Путин обсудил с Макроном Украину и Белоруссию

Президент России Владимир Путин. Фото: REUTERS

В Кремле сообщили, что Владимир Путин долго говорил по телефону с французским президентом Эммануэлем Макроном. Они успели обсудить много тем. Вот главные из них:

МИГРАЦИОННЫЙ КРИЗИС В БЕЛОРУССИИ

Президент России обратил внимание на "крайне жестокое обращение польских пограничников с беженцами. Владимир Путин подчеркнул целесообразность обсуждения возникших проблем напрямую между руководством стран ЕС и Белоруссии".

ДОНБАСС

Путин и Макрон признали, что подвижек в урегулировании украинского кризиса нет.

«Отмечено, что ситуация вокруг Донбасса даже ухудшается. В данном контексте Владимир Путин обратил внимание на провокационный характер проводимых США и рядом их союзников масштабных учений в Чёрном море, что повышает напряженность в отношениях между Россией и НАТО», - сообщили в Кремле.

Российский глава отметил, что использование Минском боевых беспилотников в зоне конфликта «подрывает Минские соглашения».

КАРАБАХ

Россия, как заявил Путин, "будет и далее предпринимать шаги, способствующие стабилизации обстановки и последовательной реализации достигнутых при российском посредничестве трехсторонних договоренностей".

ЛИВИЯ

Политики признали, что Международная конференция по Ливии прошла в Париже успешно.

«Подчеркнули важность сохранения позитивной динамики в процессе политического урегулирования и настойчивой работы с ливийскими сторонами на основе решений, принятых в том числе на упомянутом форуме», - рассказали в пресс-службе президента.