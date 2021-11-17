55-летняя Холли Берри пришла на ток-шоу в откровенном платье без нижнего белья

Холли Берри пришла на ток-шоу популярного американского телеведущего Джимми Киммела. Фото: EAST NEWS

Годы идут, но время, кажется, не властно над Холли Берри. В свои 55 лет актриса по-прежнему сногсшибательно хороша. Что она и доказала, появившись на ток-шоу популярного американского телеведущего Джимми Киммела в очень нескромном наряде. Папарацци поймали звезду у входа в телестудию, и она помахала им рукой.

Для съемки в вечернем телеэфире голливудская звезда выбрала платье с цветочным принтом. Эффектный золотисто-черный наряд был очень коротким, что позволило Холли похвастаться длинными стройными ногами. Но главной изюминкой платья стал эротичный вырез до самой талии. В экстремальном декольте отлично просматривалась грудь актрисы, тем более, что по такому случаю Берри не стала надевать бюстгальтер. Да и зачем ей нижнее белье, кода ее бюст в такой отличной форме!

55-летняя актриса выбрала достаточно смелый наряд. Фото: EAST NEWS

Холли сейчас много мелькает на экране: актриса продвигает фильме «Удары», который скоро выйдет на Netflix. Рассказывая о нем, Холли упомянула об одной из своих самых известных работ. Актриса призналась, что хотела бы переснять фильм «Женщина-кошка».

- Я бы хотела переснять «Женщину-кошку». Если я могла вернуться к фильму сейчас, зная то, что я знаю, получив опыт, я переосмыслила бы этот мир. Я бы хотела, чтобы Женщина-кошка спасала мир, как это делают большинство мужчин-супергероев, а не просто спасала бы женщин. Знаете, я бы сделал ставки намного выше, - заявила Берри в интервью Jake's Takes.

В свои 55 лет Холли с легкостью могла бы снова перевоплотиться в свою героиню Селину Кайл. Во всяком случае, в облегающем черном латексном костюме она смотрелась бы так же эффектно, как и 20 лет назад. Актриса – фанат тренировок и почти ежедневно занимается под присмотром личного тренера. Когда-то Берри завоевала титул «Мисс Америка», и с тех пор тщательно следит за питанием. Она не сидит на строгой диете, но старается не есть ничего жирного, сладкого и вредного.

Главной изюминкой платья стал эротичный вырез до самой талии. Фото: EAST NEWS

В личной жизни звезды сейчас все отлично. Актриса, пережившая два тяжелых развода, снова счастлива с 52-летним музыкантом, обладателем премии «Грэмми» Ваном Хантом. Пара долго скрывала свои отношения, но за последний год они вышли на новый уровень. Берри и Хант вместе появляются на красных дорожках кинопремий и светских мероприятий. О личной жизни избранника Берри известно довольно мало – Ван не любит рассказывать о себе в интервью. У него есть взрослый сын Дрейк от предыдущих отношений, который, как и его отец, увлекается музыкой.

Актриса воспитывает двоих детей от предыдущих браков. 15-летнюю дочку Налу Холли родила от канадского манекенщика Габриэля Обри. 8-летний Матео появился на свет в браке с французским актером Оливье Мартинесом. С обоими мужьями она рассталась далеко не на дружеской ноте. В одном из интервью Холли упомянула о материнстве – актриса жалеет, что родила детей так поздно. Берри утверждает, что ей очень нравилось быть беременной, и говорит, что у нее могло бы быть по меньшей мере пять детей, если бы не ее сильная занятость.