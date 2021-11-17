Как оформить электронный больничный в сезон ОРВИ и COVID-19: отвечаем на 5 главных вопросов

Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Электронные листки нетрудоспособности (ЭЛН) в России начали выдавать в июле 2017 года. А в 2020-м уже более 65% всех больничных листов в нашей стране были цифровыми, а на конец октября 2021-го - уже 80%. С января 2022 г. ЭЛН полностью займет место бумажных бюллетеней, которые пока еще продолжают выдавать по старинке при желании пациента.

Как оформляется цифровой листок нетрудоспособности, в чем его плюсы, насколько защищены персональные данные больных - на эти и другие популярные вопросы по просьбе «Комсомолки» ответили эксперты Фонда социального страхования (ФСС РФ). Напомним, из средств этого ведомства нам оплачивают пособия по болезни, начиная с 4-го дня пребывания на бюллетене при общем заболевании или бытовой травме (первые три дня оплачивает работодатель).

1. В чем плюсы цифрового бюллетеня?

У электронного больничного есть неоспоримые преимущества, которые ощущают и пациенты, и врачи, и работодатели, и общество в целом. Самые очевидные «бонусы» такие:

• ЭЛН нельзя помять, порвать или потерять;

• не нужно проверять, все ли штампы поставили в поликлинике, правильными ли чернилами заполнили бланк и т. п.;

• врач тратит меньше времени на оформление бумаг и может уделить больше внимания пациенту;

• для работодателей при переходе на ЭЛН сокращается время на обработку больничных, а также расходы на транспортировку при ведении бухучета централизованно - ЭЛН не надо хранить в бухгалтерии;

• современный цифровой сервис оформления больничных работает прозрачно и максимально снижает риски злоупотреблений, подделки бюллетеней;

• отказываясь от бумажных бланков больничных, мы сохраняем окружающую природу, деревья.

2. Заболел и хочу получить ЭЛН - что нужно сделать?

• Сначала лечащий врач поликлиники (или больницы, если вы лечитесь стационарно) предложит вам подписать согласие на оформление электронного листка нетрудоспособности.

• Затем доктор открывает специальную программу и запрашивает у ФСС РФ номер для формирования ЭЛН.

• Получив необходимую информацию (буквально за считанные секунды), врач, у которого есть электронная медкарта пациента, заполняет минимум полей в электронном листке нетрудоспособности: дату его открытия и код причины освобождения от работы (заболевание, травма и др.). Остальная информация - ФИО и дата рождения пациента, название медицинской организации - вносится в ЭЛН автоматически, позволяя избежать ошибок.

• Закрытие электронного больничного осуществляется также врачом при осмотре пациента. Данные в ЭЛН заверяются усиленной квалифицированной электронной подписью врача и медорганизации.

3. Чем доказать работодателю, что лечился, а не прогуливал?

Чтобы подтвердить своему работодателю факт оформления электронного листка нетрудоспособности, достаточно сообщить номер ЭЛН любым удобным способом - СМС, телефонным звонком, сообщением по электронной почте, поясняют специалисты Фонда соцстраха.

Если вдруг вы забыли цифры или хотите распечатать данные, можете легко узнать информацию об ЭЛН с помощью сервиса «Личный кабинет получателя услуг». Этот ресурс располагается на портале Фонда (lk.fss.ru). Для входа используются те же логин и пароль, что и для Единого портала госуслуг (при наличии авторизованной учетной записи).

Кстати, на самом портале госуслуг есть сервис оповещения, с помощью которого пациент может узнавать в онлайн-режиме об открытии, продлении и закрытии больничного.

4. Если босс или сотрудник отдела кадров войдут в систему выдачи ЭЛН - они увидят мой диагноз?

Из электронного больничного узнать ваш диагноз работодатель не сможет.

Работодатель видит только причину временной нетрудоспособности: общее заболевание, уход за членом семьи, травма на производстве и т. д.

5. У меня полис добровольного медстрахования (ДМС), посещаю коммерческую клинику - какой листок нетрудоспособности там выдадут?

Форма собственности медицинской организации - государственная, муниципальная, ведомственная, частная - в данном случае роли не играет, поясняют эксперты. Если клиника имеет лицензию на проведение экспертизы временной нетрудоспособности (проще говоря - право оформлять больничные листы), то элементарно может подключиться к системе выдачи электронных листков нетрудоспособности. Условия такого подключения для всех медорганизаций одинаковы.

Соответственно, с 2022 года все частные медцентры, как и государственные поликлиники и больницы, полностью перейдут на ЭЛН.

БУДЬ В КУРСЕ

Размеры пособия по болезни в 2021 году

• При стаже 8 и более лет больничные равны 100% среднего заработка работника (но не более предельного размера, см. ниже).

• При стаже от 5 до 8 лет - 80% среднего заработка.

• При стаже менее 5 лет - 60%.

В 2021 году предельная (максимальная) сумма больничных за один день нахождения на бюллетене составляет 2434,25 руб.

За 31 день болезни выплата составит максимум 75 461,75 руб.

При этом пособие не может быть ниже 12 792,00 руб. в месяц.

! Это общие «лимиты», размер пособия для каждого работника определяется индивидуально в зависимости от его личного среднего заработка и стажа.

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Чтобы получать актуальную, достоверную информацию о больничных и других мерах господдержки, специалисты советуют пользоваться бесплатным приложением «Социальный навигатор». Его разработали специалисты Фонда социального страхования. «Соцнавигатор» можно скачать в магазинах мобильных приложений Google Play и App Store на устройства с операционными системами iOS и Android.

С помощью приложения можно узнать:

• кто вправе получать больничные;

• за какие периоды больничный лист не оплачивается;

• особенности назначения и выплаты больничных тем, кто работает по совместительству и др.

Кроме того, приложение позволяет рассчитать размер пособия в вашем конкретном случае. В этом поможет «Умный калькулятор»: специальная электронная форма, заполнив которую вы узнаете сумму больничных (калькуляция дается справочно).

А еще с помощью «Социального навигатора» пользователи могут отслеживать все свои пособия. Для этого на главной странице приложения есть специальное окно «Отслеживание пособий и выплат». Чтобы воспользоваться этой функцией, а также просматривать информацию о листках нетрудоспособности, нужно ввести логин и пароль - те же, что вы используете для портала госуслуг.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

• 92,6 млн электронных листков нетрудоспособности выдано в России;

• 8 млн ЭЛН выдано в Национальном медицинском исследовательском центре глазных болезней имени Гельмгольца, это лидер среди федеральных медицинских организаций по количеству оформленных электронных больничных;

285 тысяч ЭЛН выдано городской поликлиникой Пензы, она стала лидером среди региональных медорганизаций;

• 845 тысяч российских работодателей принимают электронные листки нетрудоспособности;

• более 11 тысяч медицинских организаций выдают ЭЛН.

По данным ФСС РФ на октябрь 2021 г.