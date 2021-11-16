Сталин допускал, что немцы могут войти в Москву. А 28 панфиловцев - не допускали

В юбилей подвига был открыт мемориал 28 героям-панфиловцам у разъезда Дубосеково на Волоколамском шоссе - и никто и представить не мог, что подвиг подвергнут сомнению «благодарные потомки». Фото: Валентин КУЗЬМИН, Анатолий СЕМЕХИН/ТАСС

16 ноября 1941-го подразделения 316-й стрелковой дивизии генерала Ивана Панфилова остановили десятки гитлеровских танков, которые собирались стремительным броском достигнуть столицы СССР.

В советских учебниках бой у разъезда Дубосеково известен как подвиг 28 панфиловцев. Уже в ХХI веке об этом был снят фильм. Хотя и появились исследователи, считающие, что история «преувеличена» и «приукрашена».

А как было на самом деле? «КП» обратилась к специалистам. Вот что рассказал нам военный историк, директор Музея войск ПВО Юрий КНУТОВ.

КАЗАКИ И КАЗАХИ

- Кто воевал в дивизии Панфилова?

- В основном добровольцы. Возрастные и семейные люди старше 30 - 35 лет. Большинство на тот момент имели бронь. Они могли не идти на фронт. Но эти люди не просто были настроены на борьбу с фашистами - они готовы были умирать за Родину.

- Состав был многонациональным?

- Два полка в основном из семиреченских казаков и один полк смешанный - из русских, украинцев, киргизов и казахов, последних в полку было около трети. Но серьезной военной подготовки не было почти ни у кого.

- Откуда столько казаков?

- Они в дивизию Панфилова, который летом 1941-го был военкомом Киргизской ССР, пришли из казачьих поселений неподалеку от Фрунзе, ныне Бишкека. Это были потомки казаков, переселившихся в Азию с Кубани и Дона или сосланных на юго-восток. Боевой дух у них всегда был высоким.

- Дивизия формировалась спешно?

- Панфилов смог получить все, что полагалось стрелковой дивизии по штату, - три стрелковых полка, артполк, батальон связи, медицинскую роту и разведроту. У него самого был опыт Первой мировой и Гражданской войн. Но Панфилов опыта противодействия танковым войскам не имел. Его дивизии дали месяц на подготовку. Притом вместо танков бойцы «боролись» с тракторами. Сельхозтехнику гнали на окопы, трактор их проезжал, бойцы вставали и бросали вслед тракторам деревянные гранаты. Такая психологическая подготовка - чтобы преодолеть «танкобоязнь».

Командир 316-й стрелковой дивизии генерал-майор Иван Панфилов, прошедший две войны, хорошо знал, на что способны его бойцы... Фото: Михаил КАЛАШНИКОВ/ТАСС

ТРОЙКИ С ГРАНАТАМИ

- Дивизии Панфилова дали слишком широкий фронт для обороны?

- Да, 41 километр вместо 8 - 10 километров по уставу. Потери под Москвой тогда были слишком большими, и сил для плотной обороны не хватало.

- И как комдив вышел из положения?

- Создал десяток оборонительных опорных пунктов. Скорее всего, ему это подсказали артиллеристы из приданного ему артполка. Эти пункты могли отрабатывать по одному-два километра вправо и влево, чтобы поражать немецкие танки в менее защищенные борт и корму.

- Но разрывы оставались?

- Да, и комдив 316-й создал тройки из наиболее подготовленных бойцов с противотанковыми ружьями. Обычно такой расчет состоял из двух человек, а у Панфилова - из трех. У третьего бойца были гранаты и бутылки с зажигательной смесью. Эти тройки расставили между опорными пунктами. Плюс Панфилов активно применял саперов. Они на грузовиках-полуторках курсировали по передовой, быстро ставили мины и исчезали.

БОЙ У ДУБОСЕКОВА

- Откуда рассуждения, что подвиг 28 панфиловцев «преувеличен»?

- Был доклад главного военного прокурора СССР от 1948 года. Сегодня очевидно: он был направлен против маршала Жукова. В докладе упоминалось, что несколько панфиловцев остались в живых (вопреки публикациям, где «все погибли смертью храбрых»). Сообщалось, что один из панфиловцев попал в плен и даже служил полицаем. В докладе дело представили так, что Жуков не разобрался, поспешил и представил всех к званию Героя Советского Союза.

- А на самом деле?

- Если посмотреть по карте и изучить документы, то станет понятно, что бой на том участке вели три роты панфиловской дивизии. Конкретно у разъезда Дубосеково стояла одна из этих рот. Бой там реально был жестоким.

