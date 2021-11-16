Обострение между Арменией и Азербайджаном: Ереван просит защиты у Москвы

Сюникская область, где идут бои между азербайджанскими и армянскими войсками. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Как это обычно бывает в случае с армяно-азербайджанскими отношениями, определить, кто начал первым, практически невозможно. И без того напряженная обстановка на границе во вторник днем взорвалась информационными сообщениями о едва ли не полномасштабных боевых действиях, которые развернулись по хребтам и ущельям. «30 убитых», - сообщали одни. «50 раненых», - утверждали другие. «Работает артиллерия, пришли в движение танки».

Официальные ведомства были более сдержаны в оценках. Армяне заявили, что потеряли четыре человека ранеными, азербайджанцы – в два раза меньше. При этом обе стороны, как это водится, обвиняют друг друга в провокациях.

Баку заявляет, что армянская армия попыталась под прикрытием стрелкового огня занять выгодные позиции на высотах в Лачинском районе: «С целью обострения обстановки воинские части противника ведут обстрел из минометов и артиллерии разного калибра по азербайджанским позициям в Лачинском районе. В ответ на провокацию армянской стороны, предпринятой на государственной границе с Азербайджаном, были уничтожены противотанковая установка и миномет ВС Армении».

В Ереване утверждают, что азербайджанские войска атакуют армянские посты в Сюникской области – аппендиксе, которые отделяет Нахичевань от остальной части Азербайджана. Через Сюник должен пройти транспортный коридор, о котором говорилось в трехсторонних соглашениях по итогам карабахской войны. Однако в Ереване склонны считать, что Баку собирается отрезать себе этот кусок Армении. И просят помощи Москвы в разрешении этого конфликта.

- Так как было совершено нападение на суверенную территорию Армении, мы обращаемся к России в рамках двустороннего Договора от 1997 года и в русле логики взаимных обязательств, с призывом защитить армянскую территориальную целостность, заявил секретарь армянского Совбеза Армен Григорян.

По его словам, за устным обращением последует и официальное письменное. При этом Григорян оговорился, что «если переговорным путем решить проблему не удастся, то у Армении достаточно военной помощи, чтобы решить сложившуюся ситуацию».

То есть от России в Ереване ждут скорее дипломатических шагов, чем ковровые бомбардировки азербайджанской территории. Речь, судя по всему, идет о Договоре о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. По нему, стороны обязуются «тесно взаимодействовать друг с другом в деле защиты суверенитета», а также «совместно принимать все доступные меры для устранения угрозы миру или противодействия актам агрессии против них со стороны любого государства, включая военную».