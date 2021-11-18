Ученые: кошки следят за хозяевами даже тогда, когда их не видят

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Кошки – гораздо умнее, чем можно себе представить. На такую нехитрую мысль японского ученого Сахо Такаги натолкнули эксперименты, которые он провел со своими коллегами из Киотского университета (Kyoto University). Исследователи намеревались выяснить, насколько хорошо кошки ориентируются в том пространстве, в котором находятся. Например, у себя дома. Контролируют ли его. А в результате обнаружили у них способности, которые вполне можно причислить к сверхъестественным. Для животных, конечно.

Экспериментаторы расставили динамики в разных местах помещения и за его пределами. И стали транслировать через них разные звуки, включая те, на которые кошки обычно откликаются. В том числе и пресловутое «кис-кис-кис».

Хитрость была в том, что кошку сначала будто бы звали из одного места, а потом – почтит сразу – из другого, в которое человек, издававший призывный звуки, не мог бы переместиться за столь короткое время. А если бы даже и оказался там как-то вдруг, то должен был бы промелькнуть перед глазами кошки. К примеру, одно «кис-кис-кис» раздавалось из угла комнаты, а другое – из-за двери в соседнее помещение.

Схема эксперимента.

Кошку ничуть не смущали разные голоса, которые раздавались из динамиков – один за другим. То есть, она понимала, что сначала ее позвал один человек, а потом другой. И чего тут странного?

Однако каждый раз кошка начинала недоумевать, если слышала тот же самый голос, например, хозяина, раздававшийся из разных мест. Такое в ее голове никак не укладывалось.

Замешательство питомцев, ученые объяснили их феноменальной способностью ориентироваться в пространстве. Кошки держат в мыслях план помещения, отлично понимают, где конкретно они сами находятся, при этом отслеживают перемещения людей, даже не видя их, и понимают, что те не могут телепортироваться.

Ученые подчеркнули, что пока не разобрались, чему именно удивлялись кошки: тому, что хозяин «оказался» там, где его быть не должно или тому, что он исчез из того места, в котором находился мгновение назад.

Свое собственное удивление японцы выразили в журнале PLOS One, на который сослался портал LiveScience, коротко рассказавший об их «открытии».

МИСТИКА

Кошки забираются в вымышленные коробки

Габриэлла Смит (Gabriella Smith) из Городского университета Нью-Йорка (City University of New York) убедилась: кошек так и тянет в коробки. Увидят более-менее подходящую - обязательно в нее заберутся. Считается, что они так прячутся. Забравшись в укрытие, успокаиваются, отдыхают и следят за окружающими.

Мистика же вот в чем: не находя настоящих коробок, кошки «прячутся» в воображаемые. По крайней мере так поступали те 30 домашних мурзиков и барсиков, с которыми экспериментировала Габриэлла.

Дело доходило до того, что исследовательница просто рисовала на полу прямоугольники разного вида. Иной раз кривые. Внутри всех рано или поздно располагались «испытуемые».

Кошка способна создать укрытие у себя в голове.

Ученые считают, что и воображаемые иллюзорные «коробки» служат кошкам своеобразными укрытиями. Похоже, что они таким образом уединяются – в своих кошачьих мыслях, ментально уходят от мирской суеты, «скрываются» от хозяев, оставаясь при этом, что называется, на посту.

По мнению Габриэллы, прячась виртуально, кошки, как минимум, намекают на то, чтобы их какое-то время не беспокоили.

ФАНТАСТИКА

Кошки – агенты инопланетян

Кстати, мало кто знает, но способность кошек, а главное - их желание приглядывать за людьми - еще много лет назад заинтересовала известного британского писателя Сирила Генри Хоскина. Автор многочисленных книг по эзотерике впечатлился и стал утверждать, что на самом деле является тибетским ламой по имени Тьюсдей Лобсанг Рампа, вселившимся в тело британца. А из тех сакральных знаний, которыми он владел, следовало, что кошки – существа не от мира сего.

Современные последователи Лобсанга, развивая его «теорию», уверяют, что кошки – это своего рода видеомониторы, с помощью которых инопланетяне наблюдают за нами. А ламы им в этом содействуют и могут общаться с кошками телепатически.

Бред, казалось бы, но многие верят, не находя иного объяснения странному поведению кошек – иной раз они замирают и пристально куда-то смотрят. Информацию передают?

СЮРПРИЗ

Прячущиеся кошки принесли Шнобелевскую премию по физике за 2017 года

Наблюдая за кошками, ученые из Франции, Сингапура и США, ведомые Марком-Антуаном Фардином (Marc-Antoine Fardin) пришли к выводу, что те обладают свойствами жидкости. То есть, их можно наливать.

Что характеризует жидкость? То, что она занимает некий объем и принимает форму сосуда, в котором находится. Кошки в полной мере отвечают подобному определению.

Кошку можно куда-нибудь налить.

А то, что кошки принимают формы сосудов, в которых они очутились, свидетельствуют многочисленные фотографии. Воодушевившись ими, ученые опубликовали исследование под названием «О реологии котиков». И Шнобелевская премия не обошла их стороной.