Указы Владимира Путина по гуманитарной поддержке ДНР и ЛНР - это фактически экономическое признание этих республик

Геннадий Онищенко, академик РАН, президент землячества донбассовцев в Москве Фото: Иван МАКЕЕВ

- ... - Геннадий Григорьевич, я разговаривал с Эдуардом Басуриным (замначальника Управления Народной милиции ДНР.– А.Г.), он отметил, что в Донецке очень хорошо восприняли Указ Президента России о гуманитарной поддержке «некоторых областей», так обозначены ДНР и ЛНР. Скажите, вам удалось связаться – с Денисом Пушилиным (глава ДНР. – А.Г.) или еще с кем-то в Донецке, чтобы выяснить, как они оценивают Указ?

- Нет. Пусть они эту радость переживут без меня.

Но то, что это произошло - означает фактическое признание Донбасса как нашего субъекта. Очень правильное и давно ожидаемое решение.

Хотя я ожидал прежде политического признания. Но пока, в общем-то, произошло экономическое признание ДНР и ЛНР.

То есть, не будет никаких пошлин таможенных, а появится возможность участия донецких и луганских предприятий и предпринимателей во всех торгах в России по приобретению той или иной услуги.

До сих пор Донбасс должен был открывать здесь какие-то представительства, и только через них участвовать в торгах.

А сейчас - напрямую.

Также обозначено беспрепятственное движение продукции, как той, что идёт на Донбасс, так и - поставляемой с Донбасса в Россию.

И, судя по той реакции, которая доносится сегодня из Киева - а там просто истошные вопли раздаются – Россия приняла правильное решение.

Собственно, де-факто все уже давно состоялось. Правда, были некие ограничения, но теперь и они снимаются.

В Указе президента есть поручение привести и законодательные акты в соответствие с реальностью. Но это уже дело техники.

- Если в рублях оценивать обозначенные возможности, они существенны для экономики республик?

- Конечно.

Донбасс – это же не просто сырье какое-то, а и тяжелая индустрия, и машиностроение. То есть емкое, высокотехнологическое производство.

- Геннадий Григорьевич, если говорить о гуманитарной интеграции, что бы вы оценили как приоритетное направление?

- Интеграцию образовательного пространства и, прежде всего, профессионального образования.

Я разговаривал с министром образования ДНР Кушаковым, и он отметил, что в наш Рособрнадзор сдали документы примерно полтора десятка образовательных организаций республик.

- Что это означает?

- А это означает, что выпускникам школ не придется приезжать в российские области, чтобы сдавать ЕГЭ для получения аттестата и поступления в российские вузы. Ранее четырем школам Донецка, Горловки было разрешено на месте принимать ЕГЭ. Сейчас количество этих школ увеличится.

- Мы уже говорили о том, что донецкие вузы стали выдавать выпускникам российские дипломы.

- Верно. И это дает право молодым людям, закончившим донецкие вузы, приезжать к нам в Россию и без всяких препятствий поступать на работу.

Теперь возможностей станет еще больше.