«Ой!»: Самым смешным в мире фото в 2021 году назван портрет обезьяны на проводе

Автор Джон Спирс. Фотография называется « Я так полагаю, что лето закончилось?»

Самец золотой шелковой обезьяны стал героем самого забавного в мире фотоснимка по версии конкурса Comedy Wildlife Photography Awards-2021. На конкурс прислали более семи тысяч смешных фотографий животных, птиц, рыб и насекомых. В финал вышли 42.

Автор фото под названием «Ой!» Кен Дженсен сделал этот снимок в 2016 году в Китае, в провинции Юньнань, когда отдыхал там с семьей. Дженсен рассказал, что на самом деле обезьяна и не думала никого забавлять, наоборот, вела себя очень агрессивно. Но ему все же удалось сделать кадр, который вызвал улыбку у тысяч людей по всему миру.

Теперь Кен Дженсен на отправится на недельное сафари в Кению.

Победитель Кен Дженсен с работой «Oй!». На фото золотая шелковая обезьяна в провинции Юньнань, Китай - на самом деле ей не больно. Таким образом обезьяны демонстрируют агрессию.

Приз зрительских симпатий достался Джону Спирсу за фото «Я думаю, лето закончилось». На фото – обыкновенный сизый голубь с осенним листом на голове.

«Я фотографировал голубей в полете, когда этот лист приземлился на лицо птицы», - рассказал историю создания снимка Джон Спирс.

Истории некоторых фото можно смело вписывать в сценарии фильмов самых разных жанров. Так, Артур Тревино сделал фото под названием «Луговая собачка Ниндзя», наблюдая за неудачной охотой белоголового орла. Орел промахнулся, когда пытался схватить грызуна. Тогда луговая собачка подпрыгнула и напугала орла. «Напугала его достаточно надолго, чтобы спрятаться в ближайшую норку», - рассказывает фотограф.

Артур Тревино. «Луговая собачка ниндзя». Белоголовый орлан промахнулся при попытке схватить луговую собачку. Собачка в ответ прыгнула на орла, а после укрылась в ближайшей норе.

Среди победителей и призеров –танцующие медвежата, секретничающие еноты, смеющийся тюлень и другие забавные животные.

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Международный конкурс смешных фото животных проводится с 2015 года. Часть выручки от его проведения идет на сохранение дикой природы. В 2021 году 10 процентов вырученных денег пойдет на спасение диких орангутангов в Борнео.

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