвать это цензурой... Мы не видим причин для польских властей устанавливать цензуру в этой зоне, которая заслуживает внимания СМИ», - заявил глава Европейской федерации журналистов Рикардо Гутерреш.

Мигранты говорят, что будут стоять до победного конца и скорее замерзнут насмерть у польской границы, чем вернутся в Ирак. Белорусский президент Александр Лукашенко на всякий случай заявил, что республика поможет всем, кто захочет таки полететь домой.

- Мы готовы, как это обычно делали, посадить всех в самолеты, в том числе и «Белавиа», которые отвезут их обратно домой. Но это люди, надо сказать, очень упертые: никто возвращаться не хочет, - заявил Лукашенко.