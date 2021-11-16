Праздник кончился, а мусор остался: В России может появиться экологический стандарт проведения фестивалей и других массовых мероприятий

Оставленный участниками мусор – печальный итог почти любого массового мероприятия. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Горы пластиковых тарелок и стаканов, пустых бутылок, упаковок и прочего мусора – эта картина хорошо знакома всем, кто хоть раз в жизни побывал на крупном фестивале или другом народном гулянье. Праздник кончился, а мусор остался – печальный итог почти любого массового мероприятия. Но все может измениться, если в России будет введен экологический стандарт по организации фестивалей. С такой идеей выступили представители пивоваренной компании «Балтика» и проекта «Фестивальная экологика». Во время церемонии вручения первой российской профессиональной Премии в области оценки устойчивого воздействия «Управление изменениями. Визионеры» 11 ноября 2021 года они объявили о том, что приступают к созданию экологического стандарта проведения мероприятий.

Создатели инициативы рассказали, как, по их мнению, должен измениться подход к организации массовых праздников. Проект «Фестивальная экологика» провел анализ объемов отходов, образующихся на фестивалях. Итог получился удручающий: ежегодно с каждого крупного мероприятия на свалку уезжает от 100 до 300 кубометров отходов упаковки, одноразовой посуды и пищевых отходов. Поставив перед собой задачу снизить «мусорный след» фестивалей, представители «Фестивальной экологики» осознали необходимость изменить комплексный подход к организации праздников. Совместно с компанией «Балтика» они разработали новый «зеленый» стандарт для проведения мероприятий. В октябре на площадке Ассоциации концертно-театральных и билетных организаций новую экологическую инициативу обсудили с экспертами отраслевого сообщества.

- В декабре мы надеемся провести дискуссию по проблематике, связанной с «зеленым» стандартом, вместе с организаторами российских фестивалей, компаниями-владельцами брендов, регулярно спонсирующих массовые мероприятия, операторами по работе с отходами, органами государственной и региональной власти, общественными организациями, - рассказала ведущий специалист по устойчивому развитию компании «Балтика» Наталья Ржевская. – Мы обозначим круг проблем и наметим пути их решения в 2022 году.

По итогам этой дискуссии, собрав лучшие экспертные мнения, создатели «зеленого» стандарта собираются документально закрепить ряд критериев проведения массовых мероприятий. Руководитель проекта «Фестивальная Экологика», член Правления АНО «Центр туризма и экологии» Ольга Лилеева уверена, что новый экологический стандарт поможет сократить количество мусора на фестивальных площадках и станет действенным «зеленым» инструментом для организаторов и партнеров массовых мероприятий. Важно, чтобы к проекту примкнули как можно больше заинтересованных участников – операторы фудкортов, спонсоры и сами посетители праздников.

- Экологический стандарт должен стать «живым» инструментом, он может дополняться и корректироваться исходя из лучших практик и опыта внедрения. В первую очередь, это инструмент саморегулирования и кооперации, а не попытка зарегулировать индустрию, – подчеркнула Ольга Лилеева.

Все может измениться, если в России будет введен экологический стандарт по организации фестивалей. Фото: Александр ГЛУЗ

Проект «Фестивальная экологика» готов собрать команду экспертного совета, который утвердит критерии оценки экологичности российских фестивалей на основе разработанного «зеленого» стандарта. Кроме того, экспертный совет может оказывать консультационную поддержку и внедрять лучшие экологические фестивальные практики.

«Балтика» также заинтересована в разработке «зеленого» стандарта», поскольку на протяжении всей своей истории традиционно участвовала в крупных музыкальных, спортивных, творческих фестивалях и других значимых событиях. Пивоваренная компания сама не раз выступала организатором различных фестивалей. Одной из ее стратегических целей является сокращение углеродного следа.

- Пивоваренный бизнес напрямую зависит от изменения климата, и компания вносит свой вклад в сохранение водных ресурсов, сокращение влияния на окружающую среду по всей цепочке жизненного цикла пива – от поля до бокала, особое внимание уделяя взаимодействию с потребителями и экопросветительским проектам, - подчеркнули представители «Балтики».

Проект «Фестивальная экологика» некоммерческой организации «Центр туризма и экологии» более трех лет участвует в экологических экспертизах действий российских предприятий. Его члены накопили большой опыт организации крупных мероприятий. В частности, руководитель проекта «Фестивальная экологика» - партнер музыкального фестиваля «Dobrofest». На основании этого опыта команда пришла к пониманию того, как на практике минимизировать мусорный вред окружающей среде, развивая осознанное отношение к уборке мусора участников и гостей фестиваля. Например, в 2021 году совместно с организаторами фестивалей, региональными властями и региональным оператором по работе с отходами участники проекта организовали эффективное вовлечение гостей и участников крупного мероприятия в раздельный сбор мусора. Все собранные отходы затем были отправлены на переработку.