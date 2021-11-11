Politico: Встреча Байдена и Си Цзиньпина состоится 15 ноября

Встреча Джо Байдена и Си Цзиньпина в 2012 году Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В начале следующей недели президент США Джозеф Байден проведет переговоры со своим китайским коллегой Си Цзиньпином, но встреча лидеров двух стран будет виртуальной. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на источники в вашингтонской администрации.

По данным анонимного собеседника издания, переговоры главы Белого дома с председателем КНР в формате онлайн запланированы на понедельник, 15 ноября, и пройдут во второй половине дня.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в середине сентября британская газета Financial Times со ссылкой на неназванные источники, знакомые с содержанием состоявшейся 9 сентября телефонной беседы лидеров США и Китая, сообщила, что Байден предложил Си Цзиньпину встретиться лично, чтобы вывести двусторонние отношения из тупика, однако председатель КНР это предложение отклонил.

Собеседники издания утверждали, что в ответ на предложение Байдена провести двусторонний саммит Си Цзиньпин якобы заявил, что Вашингтон должен придерживаться менее агрессивной риторики в отношении КНР. Сообщалось также, что глава Белого дома упомянул о личной встрече с китайским лидером только как одну из возможностей дальнейшего взаимодействия, и «немедленного ответа» не ожидал. Позже Байден заявил, что все это неправда.