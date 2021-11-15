Как российские школьники стали миллионерами благодаря конкурсу «Большая перемена»

Фото предоставлено организаторами

В Международный детский центр «Артек» с 9 по 13 ноября на финал конкурса «Большой перемены» съехались школьники 9-11 классов. В этом году за звание лучшего боролись больше 1 миллиона ребят этой возрастной категории с разных уголков страны. Всего же в конкурсе приняли участие 2,5 миллиона школьников и студентов колледжей. Победителями стали 600 старшеклассников, 300 из них - одиннадцатиклассники, которые получили по одному миллиону рублей на образование и дополнительные баллы к портфолио достижений при поступлении в университет. А ученики 9-10 классов - по 200 тысяч рублей на образование и саморазвитие.

2 МИЛЛИОНА НА ШКОЛУ

В финале конкурса также объявили 30 лучших школ «Большой перемены», которые получат по 2 миллиона рублей на развитие и улучшение образовательной среды.

Вместе с учениками администрация школы может принять решение, на что потратить выигранные средства.

Поздравить финалистов «Большой перемены» в Крым приехали первый заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко, руководитель фонда «Талант и успех» Елена Шмелева, помощник президента России Андрей Фурсенко, губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов, а под конец программы в прямом эфире со школьниками пообщался президент РФ Владимир Путин.

- «Большая перемена» - это настоящая семья: семья, где вас всегда ждут, где вам всегда рады, где всегда есть место вашему таланту, где вас ценят и где всегда и во всем поддерживают, - отметил Кириенко. - Эта победа должна вас вдохновить, она должна вам дать ощущение уверенности в своих силах, но она не должна вас расслаблять.

Так как не все участники сообщества смогли приехать в «Артек», организаторы конкурса планируют сделать подобный мини-проект в каждом регионе.

- Мы договорились, что в каждом регионе хотя бы один детский летний лагерь должен стать лагерем «Большой перемены», - добавил Сергей Кириенко.

Фото предоставлено организаторами

ПУТЬ К УСПЕХУ

Всего за несколько дней лагерь стал настоящим домом для всех участников «Большой перемены». Здесь собрались все самые талантливые юные специалисты. Волонтеры, артисты, урбанисты и программисты успели создать грандиозные проекты, которые помогут изменить обычную жизнь к лучшему. Это и было их конкурсным заданием.

В финале конкурсанты, объединившись в команды «авторов перемен», решали кейсовые задания по 4 направлениям («Искусство и творчество», «Образовательные технологии», «Среда обитания», «Общество») и разрабатывали проекты, которые помогут улучшить разные сферы общественной жизни. Как отметила глава Росмолодежи Ксения Разуеваева, в этом году участники особенно интересовались темой профориентации. Именно поэтому во время заключительных дней конкурса «Большая перемена» у каждого школьника была возможность определиться со своим профессиональным выбором. По ее мнению, чем раньше дети определятся с выбором профессии, тем больше у них шансов быть успешными по жизни.

Фото предоставлено организаторами

МИЛЛИОН НА ОБРАЗОВАНИЕ ИЛИ ПУТЕШЕСТВИЯ

Победитель в номинации предпринимательства Данил Корсун приехал в Крым из Москвы. Учась в 10 классе, школьник уже строит грандиозные планы на свое будущее. Уже через несколько лет он хочет стать бизнесменом, но сначала – обучение.

- Я суперкрутой. - с гордостью заявил победитель. - Здесь я прошел в номинации «Мой Вызов». Простыми словами это отрасль бизнеса и финансов. Сейчас для меня самое главное – это хорошо отучиться, закончить школу и поступить. Свой миллион я как раз и планирую потратить на обучение в лучшем московском вузе. Даже если поступлю на бюджет, то деньги потрачу на дополнительные курсы.

Для Эвелины Вавиловой из Ижевска «Большая перемена» стала настоящим вызовом. С марта она отправляла тесты, записывала визитки и выполняла задания. Времени на учебу оставалось мало, поэтому делать домашнее задание приходилось ночами.

- Каждый этап конкурса давался мне нелегко. Мне приходилось подавать апелляции, оспаривать баллы и выкладываться на максимум до полного опустошения, - рассказала школьница. – Я за эти полгода прошла настоящую школу жизни. Повзрослела, поняла, как работать с разными людьми и находить к ним подход. Если на проект я пришла маленькой 17-летней девочкой, то выхожу уже взрослой девушкой и осознаю, что могу буквально все!

Свой миллион победительница тоже планирует потратить на образование в МГУ на факультете «Международные отношения» или на путешествия.

Фото предоставлено организаторами

«БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» - ЭТО ТО, РАДИ ЧЕГО НУЖНО ЖИТЬ»

Новое поколение школьников предложило миллион вариантов развития «Большой перемены». Некоторые из идей уже точно будут реализованы. Так, для проекта будет создано специальное мобильное приложение и отдельный мини-аpp в соцсети «ВКонтакте». Компания VK уже взялась за его разработку.

Главный навык участников проекта – умение презентовать себя. На финале «Большой перемены» ребят учат не только красочно и интересно рассказывать свои идеи, но и грамотно говорить, работать с камерой и использовать современные технологии. В этом им помогают их наставники, которых школьники выбирают сами.

- «Большая перемена» - это то, ради чего нужно жить! Со мной это происходит второй год подряд, и вот я снова стала финалистом. Эмоции переполняют, - рассказала «КП» победительница конкурса Софья Токарева. – Здесь я нашла новых и самых крутых друзей, получила очень много опыта и зарядилась настроением, наверное, на всю свою жизнь.

ЧТО ДАЕТ КОНКУРС ДЕТЯМ

Со следующего года лучшие из них смогут пройти стажировку в ведущих компаниях страны - партнерах конкурса.

И когда сотни мастер-классов с самыми известными артистами, музыкантами, спортсменами и политиками позади, можно выдохнуть и расслабиться, ведь впереди ребят ждут еще три недели в знаменитом лагере «Артек».