Байден заявил, что лидеры России и Китая сомневаются в эффективности демократии

Президент США Джо Байден Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден, выступая на виртуальном мероприятии по сбору средств для Национального комитета Демократической партии, заявил, что лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпи давали ему понять», что сомневаются в эффективности демократических систем.

«И Путин, и Си Цзиньпин давали мне понять, что они не считают, что демократии в XXI веке могут функционировать, поскольку для достижения консенсуса требуется слишком много времени, и потому победят автократии», - приводит его слова ТАСС.

Байден упомянул главу российского государства и председателя КНР, говоря о том, что «мир видит разобщенность Америки» и «задается вопросом», может ли американская демократическая система добиваться успеха.

«Мой ответ состоит в том, что мы не просто можем добиться успеха, а мы должны сделать это», - подчеркнул президент США.

Стоит отметить, что Байден не впервые пытается критиковать лидеров России и Китая. Например, выражал недовольство тем, что они не сочли нужным лично приехать на саммит G20 в Рим и конференцию ООН в Глазго, утверждая, что оба якобы «игнорируют» проблемы климата.

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