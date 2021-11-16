В галстуках нужного цвета: Президенты США и Китая впервые поговорили друг с другом в новом качестве

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К этой встрече двух президентов и в Вашингтоне, и в Пекине готовились долго и тщательно. Байден и Си знают друг друга давно, они не раз встречались лично, но это их первые полноформатные переговоры с момента очередной смены власти в Белом доме.

Американо-китайские отношения никогда не были идеальными, но в последние пару десятилетий Вашингтону все больше и больше не по душе растущее влияние Поднебесной не только в мировой политике, но и в мировой экономике. Предыдущая администрация Белого дома сломала немало копий, выдвигая в адрес Пекина одно обвинение за другим.

Байден, в отличие от Трампа, в агрессивной риторике по отношению к Китаю не был замечен, и при каждом удобном случае напоминает, что «в бытность свою вице-президентом США встречался с нынешним главой КНР, по крайней мере, 8 раз, проведя с ним, в общей сложности, 25 часов и проехав 17 тысяч миль». Журналисты, освещавшие эти встречи, всегда с невинным видом уточняют, что личное знакомство Байдена и Си состоялось в феврале 2012 года в столице США, и эта встреча закончилась приглашением высокого китайского гостя на обед в честь Дня всех влюбленных.

Спустя почти десятилетие личный контакт, но уже на более высоком уровне было решено возобновить. Но все чуть было не обернулось конфузом: перед началом президентской видеоконференции пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки заявила, что Байден вовсе не считает китайского президента старым другом, и «это остается неизменным».

Недипломатичности Псаки, конечно же, дали свою оценку в Пекине, но, похоже, решили не обращать на нее внимания. Си Цзиньпин, приветствуя Байдена перед началом видеопереговоров, все же обратился к американскому коллеге словами «мой старый друг».

Встреча проходила в гибридном формате: сначала лидеры государств беседовали в присутствии высших чиновников и прессы, затем уже с глазу на глаз.

Все отметили, что на Байдене был галстук красного, излюбленного в Поднебесной цвета, а на президенте Си – голубого, фирменного оттенка американской Демократической партии, членом и формальным лидером которой является нынешний глава Белого дома.

Повестка переговоров была предсказуемой, обе стороны в преддверии «встречи» выступали с подробными заявлениями этому поводу. Китайский лидер определил, что «двусторонние отношения находятся на критическом этапе, и обе страны выиграют от сотрудничества и проиграют от конфронтации». Байден констатировал, что взаимоотношения КНР и США «находятся на переломном моменте истории».

А все та же Дженнифер Псаки в ходе брифинга для прессы сравнительно четко определила планы Белого дома.

- Эта встреча – возможность определить с Китаем условия конкуренции. Таким образом, чтобы они отражали наши интересы и ценности, чтобы КНР играла по правилам.

На другом брифинге для журналистов чиновники Госдепа США уточнили, что «жесткая конкуренция требует интенсивной дипломатии», подтвердив, что на переговорах планируется обсудить практически все – «от технологий и торговли до международных организаций, морских границ и всего того, что вызывает в поведении КНР опасения».

Сами президенты, обращаясь друг к другу в присутствии прессы, тоже кое-что уточнили. Джо Байден сказал, что «с нетерпением ждет откровенного разговора, особенно по жизненно важным вопросам, таким, как изменение климата», а дополнительными темами для обсуждений станут «права человека, экономика и обеспечение свободного развития Индо-Тихоокеанского региона». Си Цзиньпин был настроен на философский лад: «Человечество живет в глобальной деревне, где мы сталкиваемся с множеством проблем… Китай и США должны уважать друг друга, мирно существовать».

По окончанию переговоров Белый дом не стал делать секрета из полного круга поднятых в ходе виртуальной встречи тем и опубликовал краткие тезисы переговоров. В аспекте международной политики президенты поговорили о ситуации в Афганистане, КНДР и Иране.

Намеренно или нет, но Белый дом интригует и не дает ответа на интересующий многих вопрос – получил ли Байден приглашение на открытие Олимпийских игр, которые пройдут в следующем году в Пекине, или китайцы решили обойтись без него?