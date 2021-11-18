«Кадровый резерв» Университета «Синергия»: практико-ориентированное обучение для студентов из регионов

Студенты получают самые востребованные сейчас на рынке труда специальности. Фото: vk.com/synergyuniversity

За период 2018–2021 гг. отмечается высокий уровень безработицы молодого населения (по данным Росстата, почти пятая часть российских безработных — это люди в возрасте до 25 лет). В связи с этим 27 июня 2021 года Президент России Владимир Путин поручил Правительству РФ совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ до 1 октября разработать программу содействия занятости молодёжи. Программа учитывает и перспективы развития секторов российской экономики, и трудовые предпочтения.

Инструменты содействия молодёжной занятости в настоящий момент внедряются и реализуются преимущественно с помощью образовательных учреждений (речь идёт о формировании трудовой мотивации, оказании профориентационной и социально-психологической помощи, организации центров карьеры, разработке проектов по трудоустройству выпускников вузов в разного рода организации).

Кроме того, высшие образовательные заведения и крупные корпорации реализуют целевые программы, с помощью которых ежегодно обучаются и трудоустраиваются около 5% от всех студентов вузов в нашей стране.

Так, крупнейший частный университет «Синергия» более 20 лет реализует целевую программу «Кадровый резерв», которая предусматривает параллельное обучение в рамках высшего образования и официальное оплачиваемое трудоустройство. Обучение на программе нацелено на абитуриентов из регионов и стран СНГ. Представители вуза подчёркивают, что основной целью программы является взращивание высококвалифицированных кадров для развития экономики нашей страны.

Социальный и карьерный лифт для абитуриентов

Университет «Синергия» входит в состав одноимённой корпорации, которая предоставляет возможность студентам программы обучаться в одном из 50 её подразделений. Эти подразделения охватывают такие сферы деятельности, как digital, веб-разработка, образование, event-менеджмент, проектный офис, отдел по подбору персонала, интернет-маркетинг, продажи и другие. Подобный формат обучения помогает определиться с областью профессиональных интересов, выстроить индивидуальную карьерную траекторию, а также даёт возможность применять полученные теоретические знания на практике в рамках учебного процесса. «Кадровый резерв» выпускает специалистов с дипломом о высшем образовании гособразца и официальным трудовым стажем от 4 лет.

По окончании обучения корпорация «Синергия» также обеспечивает выпускников программы рабочими местами. Её штат на сегодняшний день насчитывает более 5000 сотрудников. По желанию выпускник может продолжить обучение в магистратуре, аспирантуре или по программе MBA (бизнес-образование) в школе бизнеса «Синергия».

«Целевая программа “Кадровый резерв” является своего рода социальным и карьерным лифтом для абитуриентов из регионов», — отмечает президент Корпорации «Синергия» Вадим Лобов. Помимо формирования профессиональных навыков, студенты продвигаются по карьерной лестнице, переходя на новую должность по завершении каждого учебного года в соответствии с результатами своей работы.

Фото: vk.com/synergyuniversity

Личностные качества в приоритете

Конкурс на программу «Кадровый резерв» ежегодно составляет до 50 человек на место. Главными критериями для поступления являются личностные качества, результаты ЕГЭ не имеют решающего значения.

«В первую очередь мы ищем талантливых и энергичных молодых людей, которые демонстрируют способности к управлению, лидерству и могут ставить перед собой цели и решать управленческие задачи. Нам важно выбрать лучших из лучших, сформировать высококвалифицированные кадры, которые способны к прорывным решениям и достижению высоких результатов», — добавил Вадим Лобов.

Поступление осуществляется посредством трёхэтапного отбора. Первый этап проходит в регионе поступающего. В рамках него абитуриент заполняет анкету, выбирает для дальнейшего обучения один из трёх факультетов — управления, дизайна и рекламы или информационных технологий, — а затем проходит собеседование с представителем вуза. Далее следует интервью по скайпу с сотрудниками московской аттестационной комиссии университета. Финальным этапом отбора выступает семидневное выездное мероприятие «Школа лидерства».

После прохождения вступительных испытаний абитуриент получает возможность обучения, оплачиваемого трудоустройства и проживания в студенческом общежитии.

«Мы крайне заинтересованы в комплексном образовании и продвижении по карьерной лестнице студентов целевой программы, поскольку нашей стране и нашей корпорации нужны грамотные специалисты, руководители и топ-менеджеры», — объясняет Лобов. По его словам, многие выпускники «Кадрового резерва» остаются в корпорации или компаниях-партнёрах и быстро вырастают до позиций руководителей и топ-менеджеров.

«Кадровый резерв» — это комплексная программа, которая не только развивает твёрдые навыки и даёт профессию, но также помогает совершенствовать личность, формировать те гибкие навыки, которые понадобятся будущему управленцу».

Среда для развития потенциала

Для каждого студента составляется дорожная карта развития, цель которой — помочь ему «дорасти» до позиции руководителя в выбранной сфере деятельности. Обучение и профессиональное становление происходит под руководством наставника, который закрепляется за каждым студентом с 1-го курса. Результат профессионального роста оценивается с помощью регулярного рейтинга учащихся на основе метода комплексной оценки персонала.

В качестве дополнительного обучения студенты проходят тренинги, мастер-классы и лекции от экспертов школы бизнеса, учебного центра и спикеров крупнейших международных форумов, на которых они выступают в качестве организаторов. Также ребята формируют навыки скорочтения, тренировки памяти, развития личной эффективности и тайм-менеджмента в центре интеллекта «Синергия».

Отдельное место в расписании студентов занимает творческо-досуговая активность, в которую входят игры КВН. Университет «Синергия» имеет несколько сборных команд, которые ежегодно участвуют в соревнованиях разного уровня, а также в Высшей лиге КВН.

«Основное обучение студентов также ориентировано на решение прикладных задач. У них нет дипломных или курсовых работ, вместо этого мы предлагаем им разрабатывать бизнес-стратегии и бизнес-планы проектов», — поясняет Вадим Лобов. Так, выпускники факультета управления в качестве дипломной работы защищают собственный бизнес-план, который станет основой для запуска стартапа, а выпускники факультетов дизайна и рекламы и информационных технологий — свой бизнес-проект.

«Конечная цель программы — предоставить талантливым и перспективным людям подходящую среду для реализации их потенциала», — говорит Лобов. Как показывает статистика, такой подход себя оправдал: около 80% выпускников «Кадрового резерва» остаются в корпорации на разных позициях.

«Работать нужно действительно много, — предупреждает президент корпорации «Синергия». — Но это даёт возможность быстрого карьерного и профессионального роста, что является серьёзным конкурентным преимуществом для выпускников и позволяет в рекордно короткие сроки добиться высоких результатов».