Брак Дмитрия Маликова оказался под угрозой из-за красавицы-модели

Дмитрий Маликов с женой Еленой. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Брак Дмитрия Маликова считается одним из самых крепких в российском шоу-бизнесе. До свадьбы с женой в жизни артиста был только один громкий роман - с певицей Натальей Ветлицкой. Но с тех пор, как в конце 90-х он увлекся красавицей Еленой Изаксон, музыкант, казалось, навеки стал однолюбом. В 2000-м году Елена родила Маликову дочь Стефанию. После рождения дочки молодые родители официально оформили свои отношения.

С тех пор супруги жили душа в душу. Несмотря на то, что Елена на семь лет старше 51-летнего мужа, музыкант никогда не был замечен в симпатиях к другим женщинам. Но один эпизод, омрачивший семейную жизнь Елены, похоже, все же был. Поговаривают, что 11 лет назад брак Маликовых оказался под угрозой. Дмитрий тогда всерьез увлекся победительницей конкурса «Мисс Россия-2010» Ириной Антоненко.

Ирина Антоненко - победительница конкурса "Мисс Россия"-2010. Фото: Инстаграм.

После победы на российском конкурсе красоты зеленоглазая красавица отправилась в США на конкурс «Мисс Вселенная». Она попала в число 15 финалисток, но заветную корону не получила. Вернувшись в Москву, Ирина работала моделью, снималась в кино и вела активную светскую жизнь. Говорят, Маликов не устоял перед чарами брюнетки и настолько потерял голову, что предложил жене развестись.

«По слухам, Дмитрий настолько потерял голову, что Елена готова была собственными руками подпортить внешность эффектной и яркой соперницы (которая значительно моложе ее). Неизвестно, что случилось дальше, но очевидно, что Елене удалось удержать мужа», - сообщили источники «Экспресс-газете».

Судя по всему, семейная лодка Маликовых пережила этот шторм. И даже отправилась в новое плавание: в 2018 году стало известной, что у Елены и Дмитрия родился сын Марк. Малыша выносила и родила суррогатная мама. Дмитрий души не чает в сынишке, отдавая его воспитанию все свое свободное время.

Антоненко сейчас 30 лет, она уехала в США, где активно делает карьеру модели и актрисы. «Крестным» отцом Ирины в кино стал режиссер Тимур Бекмамбетов – в 2011 году она снялась в его фильме «Фантом». После этого девушка заболела кино и поступила в ГИТИС.

21-летняя дочь музыканта Стефания Маликова встречается с молодым хоккеистом Кириллом Капризовым. Фото: Инстаграм.

К слову, Дмитрий Маликов никогда не упоминал о том, что знаком с Ириной. Впрочем, певец редко откровенно говорит о личном. Так же, как и его дочь. 21-летняя Стефания Маликова встречается со звездой НХЛ – молодым хоккеистом Кириллом Капризовым. Однако Стеша никогда не говорит о своем бойфренде и не комментирует их роман.