Индустриальная романтика: Пять причин открыть для себя промышленный туризм

Где еще вы сфотографируетесь рядом с многотонным БелАЗом таких размеров?

Эпоха пандемии научила нас многому. Дорожить семьей, беречь здоровье, ценить личное общение... А еще - открыла глаза на путешествия по родной стране. В последние два года мы начали активно осваивать туристические направления России. Старые, обхоженные тропы - но и новые, еще неизведанные толпами туристов места.

Одно из таких молодых, но безумно интересных направлений - промышленный туризм. Что может быть скрыто на дне карьеров и за стенами заводов-гигантов? Целый мир! Полный особой романтики и вдохновляющих историй о ежедневных подвигах простых людей. Полный человеческих знаний и достижений науки.

Убедиться в этом можно, побывав на Михайловском горно-обогатительном комбинате.

Промышленный туризм здесь запустили осенью 2021 года.

Пейзажи здесь напоминают марсианский ландшафт — ничего подобного вы точно не видели!

Пять причин попробовать промышленный туризм

1. Увидеть уникальное чудо природы, равного которому нет на всей планете

Вы знали, что на территории России есть место, в котором стрелка любого компаса будет сходить с ума? Это уникальнейшая точка на земном шаре - второй такой нет на всей планете. Курская магнитная аномалия - загадка, которая бередила умы полтора столетия. Ученые просто не могли объяснить, почему на равнине сбиваются магнитные стрелки. Оказалось, что именно здесь, в месте, где и в помине нет никаких гор, находится самый мощный в мире железорудный бассейн.

Именно его и разрабатывает Михайловский ГОК, входящий в компанию «Металлоинвест».

— Курская магнитная аномалия — уникальное природное явление. Но даже многие жители Курской области ни разу не видели и не знают, как это выглядит, — сказал на церемонии запуска промышленного туризма губернатор Курской области Роман Старовойт. — Хорошо, что сегодня люди любого возраста могут безопасно и в современном формате познакомиться с ним и посмотреть, как из безжизненного куска кварцита получается окатыш, который потом превращается в машины и механизмы.

2. Представить, что вы на другой планете

Огромный карьер Михайловского ГОКа и сам по себе производит впечатление. Огромная воронка просто поражает размерами: 5,9 км в длину, 2,6 км в ширину - ее отлично видно даже из космоса! Самая глубокая точка карьера - 383 метра: это больше, чем высота Башни «Федерация» в Москва-Сити, самого высокого небоскреба Европы.

Красновато-коричневые ступени карьера напоминают совсем не земные, а марсианские пейзажи. Полюбоваться на них теперь можно с помощью трех туристических маршрутов, открытых для всех желающих.

- «Руда — рождение металла» (для взрослых)

- «В сердце карьера» (с посещением Центра современного искусства «Цикорий») (для взрослых)

- Маршрут «Железная руда от А до Я» (для детей 12+).

Карьер Михайловского ГОКа поражает размерами: 5,9 км в длину, 2,6 км в ширину

3. Почувствовать романтику горного дела

Михайловский ГОК сейчас обладает самыми крупными разведанными запасами железной руды в мире. За годы работы комбината в карьере добыто свыше 1.5 миллиардов тонн руды: этого бы хватило, чтобы построить железную дорогу, которая более 500 раз обогнет земной шар.

Где еще, как ни здесь, открывать для себя удивительные факты о сложной, важной и полной романтики профессии горняка.

Туристы не только узнают об истории освоения Курской магнитной аномалии, развитии Михайловского месторождения, увидят своими глазами, как добывается и обрабатывается руда, но сами загрузят в самосвал несколько ковшей руды с помощью VR-симулятора, а потом - попробуют настоящий обед горняка.

4. Сделать эффектные селфи

“Не выложил фото - значит не было” - в этой шутке только доля шутки. Красочные фотографии - важная часть наших путешествий. А промышленные объекты давно выбирают в качестве эффектного фона самые модные и продвинутые фотографы.

Специально для заядлых инстаграмеров на Михайловском ГОКе подготовили несколько необычных и выигрышных локаций для съемок.

Одни только многотонные БелАЗы чего стоят! Колеса выше человека, а в кузове можно поместить средних размеров городскую квартиру.

5. Не переживать о безопасности и комфорте

Важный плюс организованного промышленного туризма - ради ярких впечатлений и необычных фотографий не нужно идти на риск. На Михайловском ГОК позаботились о безопасности. Всем гостям выдается спецодежда и средства индивидуальной защиты. Туристы проходят инструктаж и получают обязательную страховку. А специально для детей здесь подготовили мультфильм о правилах безопасности.

- Мы ставим задачу привить культуру безопасности уже с детского возраста. Мы понимаем, что те дети, которые сегодня к нам приезжают, возможно, в будущем придут к нам в качестве рабочих, специалистов, - отметил управляющий директор Михайловского ГОКа Антон Захаров.

Специально к запуску туристического проекта была проведена реконструкция гостиницы «Железногорск», на первом этаже которой скоро появится информационно-туристский центр с ячейками хранения, комфортная зона для переодевания и инструктажа, сувенирный магазин.

КСТАТИ

- Новый стимул к развитию городов. “Промышленный туризм — часть комплексного подхода компании к развитию наших городов”, - подчеркнула Юлия Мазанова, заместитель генерального директора по устойчивому развитию и корпоративным коммуникациям Металлоинвеста. Промышленный туризм станет драйвером развития инфраструктуры, индустрии гостеприимства, малого и среднего бизнеса, атмосферы города.

- Поможет привлечь молодые кадры и поднимет престиж рабочих профессий. Символично, что первый «паспорт туриста» получил отличник Железногороского горнометаллургического колледжа Дмитрий Золотухин.

“Мы надеемся, что проект поможет вернуть популярность горно-металлургическим профессиям. Хотим, чтобы на вопрос о том, кем они хотят стать в будущем, молодые люди отвечали: горняками”, - отметила руководитель направления корпоративных мероприятий Металлоинвеста Елена Хохрина.

- Поможет развитию культуры и искусства в городе. Не случайно, частью туристического маршрута по МГОК стал и центр современного искусства «Цикорий» в Железногорске.

- Станет новой точкой притяжения как для жителей региона, так и для путешественников из других частей страны. Посещение МГОКа, интересное само по себе, станет также частью больших туристических маршрутов по Курской области, включающих памятники воинской Славы, дом-музей Г.В. Свиридова, музей-усадьбу А.А. Фета, Курскую Коренную пустынь и другие достопримечательности. “Промышленный туризм — часть комплексного подхода компании к развитию наших городов. Мы планируем организовать экскурсионные маршруты на всех предприятиях компании”, - подчеркнула Юлия Мазанова, заместитель генерального директора по устойчивому развитию и корпоративным коммуникациям Металлоинвеста.

ВАЖНО

Подробнее узнать об экскурсионных маршрутах и приобрести билет можно на сайте www.hochunamgok.ru

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