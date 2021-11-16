США в панике — Россия смогла сбить с орбиты свой же спутник

Военнослужащие Космических войск ВКС в центре управления полетами космодрома Плесецк. Снимок с видео/Минобороны РФ/ТАСС

Американская пресса яростно колотит в тревожные колокола: «Россия испытывает противоспутниковое оружие!», «Астронавты на МКС укрываются от обломков!».

Ну а из-за чего же конкретно весь этот информационный надрыв?

Оказывается (по данным Госдепартамента и Космического командования США), Россия 15 ноября уничтожила один из своих же давно бездействующих спутников, запущенных еще во времена СССР. И, якобы, при этом было испытано «противоспутниковое оружие». В результате на орбите образовались обломки, которые несколько раз заставляли астронавтов на Международной космической станции укрываться.

По данным НАСА, обломки на низкой околоземной орбите могут перемещаться со скоростью до 26 000 км/ч, поэтому даже более мелкие обломки вызывают беспокойство.

Издание Defense News приводит заявление представителя Госдепартамента Неда Прайса: «Россия опрометчиво провела разрушительное космическое испытание противоспутниковой ракеты прямого взлета по одному из своих спутников. Это сгенерировало более 1500 отслеживаемых орбитальных обломков и сотни тысяч кусков более мелкого космического мусора, которые теперь угрожают интересам всех стран».

Официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс. Фото: usembassy.gov

А теперь попытаемся разобраться во всем этом – где тут правда, где ложь, а где и провокационный блеф с лицемерием.

Начнем с главного – был ли такой спутник?

Да, был. Он назывался «Космос-1408» и был запущен еще в 1982 году как один из компонентов орбитальной системы радиоэлектронной разведки «Целина-Д».

Действительно ли Россия уничтожила его во время испытания противоспутникового оружия?

Пока российская сторона помалкивает, а знающие люди на вопрос корреспондента «КП» отвечают по-американски – no comment. Официальных заявлений на сей счет нет. Возможно, и не будет.

Почему?

Потому что все это время сами американцы и не думали сворачивать разработку своих космических вооружений. Наоборот, продолжали плодить боевые космические платформы.

А заодно – совершенствовать противоракетные (и простивостутниковые) системы. Это наземный комплекс GBMD, и морской Aegis Ballistic Missile Defense System, и

комплекс противоракетной обороны THAAD, который может поражать и спутники.

Конечно, России сложно на все это равнодушно взирать и курить “Приму” без фильтра.

А сбивала ли Россия свой старенький и дряхленький спутник-разведчик, запросившийся в отставку? Черт его знает…

Когда США десяток лет назад расстреляли свой забарахливший спутник-шпион (на борту которого было почти 400 кг ядовитой заразы), Белый дом и Пентагон “в рот воды набрали”.

А есть ли у России вообще противоспутниковое оружие, которое могло бы “порвать” советский еще “Космос-1408”?

Тут ответ готов: да, есть. Это системы «Нудоль», «Контакт» и С-500.

А что же с обломками спутника, которыми США пугают теперь экипаж МКС? Эксперты говорят, что неколе опасное облако каких-то обломков (непонятно точно — каких) действительно находится в космосе, но примерно в 80 км от станции и с орбитой ее не пересекаются.

Ну и последнее: сегодня на космической орбите летают более 160 тысяч осколков. Спецы ООН подсчитали, что львиная доля этого мусора принадлежит США, России (СССР) и Китаю – примерно по 30%. Как говорится, наследили вскладчину.

Кстати, Китай еще в 2007 году снайперски поразил свой же старый топогеодезический спутник, чем вызвал шок в Белом доме и Пентагоне.