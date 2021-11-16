Залили газом всех подряд? Лукашенко виноват!

Польский спецназовец отгоняет мигранта при помощи баллончика с газом. Фото: REUTERS

С большим профессиональным интересом я ждал репортажей западных журналистов из лагеря беженцев на границе с Польшей. Помню, сирийское правительство устроило аттракцион невиданной открытости после массированного ракетного удара, который США и союзники нанесли по стране. Поводом тогда стало якобы применение армией Асада химического оружия в городе Дума.

После того, как он был освобожден от террористов, Дамаск запустил туда всех желающих журналистов. Без лишних аккредитаций, без (о чудо!) сопровождающих от Мининформации, без «хвостов» сотрудников спецслужб. Работай – не хочу! Ищи доказательства вероломств режима. Или же наоборот – провокации боевиков.

Польские силовики применили водометы против мигрантов, пытавшихся штурмовать границу. Фото: REUTERS

Но представители крупных медиабрендов занимались чем угодно, но только не поиском правды о химической атаке. «Бомбардировки школ и больниц» им были интереснее свидетелей инсценировки «отравления зарином» в местном полевом госпитале. Мы их (свидетелей) тогда нашли, а западные СМИ читали заготовленную мантру о злодеяниях режима Асада. Собственно, ничего иного мы тогда и не ожидали – привыкли.

Не разочаровали европейские репортеры и в Белоруссии. Минск тоже, видимо, решил играть в свободную журналистику, и вот уже в приграничной зоне, на фоне колючей польской проволоки под струями водометов и облаками слезоточивого газа с микрофонами стоят журналисты CNN и BBC. Я даже дыхание затаил – как же они будут выкручиваться.

- Вы видите, как мигранты (именно это слово, не беженцы) кидают камни и кирпичи в сторону полицейских сил, - откашливается Стив Розенберг, корреспондент BBC. - Это хаос, которому нет конца. И это очень похоже на провокацию. Такое ощущение, что на этой стороне границы было принято решение спровоцировать на ответ Польшу, ЕС. И этой картиной Александр Лукашенко хочет показать миру образ бессердечной и бесчеловечной Европы. Белоруссия не преминет использовать этот имидж.

Мигранты с Востока не оставляют надежды попасть на территорию Польши. Фото: REUTERS

Браво! Я конечно не одобряю силовые действия части беженцев, но это ж надо было проигнорировать тот факт, что около двух тысяч человек, которых обманули гостеприимством Евросоюза, уже почти неделю ночуют фактически на улице под аккомпанемент польских громкоговорителей и стробоскопов. Тут у людей неподготовленных запросто сдадут нервы. Им-то на родине за их деньги обещали беспрепятственное путешествие в Германию через Минск. А тут на пути встали какие-то «космонавты» с брандспойтами. Разумеется, на них и вымещают злость те, кто устал дрожать в хилых палатках по ночам.

Но Стив Розенберг не стал так далеко вдаваться. Это бы испортило заранее заготовленную картину, в которой тонны воды выливается в мороз на людей только из-за того, что этого хочет Лукашенко. А как иначе объяснить зрителям действия поляков, чтобы не выставить Евросоюз в невыгодном свете.

Ежегодно, к слову, в ЕС в год получают гражданство около 700 тысяч беженцев, большая часть которых попала в Старый Свет через Турцию. Это примерно по 2000 человек в день. Столько же, сколько сейчас мерзнет на польско-белорусской границе. Эрдоган, видимо, не хотел показать Европу бесчеловечной – вот и пустили.