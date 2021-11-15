Собчак объяснила, почему ее все ненавидят

Ксения Собчак - одна из самых обсуждаемых женщин России. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ксения Собчак - одна из самых обсуждаемых женщин России. Одни ее обожают, других она откровенно раздражает. 40-летняя телеведущая отлично знает, что у нее есть целая армия хейтеров, которых злят ее взгляды на жизнь и высокие доходы. Налаживать с ними хорошие отношения Ксения Анатольевна не собирается – напротив, Собчак то и дело подливает масла в огонь, делая очередное громкое заявление. В интервью журналу Tatler Собчак рассказала, как она относится к негативу в свой адрес.

Ксению часто критикуют за то, что она любит похвастаться своим богатством. Телеведущая не скрывает, что зарабатывает миллионы долларов. При этом Собчак утверждает, что она неприхотлива и живет очень скромно, не по своему уровню благосостояния.

- У меня нет ни дворцов, ни недвижимости за рубежом. Я по своим заработкам скромно живу, – отметила Собчак.

По мнению телеведущей, люди завидуют не столько ее богатству, сколько ее смелости. Ведь Собчак не боится делать неординарные вещи и брать от жизни все. По словам Ксении, людям легче ненавидеть, чем пытаться что-то изменить в себе и в своей жизни.

- Мы не любим то, что в нас есть. Либо подавляем, либо хотим изменить. Это как Милонов и геи. Со мной то же самое: люди хотят иметь такую же смелость, наглость, уметь требовать от жизни каких-то вещей, везде быть, не бояться пробовать новое, не замыкаться на чем-то одном. Не все могут себе такое разрешить — легче ненавидеть того, кто это себе разрешает. Кому-то просто не нравится, что я выпендриваюсь, - уверена телеведущая.

Многих раздражает смелость телеведущей. Например, ее манера одеваться. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Ранее Ксения Собчак рассказала о своих доходах: телеведущая призналась, что зарабатывает около 4 миллионов долларов в год. В пересчете на рубли это 280 миллионов. То есть в месяц журналистка зарабатывает 23 миллиона рублей. В интервью блогеру Иде Галич для ее YouTube-шоу «Есть вопросики» телеведущая напомнила, что информация о ее заработках с недавних пор есть в открытом доступе. Поскольку ее муж Константин Богомолов является художественным руководителем Театра на Малой Бронной и возглавляет бюджетное учреждение, ей приходится ежегодно публиковать сведения о доходах.

- Я же теперь жена чиновника. И я вынуждена по закону опубликовывать декларацию, потому что все родственники чиновников должны это делать, - пожаловалась телеведущая. - Я испортила всю малину, потому что самая богатая жена чиновника - это теперь Ксения Собчак.

Время от времени телеведущая любит шикануть и похвастаться своим богатством. Например, в отпуск на Мальдивы она летает на частном самолете. И при этом с удовольствием фотографируется на борту, держа в унизанной бриллиантовыми кольцами руке бутерброд с черной икрой. На самих же островах Ксения жила на вилле стоимостью 350 тысяч рублей в сутки.

- Почитайте Форбс. Рекламные контракты и корпоративы приносят хорошую прибыль, - парирует телеведущая в ответ на критику хейтеров в Инстаграме.

В рейтинге самых успешных звезд России до 40 лет по версии Форбс Ксения занимает пятое место. До недавнего времени основной доход ей приносило ведение корпоративных мероприятий. А в 2020 году акцент сместился в сторону рекламы в Инстаграме и YouTube. На Инстаграм телеведущей подписаны более 8,7 миллионов человек, соцсети приносят ей 1,48 млн. долларов в год. Только за один рекламный пост на своей странице Ксения берет от 500 тысяч до 1 миллиона рублей.