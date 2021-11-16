СК России фиксирует в России массовое нападение собачьих стай

Стаи собак становятся опасны. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Пока гражданам выдают паспорта о вакцинации, совсем забыли о братьях наших меньших, которые абсолютно бесконтрольно размножаются, и целыми стаями нападают на беззащитных граждан. При этом если от коронавируса еще как-то можно вылечиться, то от бешенства практически уже никак.

- Так, 12 ноября 2021 года в безлюдном месте в районе железнодорожного переезда города Лангепаса на 43-летнюю местную жительницу набросилась стая собак. От полученных телесных повреждений в результате укусов женщина скончалась через несколько часов в медицинском учреждении. Следственными органами СУ СК России по ХМАО-Югре расследуется по данному факту уголовное дело (ч.2 ст. 293 УК РФ). Кроме того, случаи нападения собак на детей были зафиксированы на днях в Смоленской и Новосибирской областях, - перечисляет скорбную статистику официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Аналогичные случаи нападения безнадзорных животных стали предметом проверок следователей в Омской, Саратовской, Сахалинской и других областях.

Список пострадавший довольно длинный.

Вот в Костромской области бездомные собаки в этом году неоднократно проявляли агрессию по отношению к гражданам, в том числе к трем несовершеннолетним, причинив им различные телесные повреждения. В Оренбургской области продолжается расследование уголовного дела о нападении безнадзорных животных на несовершеннолетнюю жительницу города Оренбурга. Там за халатность к своим обязанностям будут судить сразу несколько чиновников ЖКХ.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителям следственных управлений по Смоленской области Уханову А.Ю. и и.о. руководителя следственного управления по Новосибирской области Бадулину А.Н. представить доклад о ходе проведения проверочных мероприятий. Ход указанных проверок поставлен на контроль в центральном аппарате СК.

Следственным путем сейчас устанавливается, имелись ли ранее аналогичные случаи агрессивного поведения собак в отношении граждан в перечисленных регионах, будут выяснять причины и условия, которые способствовали совершению данных преступлений, и принимать меры к исключению возникновения таких происшествий впредь.