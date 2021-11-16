Проигравшей «Евровидение» Маниже повезло в любви: певица выходит замуж за режиссера клипов Хаски и Оксимирона

Участница «Евровидения-2021» Манижа, наконец, нашла свою любовь. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Участница «Евровидения-2021» Манижа, наконец, нашла свою любовь. В мае этого года в интервью kp.ru певица рассказывала, что у нее есть возлюбленный, но не называла его имени. Тогда молодой человек поддерживал Манижу на песенном конкурсе в Нидерландах. А теперь артистка призналась, что готова пойти с ним под венец.

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Счастливая и смеющаяся вокалистка опубликовала в сториз инстаграма снимок, на котором показывает обручальное кольцо. И подписала снимок «Я сказала «Да!».

Избранником Манижи стал клипмейкер и режиссер Ладо Кватания, которого певица долгое время секретила. Но все же не так давно начала публиковать совместные фото с возлюбленным.

Избранником Манижи стал клипмейкер и режиссер Ладо Кватания, которого певица долгое время секретила. Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Жениху артистки — 34 года, он пока еще неизвестен широкому зрителю, поскольку снимал короткометражки и клипы для модных рэперов: Дмитрия Кузнецова (Хаски) и Мирона Федорова (Оксимирона). В 2022 году должен выйти первый полнометражный фильм Кватания под названием «Казнь», в котором сыграли Юлия Снигирь и Виктория Толстоганова.