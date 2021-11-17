10 самых дорогих и бесполезных продуктов, которые мы постоянно покупаем

Увы, ученые установили, что жвачка на самом деле не защищает от кариеса, поскольку он появляется не на жевательных поверхностях, а на межзубных. Фото: Shutterstock

Этот рейтинг вас наверняка удивит. Траты на подобные товары в супермаркетах мы вообще не замечаем. Берем на кассе мимоходом и не догадываемся, что эти покупки по итогам месяца обходятся нам в круглую сумму...

Жевательная резинка

Стандартная пачка жвачки весит 13 г и стоит 30 рублей. Килограмм по таким расценкам получается 2307 рублей. Не просто дорого, а супердорого, учитывая, что после 5 минут использования мы выплевываем жвачку в мусорку. Вот вам и безобидные расходы...

Леденцы

Еще одна непростительно дорогая статья затрат семейного бюджета. Возьмем средний вес упаковки - 35 г. Цена - 64 рубля. Килограмм выходит за 1828 рублей. И для зубов вредно, и для кошелька накладно.

Кофе «3 в 1»

Сейчас этот полуфабрикат уже не так популярен, как лет 10 назад, но все еще остается одной из самых ходовых позиций в супермаркетах. Кажется, отдать несколько рублей за пакетик суррогата не жалко. Берем калькулятор. Пакетик 14,5 г стоит 12 рублей. В пересчете на килограмм 827 рублей. Не лучше ли взять за эти деньги пусть растворимый, но более качественный кофе?

Каша в пакетиках

Быстро, вкусно, питательно. Не совсем полезно, с точки зрения диетологов, из-за сахара и разных пищевых добавок, но удобно, если надо накормить утром всю семью на скорую руку. Посчитаем затраты. В стандартной упаковке 6 пакетиков каши по 40 г. Средняя цена - 163 рубля. За килограмм получается 679 рублей. Это и есть цена, которую мы платим за скорость.

Какао-напиток

Какао - вкусный и питательный напиток. Однако диетологи советуют употреблять его крайне умеренно, поскольку он может вести к лишнему весу и перевозбуждению нервной системы. Да и стоит быстрорастворимый порошок немало. Упаковка популярного какао-напитка Nesquik в 500 г стоит около 290 рублей. Получается, за килограмм - 580 рублей. Многовато - особенно если учесть, что в порошок щедро добавлен сахар.

Попкорн

Отнесем этот продукт к тому же ряду «лакомств перед телевизором». Кто-то любит соленый, кто-то сладкий, кто-то - с запахом сыра. Пачка в 85 г стоит в среднем 44 рубля. Кило попкорна обойдется в 517 рублей. Вот и прикиньте, сколько денег вы уже потратили на это сомнительное в общем-то удовольствие.

Сухарики

Хороши и как закуска к пиву, и чтобы просто погрызть от нечего делать. Пачка улетает моментально. А вместе с ней и наши деньги. Пакетик в 60 г стоит в среднем 65 рублей. В пересчете на килограмм - 1083 рубля. Не проще ли самим насушить сухарей в духовке из буханки хлеба стоимостью 60 рублей? А заодно посыпать любимыми специями и солью. Выйдет намного дешевле и без вредных консервантов.

Киндер-сюрприз

Шоколадные яйца продавали еще в дореволюционной России. Но настоящая популярность пришла к ним в 90-е. Фото: Shutterstock

Яйцо из молочного шоколада с игрушкой внутри всегда красуется в зоне кассы на уровне детских глаз. Редкий малыш пройдет мимо лакомства. Да что малыш?! Ребята постарше тоже любят киндер-сюрпризы, хотя в них нет ничего особенного. Игрушка, к которой дети быстро теряют интерес, и шоколад не самого лучшего качества. Причем шоколад нередко так и лежит на столе, пока его не съест кто-нибудь из родителей - не выкидывать же.

Посчитаем расходы? В среднем яйцо весом 20 г стоит 82 рубля. Килограмм - 4100 рублей! Достаточно сказать, что примерно по такой цене сейчас можно купить килограмм красной икры.

Чипсы

- Ловись, чипса, большая и маленькая... Фото: Shutterstock

Порой кажется, что просмотр сериала или футбольного матча без чипсов - время на ветер. Но посчитаем: стандартная пачка чипсов весит 150 г и стоит около 115 рублей. В пересчете на килограмм - 766 рублей.

Золотая, однако, картошечка получается!

Глазированный сырок

Обычный сырок весит 50 г и стоит около 49 рублей. В пересчете на килограмм - 980 рублей. А ведь без сырков легко можно прожить.

Леденцы

Еще одна непростительно дорогая статья затрат семейного бюджета. Возьмем средний вес упаковки - 35 г. Цена - 64 рубля. Килограмм выходит за 1828 рублей. И для зубов вредно, и для кошелька накладно.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Наталья КОЛБАСИНА, эксперт Национального центра финансовой грамотности и сервиса «Финансовое здоровье»:

Подружите эмоции с логикой

- Трата денег с умом - это поиск баланса между «надо» и «хочу». Все время рационально тратить человек не может: нами управляют эмоции. Важно подружить эмоции с логикой.

Это можно сделать, если запланировать в бюджете расходы на «фактор капучино» - мелкие спонтанные и эмоциональные покупки. Например, 3 - 5% от общей суммы необходимых расходов на продукты за месяц. Процент можно установить самостоятельно, но подойти к этому нужно разумно. Управлять бюджетом так, чтобы денег хватало и на большие и маленькие радости жизни, и на достижение финансовых целей. Поэтому если человек любит леденцы, не надо его их лишать. Ведь это снижает его качество жизни.

Что еще поможет выгодно расходовать деньги на продукты? Составление меню с учетом вкусовых предпочтений семьи и список продуктов - только два этих шага позволяют оптимизировать расходы, тратить меньше на 10% без потери в качестве.

Чтобы оптимизировать расходы на продукты, стоит покупать еду в определенных магазинах, в определенные дни недели, чтобы получить дополнительные скидки. И не стесняться использовать различные скидочные купоны, обращать внимание на акции, оформлять бонусные карты, использовать повышенный кешбэк.

Глазированный сырок

Обычный сырок весит 50 г и стоит около 49 рублей. В пересчете на килограмм - 980 рублей. А ведь без сырков легко можно прожить.

Леденцы

Еще одна непростительно дорогая статья затрат семейного бюджета. Возьмем средний вес упаковки - 35 г. Цена - 64 рубля. Килограмм выходит за 1828 рублей. И для зубов вредно, и для кошелька накладно.