В Стамбуле показали «карту турецкого мира» с «захваченной» территорией России

Турецкий политик Девлет Бахчели выложил фотографию на фоне карты "тюркского мира". Фото: twitter.com/MHP_Bilgi

Лидер «Партии националистического движения», чья идеология ясна из названия, турецкий политик Девлет Бахчели выложил в Сети собственную фотографию на фоне географической карты. Озаглавлена она словами: «Карта турецкого (или тюркского) мира», а заштрихованные территории весьма далеки от привычного Стамбула и Малой Азии. И включают Балканы, запад Китая, российскую Сибирь, Казахстан, Ферганскую долину…

Формально — не подкопаешься: речь всего лишь о землях, где живут тюркские народы, традиционно близкие Турции по языку и культуре. Поэтому некоторые эксперты предлагают не относиться к выходке Бахчели всерьез:

— В 2023 году в Турции грядут президентские и парламентские выборы. К ним уже сейчас готовятся, в том числе и лидеры партий. Что до господина Бахчели, то я бы не создавал ажиотаж вокруг его действий — партия националистов занимается привычной для себя «политической борьбой», — рассказал kp.ru директор Центра изучения новой Турции Юрий Мавашев. — Также поделюсь инсайдом: мои источники в Турции сообщают, что господин Бахчели сам не очень в курсе географии. Грубо говоря, карту-то ему принесли, но он не очень хорошо разбирается, где именно на территории России живут тюркские народы и каково здесь реальное соотношение славян и тюрок.

По словам Мавашева, движение Бахчели находится в союзе с правящей партией Эрдогана (ПСР), но это тактический союз: без националистов турецкий лидер не может набрать достаточное количество голосов.

— Следовательно, воспринимать действия господина Бахчели всерьез я бы не стал. Точно так же и некоторые российские политики ура-патриотической направленности некогда призывали «сбросить бомбу на Стамбул». В Турции к этому тоже никто с серьезностью не отнесся, — подводит итог тюрколог.

В то же время наш Южный сосед продолжает использовать идеологию пантюркизма как основу для своей мягкой силы. Так, 12 ноября под Стамбулом прошел саммит Тюркского совета (включает пять стран: республики Средней Азии, Азербайджан и, конечно, Турцию).

Для кого-то этот слет стал настоящим триумфом: участники приняли решение переименовать «Тюркский совет» в «Организацию Тюркских Государств». Такая формулировка уже сама по себе предполагает более высокий уровень сотрудничества. Которое оформляется и документально: на саммите утвердили «Дорожную карту развития тюркского мира до 2040 года».

В числе ее положений — «формирование единого алфавита». Учитывая, что Турция использует латиницу, а некоторые тюркские страны наподобие Кыргызстана — кириллицу, вероятный вектор движения понятен. И «карта Девлета Бахчели» на этом фоне выглядит более чем логично.