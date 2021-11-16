В России создали парфюм с запахом истребителя Checkmate

Российская делегация в Дубае представила миру парфюмерную воду The Checkmate. Фото: Александр Уткин/rostec.ru

В булочной, как все мы с детства помним благодаря стихам Джанни Родари, пахнет тестом и сдобой. Мимо столярной идешь мастерской, - стружкою пахнет и свежей доской. Пахнет кондитер орехом мускатным, пахнет The Checkmate металлом приятным.

Последняя строчка, как вы понимаете, принадлежит уже не перу итальянского поэта. Да-да, оказывается, многофункциональный тактический истребитель пятого поколения Checkmate теперь можно понюхать! В эти дни в Дубае проходит аэрокосмическая выставка Dubai Airshow 2021. Именно там состоялась зарубежная премьера российского истребителя Checkmate, который был впервые презентован на июльском авиасалоне МАКС-2021. А заодно российская делегация в Дубае представила миру парфюмерную воду The Checkmate с запахом Сами Понимаете Чего. Парфюм создала госкорпорация «Ростех» в партнерстве с Гильдией парфюмеров России.

Итак, чем же он пахнет? Чтобы это выяснить, давайте прервемся на короткую рекламу.

- Парфюмеры использовали оригинальные образцы металлических сплавов, стекла и кожаной отделки кабины истребителя пятого поколения в сочетании с легкими оттенками можжевельника, пачули и дубового мха. Пять основных нот композиций удалось соединить воедино благодаря техногенному аккорду парфюма, - романтично представил «Ростех» свое новое творение. - Парфюмерная вода The Checkmate подчеркивает надежность и современность самолета, а также готовность к работе в любых условиях: под палящим солнцем пустыни, в субтропической и гористой местности, а также в условиях Крайнего Севера и тропиков, что отражает большой экспортный потенциал и конструктивную адаптивность машины.

Название нового самолета переводится с английского как «Шах и мат». Поэтому парфюм оформлен в шахматной тематике: крышка флакона сделана в форме фигуры коня, а коробка при открытии распадается на черно-белую шахматную клетку. Объем флакона – 50 мл.

Единственный минус - The Checkmate выпущен небольшим тиражом, и, скорее всего, в массовую продажу не поступит. Поэтому вряд ли вы сможете подарить этот парфюм своему мужу или другу на 23 февраля.