Канаду накрыло наводнение века. Власти оказались не готовы к ЧП

Фермер пытается спасти корову во время сильного наводнения, провинция Британская Колумбия, Канада. Фото: REUTERS

Сценарий настоящего фильма-катастрофы разыгрался в канадской провинции Британская Колумбия и городе Ванкувер. Как в хорошей голливудской ленте тут есть все: потоки воды с небес, огромные куски земли, уносящиеся вместе с домами, сотни людей, оставшихся один на один со стихией, сообщает BBC.

По словам министра транспорта провинции Роба Флеминга, нынешнее наводнение - худшее за последние 100 лет. И в это легко поверить, ведь тихий и спокойный Ванкувер оказался в центре настоящего разгула природных сил, передает Guardian.

За сутки на западное побережье Канады обрушились осадки в объемах месячной нормы. Фото: REUTERS

За одни сутки на эту часть Канады выпала месячная норма осадков, в результате чего потоки воды покрыли сотни квадратных километров суши. Власти были вынуждены эвакуировать тысячи домов, в одном только городе Мерритт пришлось вывезти всех 8 тысяч жителей, ведь там обрушился главный мост и прекратила работу канализация. Правда часть жителей все-таки осталась заперта в домах и теперь наблюдает шокирующие кадры проплывающих по улицам автомобилей. В изолированном оползнем Агассизе власти направили вертолеты, чтобы вывезти оттуда 300 человек.

Местами дороги лишь затопило, а кое-где дорожную инфраструктуру придется полностью восстанавливать. Фото: REUTERS

Значительные проблемы спасателям доставили автомобили, заблокированные оползнями прямо на трассе. На одном из участков трассы разгулом стихии оказались отрезаны почти 300 человек, в результате чего для их вызволения пришлось подключать армию.

В дополнение ко всем этим неприятностям дожди вызвали массовые отключения электроэнергии. Без света остались почти 235 тысяч зданий, хотя сейчас власти смогли восстановить подачу электричества в большую часть пострадавших районов.

Несмотря на принятые меры, разгул стихии не обошелся без жертв. Пока спасатели обнаружили тело одной женщины, еще два человека считаются пропавшими без вести.

Водителям приходилось бросать свои автомобили, оказавшиеся во власти стихии. Фото: REUTERS

На близлежащих территориях оползни перекрыли три крупные дороги, связывающие Британскую Колумбию с остальной Канадой, фактически изолировать Ванкувер от других частей страны.

Наводнение и оползни нанесли серьезный ущерб не только региону, но и всей Канаде, ведь Британская Колумбия является одним из экономических центров страны. Например, там расположен крупнейший в Канаде порт с ежедневным оборотом в 440 миллионов долларов, который временно прекратил свою работу. С учетом того, что через эту гавань на мировой рынок поступает значительная часть пшеницы и канолы (канадский рапс), некоторые эксперты прогнозируют небольшой рост цен на эти виды продовольствия, хотя с учетом невысокого урожая из-за летней засухи в Канаде острого дефицита не предвидится. Остановлен оказался и трубопровод TransMountain, по которому ежедневно перекачивалось 300 тысяч баррелей сырой нефти, а также магистрали, использовавшиеся для транспортировки газа. Власти пока не называют даже приблизительные сроки восстановления транспортного сообщения, осторожно замечая, что на полный ремонт поврежденных шоссейных дорог могут уйти месяцы.

Сейчас буйство стихии несколько поутихло, но все равно ситуация остается весьма напряженной и значительная часть Британской Колумбии остается под водой.

Разгул стихии уже успели окрестить "наводнением века". Фото: REUTERS

Многие канадцы уже стали предъявлять претензии властям, обвиняя их в плохой подготовке к ЧП. Например, водители жаловались, что предупреждения об опасности распространяется только на местном уровне, поэтому те, кто передвигался между городами, не имели представления о тех проблемах, которые могли ждать их в пути.

Ванкувер в этом году уже переживал удар стихии, правда другого рода. Летом западную часть Канады накрыло аномальной жарой, доходившей до 50 градусов, которая вместе с необычайно высоким числом молний привела к возникновению лесных пожаров и вызвала наплыв пациентов в местные больницы.