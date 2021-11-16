В шоу «Ледниковый период» собираются прийти сестры Аверины. Одна из них к 23 годам выиграла чемпионат мира 18 раз

16 ноября прошли съемки восьмого выпуска шоу «Ледниковый период». Фото: Максим ЛИ

16 ноября прошли съемки восьмого выпуска шоу «Ледниковый период»: участники проекта представили умопомрачительные номера, а за кулисами демиург проекта Илья Авербух продолжил искусно подогревать интерес к шоу.

Дина и Арина Аверины Фото: Instagram.com

В частности, не исключил участия в «Ледниковом периоде» блестящих молодых фигуристок — Дины и Арины Авериных. Удочку по поводу введения девушек в шоу закинула сама Татьяна Анатольевна Тарасова.

Спортсменки не против поучаствовать в шоу Фото: Instagram.com

— Я об этом не думала, этим занимался Илюша (Авербух), — призналась судья проекта. — Сестры Аверины — выдающиеся спортсменки. Когда присоединяются фанаты одних выдающихся спортсменов к нашим фанатам — всегда получается больший охват аудитории. И нас смотрят, и их смотрят. Мы всегда за то, чтобы с нами были выдающиеся спортсмены. Я поддерживаю такое решение.

Сами спортсменки, как оказалось, вовсе не против такого поворота. И даже репетировали!

— Планировали участие в «Ледниковом периоде», нас туда приглашали, — заявили сестры. — Сами очень хотим выступить, в будущем появимся там.

И вот Илья Авербух охотно согласился на подобный шаг.

— Всесторонне поддерживаю это желание, — подчеркнул хореограф. — Более того, эта идея уже мелькала. Раскрою небольшой секрет: Аверины уже выходили на лед и провели несколько тренировок. После их решения поехать на чемпионат мира, они вернулись в гимнастический зал. Но им очень понравилось тренироваться. Мне понравилось, как они смотрятся на льду. Когда они примут решение о завершении спортивной карьеры, то я буду счастлив увидеть их на льду.

Гимнастки выйдут на лед только после завершения своей спортивной карьеры. Фото: Instagram.com

На прошедшем чемпионате мира по художественной гимнастике в Китакюсю (Япония) Дина Аверина побила рекорд Евгении Канаевой по количеству золотых медалей. Аверина является 18-кратной чемпионкой мира, в то время как у Канаевой 17 золотых медалей.