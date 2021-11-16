В столице Новой Зеландии проходят протесты против ограничений из-за коронавируса. Фото: REUTERS

Нидерланды

В королевстве установлен антирекорд – самое большое количество с начала пандемии выявленных заражений коронавирусом за сутки. Количество положительных тестов на COVID-19 составило 19200. Эту информацию подтвердил глава Национального координационного центра распределения пациентов (LCPS) Эрнст Койперс, особо отметивший, что 31 из 71 больниц страны не в состоянии сейчас оказывать плановую помощь из-за очередной волны коронавируса.

Норвегия

Местные вирусологи обнаружили новую мутацию штамма AY.63. Они доказали, что она произошла от «дельты» и является не более опасной, чем все обнаруженные ранее штаммы и мутации. Таким образом, AY.63 не способна вызвать значительный рост заболеваемости коронавирусом, а также не в состоянии противостоять вакцинам от него.

Великобритания

Премьер-министр Борис Джонсон заявил, что без бустерной вакцинации жизнь не будет легкой. Этим заявлением он предварил сообщение о том, что правительство, скорее всего, примет решение сделать бустерную вакцинацию обязательной, и те, кто не привьются от коронавируса повторно, не будут считаться вакцинированными. Бустерную вакцинацию в стране решено расширить: теперь она доступна для лиц старше 40 лет.

Израиль

Министерство туризма сообщило, что иностранцы, привитые «Спутником V» смогут посещать Израиль с 1 декабря, а не с 15 ноября, как это было объявлено ранее. В сообщении ведомства говорится, что задержка связана «с обнаруженными трудностями технического и юридического характера».

Камбоджа

Вакцинированные туристы освобождены теперь от карантина по прибытию в страну. Непривитым придется провести в карантине 14-дневный срок. Вне зависимости от наличия сертификата о вакцинации въезжающие в королевство должны будут сдать ПЦР-тест, и только после получения отрицательного результата этого анализа туристы смогут свободно передвигаться по Камбодже.

Новая Зеландия

Представители коренного народа - маори - осудили противников вакцинации. В ходе акций протеста местные антипрививочники танцевали хака – ритуальный танец маори. В племени уверены, что вакцинация является лучшей защитой от коронавируса. «Мы осуждаем использование хаки для продвижения ложных сообщений о вакцинации против COVID-19. Мы абсолютно уверены, что вакцина против COVID-19 - лучшая защита, которая у нас есть, и мы полны решимости поддерживать нашу ванау [семью], чтобы вакцинироваться», - говорится в заявлении маори.