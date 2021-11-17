Мир борется с пандемией коронавируса. Фото: REUTERS

США

Одна из больниц Хьюстона расторгла трудовой договор с врачом за ее «экспериментальный» поход к лечению COVID-19. Доктор Мэри Боуден в нарушение всех норм начала активно прописывать больным коронавирусом ивермектин – токсичный противоглистный препарат, применяющийся в ветеринарии. Также Боуден намеревалась принимать только пациентов без прививок от коронавируса. В письме об ее увольнении причинами расторжения контракта руководством медучреждения обозначены «распространение опасной дезинформации и личного мнения о вакцинации, наносящего вред обществу».

Чехия

В республике впервые выявлены случаи заражения людей новой мутацией штамма «дельта» AY.4.2. Иммунологи сообщили, что частота появления этого штамма в Европе возрастает, он активнее передается, и имеет одинаковую с «дельтой» устойчивость к антителам.

ФРГ

Семидневный средний показатель распространения COVID-19 вновь заметно повысился, причем на всей территории Германии. По состоянию на утро вчерашнего дня он составил 312,4 случая на 100 тысяч жителей. Таким образом ФРГ побила новый максимум с начала пандемии. За неделю до этого аналогичный показатель составлял 213,7 случая.

Украина

Минздрав Украины опубликовал новые данные по COVID-19 и официально подтвердил, что по состоянию на вчерашний день печальный мартиролог скончавшихся от коронавируса пополнился 838 именам жителей государства, что стало максимальным показателем с начала пандемии.

Израиль

Сегодня из Тель-Авив в Москву вылетят Министр туризма Государства Израиль Йоэль (Константин) Развозов и координатор по борьбе с эпидемией коронавируса профессор Сальман Зарка. Цель их поездки – участие в переговорах по возобновлению туризма между Израилем и Россией. Позавчера Израиль должен быль начать принимать туристов, привитых российской вакциной «Спутник V», но за несколько часов до полуночи израильское правительство приняло решение отложить въезд иностранцев, привитых «Спутником V», до 1 декабря.

Статистика по коронавирусу в мире:

Данные на 17 ноября 2021 года:

Всего заболевших 254 255 113

Всего умерших 5 113 175

США

За последние 28 дней:

Заболевших: 2 126 898 Умерших: 36 429

Всего:

Заболевших: 47 290 826 Умерших: 765 392

Великобритания

За последние 28 дней:

Заболевших: 1 111 583 Умерших: 4 342

Всего:

Заболевших: 9 686 132 Умерших: 143 598

Россия

За последние 28 дней:

Заболевших: 1 052 173 Умерших: 31 473

Всего:

Заболевших: 8 991 748 Умерших: 253 009

Турция

За последние 28 дней:

Заболевших: 750 501 Умерших: 5 909

Всего:

Заболевших: 8 433 988 Умерших: 73 746

Германия

За последние 28 дней:

Заболевших: 702 619 Умерших: 3 266

Всего:

Заболевших: 5 108 916 Умерших 98 074

По данным Университета Джона Хопкинса.