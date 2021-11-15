Дочь Анастасии Заворотнюк отменила свадьбу из-за болезни матери

Анастасия Заворотнюк с дочкой Анной. Фото: Инстаграм.

Уже больше двух лет Анастасия Заворотнюк борется с раком. Болезнь актрисы изменила жизнь каждого члена ее семьи. Дочь Анна очень переживает за маму. В Инстаграме 25-летняя наследница звезды рассказала, что из-за болезни матери она даже отменила свадьбу.

Подписчики спросили Анну, какое событие изменило ее жизнь раз и навсегда.

- Болезнь мамы. Теперь жизнь как до и после, - ответила девушка в сторис.

Из-за лечения мамы Анна даже отменила собственную свадьбу. Девушка получила предложение руки и сердца от своего молодого человека и ответила ему согласием. Однако после дочь Заворотнюк узнала страшную новость о том, что у мамы диагностировали онкологию, и решила отложить торжество. Сейчас Анна сомневается, нужно ли ей вообще затевать свадьбу. Девушка признается, что у нее нет никакого настроения устраивать праздник.

- В это время у меня не было никакого настроения устраивать торжество. Вы, наверное, понимаете, о чем я говорю. Поэтому сейчас это все в подвешенном состоянии. Я до сих пор не понимаю, хочется мне этого или не хочется. Я имею в виду именно свадьбу конкретно, - поделилась Анна.

Девушка призналась, что болезнь мамы полностью изменила ее жизнь. Фото: Инстаграм.

Имени своего избранника девушка не называет, его фото тоже никогда не публикует. И только шутит, что он «скорее блондин». Известно, что со своим женихом она познакомилась во время учебы в США. Вместе они уже шесть лет. Хотя Анна и ее молодой человек познакомились в Америке, где они оба получали образование, жить в США ни она, ни он не собирались. Парень окончил учебу за рубежом и вернулся в Москву. По словам Анны, ее бойфренд родился и живет в столице. Чувства молодых людей еще больше окрепли во время самоизоляции. Во время отдыха в Крыму этим летом девушка и ее жених заразились коронавирусом. Болезнь протекала без осложнений, и Анна самоизолировалась дома вместе с бойфрендом. Тогда подписчики стали упрашивать наследницу актрисы показать лицо ее избранника, но Заворотнюк так и не сдалась.

В Америку Анна улетела сразу после окончания школы. Анастасия Заворотнюк оплатила обучение дочки в в престижном университете в Нью-Йорке «Расе University». Девушка собиралась освоить специальность «бизнес-администрирование». Но когда три года назад актрисе диагностировали глиобластому (опухоль мозга), девушка вернулась в Россию, чтобы ухаживать за тяжелобольной мамой. Вначале Анна жила в особняке родителей в подмосковном поселке Крекшино. Но потом перебралась в собственную квартиру в центре Москвы, где она поселилась вместе с бойфрендом. Анна работает моделью и ведет свой блог. По словам дочери Заворотнюк, сейчас гонорары от рекламы в Инстаграме являются ее основным доходом.

У Анастасии Заворотнюк и ее мужа, фигуриста Петра Чернышева есть младшая дочь Мила. В октябре девочке исполнилось три года. О ней заботится мама Анастасии Валентина Борисовна.