Карта боя. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

- Сколько танков подбили?

- Не менее 50 немецких танков действовало в тот день на том участке фронта. Сколько машин остановили 28 панфиловцев? В одном докладе указано - «уничтожено 9 танков». В другом - «подбито 18 танков». Но подбитые можно отремонтировать. Отсюда расхождения. В документах о представлении панфиловцев к званию Героев речь идет о 18 подбитых танках.

- Это соответствует реальности?

- Да, когда немцы увидели, что 18 машин выведены из строя, они дали задний ход. И благодаря этому здесь удалось три дня держать оборону.

- Так сколько наших оборонялось - три роты или 28 человек?

- Три роты. Но обескровленные. К середине ноября у комдива Панфилова некоторые полки по численности приближались даже не к батальонам, а к ротам. А в роте могло быть уже не сто бойцов, как по штату, а раза в два-три меньше. И даже если эти 18 танков подбили не 28 панфиловцев, а, допустим, сотня бойцов - разве это умаляет их заслуги?! Конечно, журналисты в ноябре 1941-го могли что-то приукрасить, домыслить. Но бойцы 316-й дивизии в ноябре 1941-го все равно совершили подвиг.

ОТКУДА СОМНЕНИЯ?

- Однако в итоге дивизия Панфилова в те дни все-таки отступила?

- Да, она с потерями отступила от Волоколамска. Другого комдива могли бы за такое отстранить, судить. Но командование фронта и Ставка учитывали, какими силами Панфилов противостоял немцам. А также то, что в те дни при 50-процентных потерях он подкреплений не получал вообще никаких.

- Политрук Клочков, командовавший солдатами у Дубосекова, - фигура реальная?

- Странно брать под сомнение подвиг политрука Клочкова. Его останки нашли позже здесь же, в братской могиле. Он погиб от осколков. Кстати, человек он был образованный, потому его и поставили политруком.

- Так все-таки среди сражавшихся у Дубосекова погибли все?

- Там были оставшиеся в живых. Потому что бой 16 ноября происходил на участке в 10 километров. А журналисты в своих репортажах сконцентрировались на участке в 3 километра, который держали бойцы политрука Клочкова. Вот там погибли все.

- Высшее военное руководство знало, как все было на самом деле?

- Георгию Жукову доложили все так, как было изложено в ноябрьских статьях в «Известиях» и «Красной звезде». И он поддержал рапорт о награждении всех погибших высшей наградой СССР. Это был первый случай массового награждения Звездой Героя Советского Союза. И когда Жуков попал в опалу после войны, ему это в 1948 году припомнили, обвинив в фальсификации. Хотя маршал к этому отношения не имел: ему представили доклад - он его поддержал.

ОКОПЫ ПО САДОВОМУ КОЛЬЦУ

А вот какой комментарий дал «КП» вице-президент Ассоциации историков Второй мировой войны Константин ЗАЛЕССКИЙ.

- Немецкая военная машина действительно впервые споткнулась под Москвой у Волоколамска?

- План немцев предусматривал окружение советских войск на границах Москвы и взятие ее до начала зимы. У нас распространено мнение, что летом и осенью 1941-го у немцев все действовало как часы. Это не так. И в октябре, и в ноябре у гитлеровцев под Москвой пошли сбои. И когда один советский полк проявлял чудеса героизма и задерживал наступление противника хотя бы на день-два, у немцев сыпалось многое - начиная от подвоза и расхода боеприпасов и заканчивая взаимодействием с соседним участком фронта.

- Сталин готов был сдать столицу?

- Руководство СССР в октябре -ноябре 1941-го прямо готовилось к самому страшному, признавая: «необходимо иметь в виду, что немецкие войска могут войти в Москву».

- Пораженчеством отдает...

- Это не пораженчество. Это была подготовка к боям в городе. Причем она началась уже в сентябре, в том числе с возведением баррикад.

- Где пролегала «линия последней обороны Москвы»? Говорят, окопы рыли уже прямо на Садовом кольце?

- Воздвигали баррикады у основных промышленных предприятий, они так же минировались, как и транспортные узлы. Точки обороны воздвигались и по Садовому кольцу, на улице Марьиной Рощи, на Тихвинской. Садовое кольцо вообще было удобно для обороны в условиях городских боев.

Отдельно создавались укрепленные пункты в домах на главных проспектах. На верхних этажах ставились пулеметные точки, простреливающие улицы на сотни метров. В подвалах создавались запасы оружия и боеприпасов.

- В Москву всю осень забрасывались диверсанты?

