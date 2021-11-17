Неизвестный угнал мобильный пункт вакцинации от коронавируса в Ленобласти

В Ленобласти угнали грузовик медслужбы, где вакцинировали от коронавируса. Фото: СОЦСЕТИ

Неизвестный угнал грузовик медицинской службы Тихвинской межрайонной больницы в Ленобласти. В автомобиле «ГАЗон NEXT» располагался мобильный пункт вакцинации от коронавируса. Машину угнали в ночь с 13 на 14 ноября с Больничного проезда. Стоимость автомобиля немаленькая – 4 млн рублей, а с медоборудованием и того дороже. В полицию первым обратился сотрудник автохозяйства медучреждения, изрядно удивившийся пропаже транспорта.

- Автомобиль не застраховали по КАСКО и ОСАГО, – сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах. – Видеонаблюдения на месте нет, это осложняет поиски злоумышленника. По факту происшествия возбудили уголовное дело по статье за кражу.

Машина принадлежит Тихвинской межрайонной больнице. Фото: СОЦСЕТИ

Угонщика разыскивают. Ему грозит до 10 лет лишения свободы. Любопытно, что грузовик оборудован системой слежения, однако в последний раз она сработала 13 ноября в 23:08 на улице Победы. Вероятно, далее злоумышленник избавился от помехи. Опознать автомобиль несложно и любому прохожему – по госномеру на изображении выше и наклейкам, агитирующим сделать прививку.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

По оборотням в белых халатах ударили задержаниями: Как за полгода изменился черный рынок QR-кодов в Петербурге

С введением QR-кодов продажа липовых справок в Интернете уехала из мегаполисов в малые города (подробности)