Герой войны в Сирии стал главным политруком армии

Генерал-майор Геннадий Жидко и президент РФ Владимир Путин во время вручения государственных наград военнослужащим, отличившимся в ходе выполнения специальных задач в Сирии. Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Указом президента России новым начальником Главного военно-политического управления вооруженных сил РФ-заместителем министра обороны назначен генерал-полковник Геннадий ЖИДКО.

Он на днях уже переехал в Москву из далекого Хабаровска, - там стоит штаб самого крупного российского военного округа - Восточного. Геннадий Валериевич командовал его войсками. А за годы почти 40-летней службы ему пришлось вместе с семьей раз 15 менять «место дислокации» - типичная судьба растущего в должностях и званиях офицера.

Его послужной список внушителен, он добросовестно и последовательно «вытоптал» каждую ступеньку крутой карьерной лестницы: был командиром взвода, роты, батальона, полка, дивизии, начальником штаба армии и командармом, заместителем начальника Генштаба. А в 2016 году стал участником боевых действий в Сирии, - в один из самых сложных периодов возглавлял там штаб нашей группировки, организуя военные операции против террористических банд. Вместе с солдатами и офицерами часто был на передовой, действуя "нестандартно и искусно" (как записано в его личном деле).

За героизм и мужество, проявленные при исполнении воинского долга, был награжден Золотой Звездой

Героя Российской Федерации. Есть у него и другие награды - ордена "За заслуги перед Отечеством" IV степени с мечами, "За военные заслуги", медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.

Что еще известно о нем? Родился Жидко 12 сентября 1965 года в Узбекской ССР (в день танкиста). У него три диплома о военном образовании. Он окончил Ташкентское высшее танковое командное училище, Военную академию бронетанковых войск и Военную академию Генштаба. За многие годы службы имеет «кучу» благодарностей от вышестоящего начальства, - те подразделения, части, соединения и объединения, которыми он командовал, во время инспекций, учений и внезапных проверок признавались лучшими по боевой и тактической подготовке.

А тем временем назначение боевого генерала на военно-политическую работу уже вовсю обсуждается в войсках. Иные служивые рассуждают так: генерал-полковник Жидко никогда не был не был замполитом, он, мол, «до мозга костей командир и штабник». К тому же не очень умеет, как положено комиссару, «красиво говорить». Кто-то из бывших подчиненных вспомнил, что во время представления генерала на должность командующего войсками Восточного военного округа он благодарность за оказанное доверие произносил, подглядывая в бумажки. Но если посмотреть на более чем 100-летнюю историю ГлавПУра, то во главе его «Цицеронов в погонах» было немного. Были косноязычные экономисты и журналисты, революционеры и разведчики, партийные и государственные деятели, был даже Маршал и бывший начальник Центрального спортивного клуба Армии. Были и профессиональные политработники, были и вчерашние командиры, как Жидко. «Однако в данном случае, - говорит военный публицист Владислав Шурыгин, - это обстоятельство служит скорее преимуществом: он показал незаурядные организаторские способности, знает жизнь войск со всех сторон. Кроме того, это признанный и заслуженный военачальник с боевым опытом. Недаром считается, что лучший метод воспитания — личный пример». А с этим у Жидко никогда не было «дефицита», - что в мирной жизни, что на поле боя. В целом выбор столь авторитетного генерала на должность начальника ГВПУ показывает, насколько возросла значимость института замполитов. Да и статус их начальника, поднятый до заместителя министра обороны, тоже говорит о многом. Удачи Вам, товарищ генерал!

ПОСТ СДАН

Предыдущий начальник Главного военно-политического управления генерал-полковник Андрей Картаполов в октябре был уволен со службы в связи с избранием в Госдуму от партии «Единая Россия». В нижней палате он возглавил комитет по обороне.