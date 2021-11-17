Тинькофф Инвестиции запустили сервис «Портфель на вырост», помогающий накопить на учебу в лучших вузах мира

Тинькофф Инвестиции объявили о запуске нового финансового сервиса «Портфель на вырост»: он помогает родителями накопить на вуз мечты для своего ребенка. Откладывая каждый месяц определенную сумму, можно приумножить ее благодаря оптимально подобранной инвестиционной стратегии. В итоге на счете накопятся средства, которых хватит на оплату образования в лучших российских и зарубежных высших учебных заведениях планеты.

Родители могут сразу выбрать определенный вуз для своего ребенка и рассчитать сумму ежемесячного взноса. «Портфель на вырост» подбирает инвестиционную стратегию учитывая выбранный город или страну, в которой планирует учиться ребенок, срок инвестирования 3, 6 или 10 лет и тип обучения. Сервис рассчитывает сумму ежемесячного вложения, исходя из стоимости всего срока обучения, и предлагает список подходящих вузов.

- Количество бюджетных мест в университетах с каждым годом сокращается на 4%, в то же время абитуриентов становится больше на 2-5%, - комментирует руководитель управления развития и продвижения инвестиционных сервисов Тинькофф Инвестиций Дмитрий Тарасов. - Платное высшее образование становится все более востребованным, поэтому, чтобы помочь родителям накопить на него, мы создали специальный инвестиционный сервис. В зависимости от горизонта инвестирования - 3, 6 или 10 лет - сервис предлагает готовую инвестиционную стратегию. Таким образом, придерживаясь тщательно разработанного плана - инвестируя определенную сумму ежемесячно, к выпускному вы сможете оплатить высшее образование в желанном вузе, который ранее выбрали.

В списке «Портфеля на вырост» - самые престижные вузы планеты и, по словам Дмитрия Тарасова, их число будет регулярно пополняться. Например, родители могут накопить сумму, достаточную для того, чтобы их ребенок стал студентом Оксфордского университета, Лондонской школы экономики, Стэнфорда, Флоридского университета, университетов Торонто, Макгилла, Цинхуа. В списке российских вузов – лучшие отечественные университеты и институты: МГУ, Высшая школа экономики, МГТУ им. Н. Э. Баумана, МГИМО, РАМ им. Гнесиных, Санкт-Петербургский государственный университет, СПбГЭУ, университет ИТМО и многие другие.

Чтобы собрать сумму, достаточную для обучения в одном из топовых вузов Москвы, необходимо в течение 10 лет каждый месяц инвестировать на счет около 5 тысячи рублей. Ежемесячные инвестиции для учебы в вузе Санкт-Петербурга на тот же срок составят 4 тысячи рублей. Образование за рубежом потребует более серьезных финансовых вложений. Для учебы в США (например, в Стэнфордском или Флоридском университете) в течение 10 лет необходимо вносить на счет примерно 133 тысячи рублей. За этот срок, по прогнозам сервиса, родители накопят сумму в 39,5 миллионов рублей. Этого хватит на оплату образования в лучших вузах Америки.

Для того, чтобы составить свою инвестиционную стратегию и сформировать инвестиционный портфель, нужно на странице серфиса «Портфель на вырост» выбрать тип обучения: «Бакалавриат» или «Бакалавриат плюс магистратура». Далее родителям нужно выбрать город для поступления и период инвестирования - 3, 6 или 10 лет. Ежемесячный взнос и сумма возможных накоплений с учетом инфляции будут рассчитаны автоматически. Затем сервис предложит инвестиционный портфель и список вузов, на оплату которых хватит итоговой суммы накоплений.

Все стратегии сервиса инвестируют в биржевые фонды Тинькофф. Биржевой паевый фонд — это готовый «портфель» активов, в который входит определенное имущество — например, нефть, золото или ценные бумаги нескольких компаний. Покупая пай фонда, инвестор получает долю в этом “имуществе”. Так среди фондов в которые инвестируют стратегии сервиса “Портфель на вырост”: "Тинькофф NASDAQ Biotech" — биржевой фонд в долларах, инвестирующий в фармацевтические и биотехнологические компании — среднегодовая доходность 11,25% в долларах; "Тинькофф Green Economy" — биржевой фонд в долларах, инвестирующий в акции компаний – лидеров по развитию экологически чистых технологий по всему миру — среднегодовая доходность 22,9% в долларах; Тинькофф Вечный портфель RUB" — инвестиции в акции, долгосрочные и краткосрочные облигации, а также физическое золото в равных долях — среднегодовая доходность составляет 14% в рублях и другие фонды Тинькофф.

Приобрести фонды можно в Тинькофф Инвестиций в разделе «Что купить» → «Фонды». Для инвестирования в фонды необходимо открыть брокерский счет.