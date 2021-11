Врачи назвали четыре главных симптома болезни вейперов EVALI Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Последние два года только и разговоров, что о «модной болезни». При этом говорящий чаще всего подразумевает ковид. Однако примерно в одно время с ним в мире появился ещё один, ранее не известный человечеству, диагноз.

Он возникает из-за модной привычки. И его главной целью также являются лёгкие человека.

Имя ему EVALI. Или, если расшифровать эту аббревиатуру, повреждение организма, связанное с употреблением электронных сигарет (e-cigarette or vaping product use associated lung injury).

Официально как отдельное заболевание оно было зарегистрировано США два года назад, после того, как в стране было зафиксировано сразу нескольких смертельных случаев из-за курения вейпов.

У нас, в России, такой диагноз впервые был поставлен в июне этого года: 17-летний подросток поступил в Морозовскую больницу с симптомами тяжёлой пневмонии и общей интоксикации. За две недели до госпитализации у него стали нарастать одышка и кашель, повышение температуры, рвота и боль в животе. За полмесяца он похудел на 10 килограммов!

Как впоследствии было установлено, развитие такого состояния вызвало то, что 1,5 месяца юноша активно «смолил» вейпы, и на момент госпитализации его легкие закупорила масляная пленка от курительной жижи…

«…ВЫЗЫВАЯ СМЕРТНОСТЬ, ОСОБЕННО СРЕДИ МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ»

Не так давно научный журнал Radiology опубликовал результаты исследования с детальным анализомфотографий лёгких подростков, которые увлекаются курительными смесями. Как показала рентгенография и КТ грудной клетки, их органы были серьезно повреждены испарениями электронных сигарет. А в нижней части лёгких проявились характерные темные образования округлой формы, по своей структуре похожие на те, когда развивается пневмония. При этом оболочка легких деформировалась, будто был серьезный ушиб.

Исследование заканчивается резюме: «Повреждение легких, связанное с употреблением электронных сигарет (EVALI), представляет собой серьезную проблему для общественного здравоохранения, вызывая значительную заболеваемость и смертность, особенно среди молодых людей».

Клиническая картина при данном заболевании может сильно различаться у тех или иных пациентов (скорее всего, это связано стем, что разные жидкости для вейпов содержат разные химические вещества), тем не менее, есть общие симптомы, характерные EVALI:

- Повышение температуры, озноб и резкая потеря в весе отмечаются у 85% заболевших.

- Одышка, усталость, боли в груди, кашель –у 95%.

- Проявление болезни желудочно-кишечного тракта (рвота, диарея, сильные боли в животе) бывают у 77% пациентов.

- Тахикардия (учащенное сердцебиение) - больше, чем у половины больных, 55%.

А ЧТО ВНУТРИ?

Производители электронных устройств уверяют, что внутри таких сигарет безвредное вещество, чуть ли не чистый водяной пар, однако Всемирная организация здравоохранения на этот счет имеет совершенно противоположное мнение. В докладе «Об электронных системах доставки никотина» ВОЗ сообщается, что «аэрозоль ЭСДН (электронные системы доставки никотина) не является всего лишь «водяным паром», как это часто утверждается».

Эксперты установили, что основными компонентами раствора, помимо никотина, являются

- пропиленгликоль,

- глицерин,

- ароматизирующие вещества,

- формальдегид,

- другие, вызывающие рак, вещества.

Официально как отдельное заболевание оно было зарегистрировано США два года назад, после того, как в стране было зафиксировано сразу нескольких смертельных случаев из-за курения вейпов. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Доктор биологических наук Ольга Суховская, руководитель Консультативного телефонного центра помощи в отказе от потребления табака, ранее подтвердила корреспонденту «Комсомольской правды», что в состав курительных смесей входят канцерогенные вещества. А часто и никотин, тот самый, от зависимости к которому и пытаются избавиться курильщики, переходя с обычных сигарет на вейпы.

Ведущий специалист Государственного научно-исследовательского центра профилактической медицины Минздрава РФ Маринэ Гамбарян в интервью с корреспондентом «Комсомольской правды» подтвердила: природный табачный никотин в вейпах заменен на химический, а это еще вреднее.

Например, сульфат никотина, который раньше использовали в качестве пестицидов для уничтожения насекомых, а потом и вовсе запретили из-за их высокой токсичности. А люди, получается, затягиваются аналогами пестицидов!

ГЛАВНАЯ МИШЕНЬ - МОЛОДЫЕ

Напомним, свое шествие по миру вейпы начали в начале 2000-х годов в качестве якобы безопасной альтернативы обычным сигаретам. В России они стали особенно популярны после введения в 2013 году антитабачного закона.

Тогда про EVALI еще никто не думал. Но первые «звоночки», намекающие на то, что электронные сигареты далеко не так безопасны, уже появились.

Например, в разных странах было зафиксировано несколько случаев, когда вейп взрывался во рту курящего. Были такие инциденты и в России. Например, пару лет назад в ту же Морозовскую детскую больницу доставили школьника, у него во рту было сплошное кровавое месиво - рванувший вейп разворотил мальчику челюсти, зубы, губы, и тогда хирурги еле спасли ему жизнь.

Электронные сигареты вообще больше покупают молодые - как модный гаджет. Или как способ покрасоваться перед сверстниками. А иногда просто как альтернативу настоящему куреву. Считая, что такие сигареты безопасны, они курят их нон-стоп. И ежедневно повышают риск развития болезней легких, астмы, рака.

«За пять лет потребление американскими подростками электронных сигарет выросло в 10 раз. И за последние несколько лет резко возросло количество больничных, которые курильщики вейпов брали в школе по причине проблем с бронхами и легкими», - бил тревогу четыре года назад директор Центра исследования табака Калифорнийского университета профессор Стентон Гланц.

С тех пор проблема только разрослась. И вот теперь современная медицина вынуждена была признать появление нового заболевания под названием EVALI.

НА ЗАМЕТКУ

Электронные сигареты вредят организму на клеточном уровне

Об этом в прошлом году сообщили исследователи из Университета Северной Каролины на международной конференции Легочного сообщества США. Они провели исследование, в ходе которого установили, что все ароматизаторы, которыми наполняют электронные гаджеты, проникают в легкие человека и влияют на них, причем не поверхностно, а на самом глубоком, клеточном, уровне. И чем дольше в легких задерживается пар от вейпов, тем масштабнее становится вред.