Путин открыл рынок России для Донбасса: Ждем товары с клеймом «сделано в ДНР»

Ясиноватский машиностроительный завод не останавливался даже во время боев. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Вечно можно смотреть на огонь, воду и как Россия «сливает» Донбасс. Стоит вспомнить, как мятежные республики интегрировались или «сливались» в Россию. Вроде, маленькими шажками, но неуклонно в одну сторону. Смотрите сами:

В 2014 году Украина объявила ДНР и ЛНР экономическую блокаду, а стариков, отработавших всю жизнь в шахтах и литейных цехах, лишила пенсий. Россия моментально ввела на Донбассе «рублевую зону» и взяла на себя выплату пенсий и социальных пособий.

Затем, Уголовное законодательство и бухгалтерский учет ЛДНР были приведены к российским нормам.

Следом, Россия признала кучу республиканских документов – от дипломов до автомобильных прав, номеров и нотариата. Вузы и университеты получили российские аккредитации и выдают дипломы российского образца.

Одновременно наладили ввоз сырья – у Донбасса есть уголь и заводы, но нет месторождений металла. Экспорт продукции металлургии заработал с помощью других, таких же непризнанных или полупризнанных республик - Южной Осетии и Абхазии. Им тоже терять нечего. Любопытно, что на практике вдруг выяснилось: главное - это когда признала Россия, а не ЕС или США.

Постепенно, но заработала почта на Донбассе и пустили электрички в Россию.

Наконец, был введен «упрощенный порядок получения гражданства РФ» — это был перелом, после которого о «сливе» просто перестали говорить.

ЯМЗ - основной производитель горнопроходческой техники в СНГ Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Вакцина «Спутник V» появилась в республиках еще ранней весной, когда на Украине о ней только мечтали.

Включились «Госуслуги» для почти 800 тысяч граждан ЛДНР получивших на данный момент российские паспорта.

Стало сложно понять, находясь в Донецке или Луганске – ты еще в России или уже в России?

И вот вышел новый Указ Путина - с луганских и донецких производителей сняли страшную обузу: таможню и соответственно - пошлины при поставках в РФ. Причем, это послабление работает в обе стороны. Для примера, межкомнатная дверь в Ростове стоит 20 тысяч рублей, а в Донецке уже 35-40 тысяч (друг с Донбасса делал ремонт – жаловался).

Не удивлюсь, если торговля через линию фронта с Украиной теперь начнет сворачиваться. На данный момент, чуть ли не у половины товаров, продающихся в Донецке и Луганске – этикетки на украинском языке, хотя страна производства – Китай или ЕС. В большинстве случаев эти китайские товары ввезли через Россию на Украину, а потом уже на Донбасс – в сумках челноков и багажниках машин. Поэтому в республиках вся бытовая техника и одежда дороже процентов на 40 – услуги посредников, взятки на линии фронта, перевозки.

Любопытно, что в принятом Указе обозначен срок исполнения – месяц. И время его действия: «на период урегулирования политической ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины на основании Минских соглашений». То есть, считай – навсегда. Давайте без ханжества, не придираясь к омерзительной аббревиатуре ОРДИЛО. Потому что «ОРДИЛО» это буквы из договора, который одна сторона, Украина, выполнять не собирается – он де факто ничтожен и ничего не стоит. А вот Указ – это реальные деньги для республик и демонстрация дружеского, а скорее родственного расположения России.

Ясиноватский машиностроительный завод Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В чем это выражается на практике?

Итак, теперь признаются местные товарные сертификаты продукции, а донбасские товары допускаются в такую «жирную» экономическую сферу, как государственные и муниципальные закупки – это в Указе оговорено особо. И в завершении, заявлено «неприменение количественного ограничение экспорта или импорта». Происходящее все больше напоминает попытку выдернуть республики из медленной деградации. Которая, увы, неизбежна – по границам республик по-прежнему идет линия фронта длиной 430 километров.

Что может дать Донбасс России в этой экономической схеме?

До 2014 года, Донбасс давал Украине 25-30% всей валютной выручки, за это регион называли «Ржавым поясом Неньки», а его жителей – «орками» и «гопотой». Не в маршрутках называли, а в украинских газетах и с трибуны Верховной Рады.

Разумеется, далеко не все заводы на Донбассе сейчас работают – многие разрушены, заброшены, просто остановлены, разобраны на металлолом. Но те, что работают, в прошлом году экспортировали только из ДНР продукции на 50 миллиардов рублей! Основной экспортный товар – продукция черной металлургии, всевозможный прокат. Уголь и кокс это всего 20% экспорта, он нужен производствам внутри республик. А они есть, что бы не говорили злые люди.

Производственный цех Ясиноватского завода. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Весной 2019 года я был, например, на Макеевском металлургическом заводе. Даже не руководство, а мастера прокатного цеха, сообщили корреспонденту "КП" дословно: «Россия забирает подчистую весь арматурный пруток, который мы производим, летом работаем в две смены».

Еще один пример, который я видел сам, о котором тоже писал в КП. Например, Ясиноватский машиностроительный завод не останавливался даже во время боев, хотя линия фронта в 2014 году проходила по заводскому забору, и это не метафора. ЯМЗ - основной производитель горнопроходческой техники в СНГ, да и в мире тоже. Горнопроходческим комбайном из Ясиноватой копали тоннель под Ла-Маншем. Стоит один такой комбайн, бывший в употреблении – 60 миллионов рублей, сколько стоит новый – коммерческая тайна.

Производство литейного чугуна на ДМЗ. Фото: пресс-служба Главы ДНР

А еще на Донбассе есть Енакиевский и Макеевский мясокомбинаты и знающие люди увозят их продукцию в Россию сумками, «сколько влезет» - сам так много раз делал. И очень надеюсь, что увижу все эти донецкие колбасы удивительного качества и вкуса в наших гипермаркетах. И надпись на них будет: «произведено в ДНР», «произведено в ЛНР». И объективно, колбаса – это далеко не весь экономический потенциал народных республик..

Любопытно, что у этого Указа некоторые эксперты разглядели и второе дно, неявную, скрытую цель – убедить и Белоруссию интегрироваться в Россию. Белорусские товары на нашем рынке пока таких экономических привилегий, какие получил Донбасс, не имеют.