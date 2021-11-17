Топ-менеджер Мособлгаза умер, отравившись неизвестным веществом после отпуска с семьей в Египте

Трагедия произошла в деревне Вахромеево в Домодедовском городском округе Подмосковья. В одном из частных домов на улице Центральная было обнаружено тело 34-летнего Владимир К.*, заместителя генерального директора «Мособлгаза». Рядом с телом мужчины лежала его 34-летняя жена Марина К.* в бессознательном состоянии, а в соседней комнате - двое 5-летних детей, близнецы Саша и Ваня. Женщину и детей срочно доставили в больницу.

«Ни на теле погибшего 34-летнего заместителя генерального директора «Мособлгаза» Владимир К.*, ни на телах пострадавших жены и детей не обнаружено никаких следов насилия, порядок в доме также нарушен не был. Установлено, что накануне вся семья вернулась с отдыха из Египта, где находились с 5 по 15 ноября. Предварительно, вся семья могла отравиться неизвестным веществом.» - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах

В настоящий момент на месте происшествия работает полиция. Оперативники отрабатывают все версии случившегося. Из комнаты, в которой скончался мужчина, были изъяты несколько бутылок из под разного крепкого алкоголя, а также кальян и пачки из под табака. По одной из версий, семья могла привезти из Египта какой-то продукт ненадлежащего качества и отравиться им.

* имена изменены