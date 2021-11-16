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Политика16 ноября 2021 1:35

Си Цзиньпин на онлайн-встрече с Байденом сказал, что Китай и США должны уважать друг друга

Председатель КНР призвал американского лидера усилить взаимовыгодное сотрудничество между странами
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин проводят онлайн-встречу

Президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин проводят онлайн-встречу

Фото: REUTERS

В ночь на вторник, 16 ноября, прошли переговоры председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Джозефа Байдена. Во время виртуальной встречи с главой Белого дома китайский лидер сказал, что Пекин и Вашингтон должны придерживаться взаимовыгодного сотрудничества, мирно сосуществовать и выполнять свои международные обязательства.

«Китай и США должны уважать друг друга, мирно сосуществовать, придерживаться взаимовыгодного сотрудничества, заниматься не только внутренними делами, но и выполнять международные обязательства», - приводит слова Си Цзиньпина Центральное телевидение Китая (ЦТК).

Глава Поднебесной также отметил, что перед обеими странами стоит много вызовов, поэтому КНР и США нужно усилить коммуникацию, чтобы эффективнее сотрудничать в разных сферах, в том числе и в борьбе с пандемией коронавируса.

Напомним, ранее сайт kp.ru сообщал, что Си Цзиньпин и Джо Байден проведут переговоры по видеосвязи, обсудят двусторонние отношения и международные проблемы.