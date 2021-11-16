Юнна Мориц: Нас на испуг берут со всех сторон, не понимая, что ответка наша - бесстрашье!

Юнна Мориц. Фото: Александр ГАМОВ

- Юнна Петровна, кризис с беженцами на границе Белоруссии и Польши многие сравнивают с Карибским кризисом 1962 года по степени напряженности и опасений насчет возможного начала новой мировой войны. И вы вот тоже почему-то заговорили поэтическим языком о страхах.

- Ну, никто же, кроме меня, не говорит, что это все (кризис с беженцами. –А.Г.) - месть Белоруссии за провалившийся госпереворот. Через другие страны беженцы идут, и ничего. А тут вопли именно по причине провалившегося в Белоруссии госпереворота. Понимаете?

Нагло себя ведут (поляки). И Запад не одергивает этих польских русофобских маньяков, а, наоборот, нападает на нас. Но все (в Европе) почему-то молчат.

Мои читатели, их много, спрашивают, почему (на западе) нет движения в защиту России? Я знаю, почему.

- Почему?

- Ты понимаешь, Саша, как бы тебе сказать… Вселенная, где небесные тела, расширяется и удаляется от черной материи, черных дыр, которые могут все поглотить. И мы сейчас, безусловно, находимся в окружении такой черной материи в действительности, в реальности. В смысле событий. И я делаю все возможное, чтобы моя внутренняя духовная вселенная расширялась и расширялась за счет священных смыслов.

И я делаю все возможное, чтобы эта зомбежка страхом совсем не касалась моих читателей, потому что я расширяю их сознание до размеров других проблем.

- Вы считаете, что все эти провокационные действия по нашему периметру, все эти жесткие обвинительные заявления ставят целью нас запугать?

- Да, идет постоянная зомбежка страхом, ужасом и кошмаром на тему, что мы сделаем с Россией, как мы ее возьмем за три дня, за два дня, за четыре дня, как мы вернем то, это.

Я должна тебе сказать, что самое страшное – это зомбежка страхом. И опасно находиться под общим наркозом страха.

- Потому вы своими стихами пробуждаете в нас бесстрашие?

- Даже запаха страха не должно быть. Даже пахнуть страхом от нас не должно. А должно пахнуть отвагой, силой, совестью, честью. И тем, что господь на нашей стороне, а не на стороне гитьерья. Иначе бы мы не победили (в войне с фашизмом).

- Спасибо вам! За ваше и наше бесстрашье.

* * *

Нас на испуг берут со всех сторон,

Не понимая, что бесстрашье наше

Им нанесёт чудовищный урон:

Ответка наша на испуг – бесстрашье!

Нас тем пугают и пугают этим,

Пугают эти и пугают те,

Пугают – от испуга, что ответим

Бесстрашьем нашим в страшной правоте,

Страшна которая для всех, кто нас пугает

Со всех сторон, испугами гремит, –

Потом от нашего бесстрашья убегает

В испуге, что имеет страшный вид.

Пугая нас, как раз включают наше

Бесстрашье, это – негасимый свет:

Испугов – тьма, а свет один – бесстрашье,

Оно во тьме испугов – наш ответ.

Нас тем пугают и пугают этим,

Пугают эти и пугают те,

Пугают – от испуга, что ответим

Бесстрашья светом зверской темноте.

Юнна Мориц.