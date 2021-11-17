Конкуренция на рынке труда усиливается. Будет ли в России «гонка зарплат»?

Российский рынок труда очутился в интересном положении. Впервые за долгое время складывается ситуация реальной конкуренции за трудовые ресурсы среди работодателей. Причины этого хорошо известны: миграционный отток, быстрое, по нашим меркам, восстановление экономики после шока первого года пандемии, демографическая яма, а также структурные постиндустриальные изменения – с появлением целого ряда хорошо оплачиваемых цифровых профессий (в том числе рабочих) и снижением интереса трудоспособного населения к физическому труду. В течение одного года уровень безработицы в стране с максимально высокого за 8 лет (6,3% осенью 2020 года) снизился до рекордно низкого за всю историю наблюдений (4,3% в октябре 2021 года).

По всем канонам экономической теории такое положение дел просто обязано вести к повышению уровня зарплат. Элементарный закон спроса и предложения. При этом в действительности пока наблюдается определенный временной лаг – по прогнозам Минэкономразвития, реальные располагаемые доходы населения в этом году вырастут лишь на 2,5%, да и этого весьма скромного показателя удастся достичь только за счет «вертолетных выплат» родителям несовершеннолетних детей и пенсионерам. Подогретая американским и европейским печатными станками инфляция стремительно подъедает номинальный прирост заработков населения. К тому же можно говорить об определенной инертности как работодателей, так и трудящихся в реагировании на объективные экономические процессы.

Увы, далеко не все отечественные работодатели готовы предвидеть ситуацию на два шага вперед и защититься от возможного исхода работников на более хлебные должности в стане конкурентов. К тому же, как рассказал kp.ru заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов России Александр Шершуков, российский бизнес, особенно средний и малый, до сих пор находится в «ситуации финансовой неопределенности» в связи с постоянной угрозой введения дополнительных ограничительных антиковидных мер.

- Профсоюзам приходится делать скидку в том числе и на ухудшившиеся финансовые результаты компаний при подписании коллективных соглашений. Рабочие коллективы порой рассуждают так, что лучше сократить свои зарплатные притязания, чем столкнуться с перспективой полного закрытия организации. Индексация зарплат на следующий год находится, как правило, в пределах 5-7 процентов, то есть не покрывает текущую инфляцию. Социальные пакеты также не отличаются большим разнообразием. К сожалению, лишь немногие компании в России сегодня могут позволить себе обеспечивать сотрудникам дополнительное медицинское страхование. А о чем-то большем могут говорить лишь лучшие работодатели страны, - сказал Шершуков.

В сложившейся ситуации огромное конкурентное преимущество на рынке получают организации, играющие на рынке труда на опережение. Одной из немногих компаний, объявивших о повышении в следующем году зарплат значительно выше инфляции, стал «Норильский никель». По обновленному коллективному договору, с 1 января 2022 года зарплата на предприятиях компании в Норильском промышленном районе и Красноярском крае у всех сотрудников вырастет на 20%, в Кольском дивизионе – на 10%. Бонусом идут дополнительные социальные гарантии: среди которых дополнительные выплаты для матерей в декретных отпусках и для сотрудников на длительных больничных и даже повышенные компенсации на зубопротезирование.

О повышении зарплат на 15% объявили и в «Газпроме» - причем приказ вступил в силу уже с 1 октября 2021 года. Немного смущает лишь тот факт, что индексация коснулась только руководящий состав и специалистов. Остается надеяться, что о повышении зарплат рабочим будет объявлено дополнительно, тем более что «Газпром» уже сообщил об ожиданиях рекордной выручки в 2021 году – в свете европейского энергокризиса поступления от экспорта газа выросли на 30% сверх ожиданий.

В любом случае до конца года остается еще достаточно времени, чтобы, по крайней мере, крупный сырьевой российский бизнес актуализировал соглашения со своими рабочими коллективами на следующий год и поучаствовал в «гонке зарплат», инициированной «Норникелем». На экономическом климате России такая конкуренция должна сказаться положительно.