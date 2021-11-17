Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Экономика16 ноября 2021 22:04

10 самых дорогих и бесполезных продуктов, которые мы постоянно покупаем

Некоторые из них дороже красной икры!
Наталья ВАРСЕГОВА
Наталья ВАРСЕГОВА
Увы, ученые установили, что жвачка на самом деле не защищает от кариеса, поскольку он появляется не на жевательных поверхностях, а на межзубных.

Увы, ученые установили, что жвачка на самом деле не защищает от кариеса, поскольку он появляется не на жевательных поверхностях, а на межзубных.

Фото: Shutterstock

Этот рейтинг вас наверняка удивит. Траты на подобные товары в супермаркетах мы вообще не замечаем. Берем на кассе мимоходом и не догадываемся, что эти покупки по итогам месяца обходятся нам в круглую сумму...

Жевательная резинка

Стандартная пачка жвачки весит 13 г и стоит 30 рублей. Килограмм по таким расценкам получается 2307 рублей. Не просто дорого, а супердорого, учитывая, что после 5 минут использования мы выплевываем жвачку в мусорку. Вот вам и безобидные расходы...

Леденцы

Еще одна непростительно дорогая статья затрат семейного бюджета. Возьмем средний вес упаковки - 35 г. Цена - 64 рубля. Килограмм выходит за 1828 рублей. И для зубов вредно, и для кошелька накладно.

Кофе «3 в 1»

Сейчас этот полуфабрикат уже не так популярен, как лет 10 назад, но все еще остается одной из самых ходовых позиций в супермаркетах. Кажется, отдать несколько рублей за пакетик суррогата не жалко. Берем калькулятор. Пакетик 14,5 г стоит 12 рублей. В пересчете на килограмм 827 рублей. Не лучше ли взять за эти деньги пусть растворимый, но более качественный кофе?

Каша в пакетиках

Быстро, вкусно, питательно. Не совсем полезно, с точки зрения диетологов, из-за сахара и разных пищевых добавок, но удобно, если надо накормить утром всю семью на скорую руку. Посчитаем затраты. В стандартной упаковке 6 пакетиков каши по 40 г. Средняя цена - 163 рубля. За килограмм получается 679 рублей. Это и есть цена, которую мы платим за скорость.

Какао-напиток

Какао - вкусный и питательный напиток. Однако диетологи советуют употреблять его крайне умеренно, поскольку он может вести к лишнему весу и перевозбуждению нервной системы. Да и стоит быстрорастворимый порошок немало. Упаковка популярного какао-напитка Nesquik в 500 г стоит около 290 рублей. Получается, за килограмм - 580 рублей. Многовато - особенно если учесть, что в порошок щедро добавлен сахар.

Попкорн

Отнесем этот продукт к тому же ряду «лакомств перед телевизором». Кто-то любит соленый, кто-то сладкий, кто-то - с запахом сыра. Пачка в 85 г стоит в среднем 44 рубля. Кило попкорна обойдется в 517 рублей. Вот и прикиньте, сколько денег вы уже потратили на это сомнительное в общем-то удовольствие.

Сухарики

Хороши и как закуска к пиву, и чтобы просто погрызть от нечего делать. Пачка улетает моментально. А вместе с ней и наши деньги. Пакетик в 60 г стоит в среднем 65 рублей. В пересчете на килограмм - 1083 рубля. Не проще ли самим насушить сухарей в духовке из буханки хлеба стоимостью 60 рублей? А заодно посыпать любимыми специями и солью. Выйдет намного дешевле и без вредных консервантов.

Киндер-сюрприз

Шоколадные яйца продавали еще в дореволюционной России. Но настоящая популярность пришла к ним в 90-е.

Шоколадные яйца продавали еще в дореволюционной России. Но настоящая популярность пришла к ним в 90-е.

Фото: Shutterstock

Яйцо из молочного шоколада с игрушкой внутри всегда красуется в зоне кассы на уровне детских глаз. Редкий малыш пройдет мимо лакомства. Да что малыш?! Ребята постарше тоже любят киндер-сюрпризы, хотя в них нет ничего особенного. Игрушка, к которой дети быстро теряют интерес, и шоколад не самого лучшего качества. Причем шоколад нередко так и лежит на столе, пока его не съест кто-нибудь из родителей - не выкидывать же.

Посчитаем расходы? В среднем яйцо весом 20 г стоит 82 рубля. Килограмм - 4100 рублей! Достаточно сказать, что примерно по такой цене сейчас можно купить килограмм красной икры.

Чипсы

- Ловись, чипса, большая и маленькая...

- Ловись, чипса, большая и маленькая...

Фото: Shutterstock

Порой кажется, что просмотр сериала или футбольного матча без чипсов - время на ветер. Но посчитаем: стандартная пачка чипсов весит 150 г и стоит около 115 рублей. В пересчете на килограмм - 766 рублей.

Золотая, однако, картошечка получается!

Глазированный сырок

Обычный сырок весит 50 г и стоит около 49 рублей. В пересчете на килограмм - 980 рублей. А ведь без сырков легко можно прожить.

Леденцы

Еще одна непростительно дорогая статья затрат семейного бюджета. Возьмем средний вес упаковки - 35 г. Цена - 64 рубля. Килограмм выходит за 1828 рублей. И для зубов вредно, и для кошелька накладно.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Наталья КОЛБАСИНА, эксперт Национального центра финансовой грамотности и сервиса «Финансовое здоровье»:

Подружите эмоции с логикой

- Трата денег с умом - это поиск баланса между «надо» и «хочу». Все время рационально тратить человек не может: нами управляют эмоции. Важно подружить эмоции с логикой.

Это можно сделать, если запланировать в бюджете расходы на «фактор капучино» - мелкие спонтанные и эмоциональные покупки. Например, 3 - 5% от общей суммы необходимых расходов на продукты за месяц. Процент можно установить самостоятельно, но подойти к этому нужно разумно. Управлять бюджетом так, чтобы денег хватало и на большие и маленькие радости жизни, и на достижение финансовых целей. Поэтому если человек любит леденцы, не надо его их лишать. Ведь это снижает его качество жизни.

Что еще поможет выгодно расходовать деньги на продукты? Составление меню с учетом вкусовых предпочтений семьи и список продуктов - только два этих шага позволяют оптимизировать расходы, тратить меньше на 10% без потери в качестве.

Чтобы оптимизировать расходы на продукты, стоит покупать еду в определенных магазинах, в определенные дни недели, чтобы получить дополнительные скидки. И не стесняться использовать различные скидочные купоны, обращать внимание на акции, оформлять бонусные карты, использовать повышенный кешбэк.

Глазированный сырок

Обычный сырок весит 50 г и стоит около 49 рублей. В пересчете на килограмм - 980 рублей. А ведь без сырков легко можно прожить.

Леденцы

Еще одна непростительно дорогая статья затрат семейного бюджета. Возьмем средний вес упаковки - 35 г. Цена - 64 рубля. Килограмм выходит за 1828 рублей. И для зубов вредно, и для кошелька накладно.

Экономика: НЭП