- Не одна и не две группы. Одновременно с их нейтрализацией создавалась сеть осведомителей НКВД.

КСТАТИ

В октябре 1941-го глава Госкомитета обороны Сталин выпустил постановление, в котором возлагал оборону Москвы на дальних подступах (100 - 120 км, где и стояли насмерть панфиловцы) на командующего Западным фронтом генерала армии Жукова, а оборону на ближних подступах - на начальника гарнизона Москвы Артемьева. Этим постановлением с 20 октября 1941-го в Москве и прилегающих районах вводилось осадное положение. Вводился комендантский час (воспрещалось любое движение по столичным улицам с 12 ночи до 5 утра, кроме машин со спецпропусками). Охрана «строжайшего порядка» возлагалась на коменданта Москвы генерала Синилова, которому придавались войска НКВД, а провокаторов и шпионов предлагалось расстреливать на месте.

То самое постановление Сталина.

Четырьмя днями ранее сам Сталин предполагал покинуть Москву, где по его распоряжению уже минировали метро и заводы, но передумал. Документы о том, почему это случилось, в открытом доступе отсутствуют до сих пор.

ВОПРОС - РЕБРОМ

Были и подольские курсанты

- Если бы немцы прорвали оборону панфиловцев - их танки дошли бы до Москвы за сутки?

- За сутки - все-таки вряд ли. Но если бы дивизию Панфилова просто смели, то да, оборонять Москву стало бы намного тяжелее. Но к середине ноября, пусть и с большими потерями, советское руководство уже смогло бы закрыть этот прорыв.

- За счет чего, за счет кого?

- Именно на этом участке фронта в те дни взошла звезда Рокоссовского. Он смог мобилизовать войска и закрыть проход - да, сверхусилиями, но смог.

- Опять героизм?

- Когда читаем доклады, которые приходили со всех фронтов обороны Москвы, то видим, что сообщения о героическом сопротивлении наших солдат шли повсеместно. Причем со стороны командующих и другими дивизиями. Некоторые чуть ли не сами поднимали в бой солдат.

- Москву спас не один лишь подвиг панфиловцев?

- Давайте поставим точку: панфиловцы - это несомненный подвиг! Но был и подвиг подольских курсантов, остановивших немцев на сутки, что дало возможность подтянуть резервы. Не будь героического сопротивления на этих участках, возможно, драться за Москву и пришлось бы уже на Садовом кольце.

- Для немцев направление удара со стороны Волоколамска и Можайска было главным в их плане захватить Москву до зимы?

- Одним из самых важных. Прорыв на этом направлении был принципиальным. Иначе бы туда не бросили одни из самых боеспособных частей группы армий «Центр». Кстати, танковых дивизий на тот момент у Гитлера было немного. В 1941 году их главной целью был не захват территорий, а прорыв обороны противника, создание хаоса в его рядах и обеспечение прохода остальных подразделений.

- Немцы отметили как-то особо участок, где держали оборону 28 панфиловцев?

- Они его практически не заметили. Историки искали в документах 1941-го специально - нет упоминаний. Почему? Да потому что для немцев подобное ожесточенное сопротивление в ноябре 1941-го отмечалось уже практически на всех участках под Москвой. Кстати, для командования вермахта более катастрофическим поражением стала остановка Гудериана под Тулой. Это означало провал операции по захвату Москвы с юга. Там уже нечего было больше подтягивать, не было никаких резервов у немцев.

- Панфиловцы оттянули силы на себя?

- И это тоже. Можно утверждать: не было бы ожесточенного сопротивления под Волоколамском той же дивизии Панфилова, Гудериан бы прорвался у Тулы и был бы у Москвы.

- А легенда о немецких мотоциклистах, которые чуть ли не до Белорусского вокзала «случайно проскочили»?

- Есть много таких легенд, вроде писем домой или блокнотных записей офицеров вермахта. Да, встречалось в отправленных в Германию письмах, что они «смогли доехать до последней остановки московского трамвая». Надо иметь в виду, что фронт в 1941-м был очень протяженным, в нем были лакуны. И прорваться хоть до Белорусского вокзала взвод немецких мотоциклистов теоретически мог, обойдя наши патрули. Но это не играло никакой роли в общей битве за Москву.

- А Сталин знал о таких попытках прорывов немцев фактически в центр Москвы?

- О таких попытках командованию было известно. НКВД работал круглые сутки и регулярно отлавливал диверсионные группы. Но надо понимать: это не были регулярные части вермахта, которые, прорвав нашу оборону, двигались бы колоннами по проспектам в центр столицы.