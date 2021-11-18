Бои местного значения

Ох, не зря в свое время писатель Михаил Булгаков вложил в уста своего персонажа Воланда в романе «Мастер и Маргарита» ставшую крылатой фразу о москвичах: «Они люди, как люди... Любят деньги... Только квартирный вопрос их испортил...» Действительно, квартирный вопрос десятилетиями портил обитателей столицы, правда, в разное время – по разным поводам. Когда-то москвичи страдали из-за скученности и тесноты коммуналок, потом – из-за интриг в многолетних очередях на бесплатную квартиру, мучались в борьбе с безответственными соседями-алкоголиками…

Сегодня другая жизнь, и другие проблемы. Люди перестали быть просителями бесплатных квартир у государства, научились сами зарабатывать, строить, а главное – обслуживать свою жилплощадь. Вместо унылых и неповоротливых советских ЖЭКов на новом рынке недвижимости появились УК – управляющие компании, которые, по замыслу, должны профессионально и своевременно решать все жилищно-бытовые проблемы у собственников многоквартирных домов.

Честно скажем, не у всех УК получалось исполнять свои обязательства перед жильцами – наша жизнь полна примеров, когда как бы частные эксплуатационные компании вели себя хуже самого паршивого ЖЭКа времен эпохи застоя. Но так для того и законы существуют, которые позволяют собственникам жилья, если что не так, собраться, выполнить все демократические процедуры и избавиться от нерадивой УК, чтобы передать ее полномочия той компании, которая вызывает больше доверия.

Примерно такая история и произошла этой весной в районе Богородское на востоке Москвы, где жители четырех десятков многоквартирных домов решили уйти от не справлявшейся со своими обязанностями ООО «РКС» (Ремкомплектстрой) в другую управляющую компанию «Ультра-М». Причины перехода были вполне объективные - финансовые дела ООО «РКС» зашли в такой тупик, который не позволял компании исполнять свои обязательства перед жильцами района. Компания прилично задолжала ресурсоснабжающей организации, имелась кредиторская задолженность перед подрядчиками, а главное – перед бюджетами всех уровней. Неоднократно компания заявляла о своем банкротстве, в банке блокировался ее расчётный счет, что приводило к задержке выплаты зарплаты собственным сотрудникам, не говоря уже о том, что ей не хватало средств даже на закупку материалов и инвентаря для поддержки жизнедеятельности тех домов, которые входили в ее зону ответственности.

Собственники сорока с лишним домов оказались людьми инициативными – на общих собраниях они проголосовали о переходе под управление ООО «Ультра-М». Стоит признать, что это мнение не стало единогласным – два дома из 45 не поддержали переход в новую УК. Но 43 сказали свое твердое «да», а значит, согласно принципам демократии, меньшинство в такой ситуации обязано подчиниться большинству. В мае-июле 2021 года были собраны все необходимые материалы и документы, а затем отправлены в надзорный орган. В результате в Реестр лицензий были внесены данные о новой УК- ООО «Ультра-М», которая официально приступила к своим обязанностям с1 ноября 2021 года.

И тут вдруг на сцене объявилась совершенно новая структура –созданное в 2018-м году ООО «ДОМОУПРАВЛЕНИЕ», за которое проголосовали собственники тех домов, у которых сложилось «особое мнение». Примечательно, что в руководстве этой УК оказались бывшие сотрудники… правильно - ООО «РКС», которые уволились из прежней компании и перешли в новую. В результате возник серьезный конфликт. С одной стороны, на управление многоквартирными домами в районе Богородское претендует назначенная по требованию большинства собственников района управляющая компания ООО «Ультра-М», с другой - на те же функции претендует мало кому известное ООО «ДОМОУПРАВЛЕНИЕ».

Как рассказывают жители района, в последнее время какие-то неизвестные граждане обходят квартиры тех, кто проголосовал за переход в ООО «Ультра-М», и призывают их отозвать свои голоса на том основании, что на самом деле не было никакого голосования, а был – ни много, ни мало - рейдерский захват их дома! «Для любого юридически грамотного человека подобное словосочетание в контексте жилищного права звучит экзотично, если не сказать, диковато… Налицо жонглирование не то что юридическими формулировками, а какими-то ходульными шаблонами. К праву это не имеет никакого отношения», – комментирует ситуацию председатель Московской коллегии адвокатов «Логос» Григорий Шкаликов. Но мы же понимаем, что не все наши граждане сильны в терминологии, а слово «рейдерский захват» звучит действительно мощно и вызывает самые негативные ассоциации даже у тех, кто никогда с такими захватами не сталкивался.

По понятным причинам, в умах жителей района начались разные брожения, к которым совершенно неожиданно подключились представители СМИ, а главное – целый депутат Мосгордумы – Михаил Тимонов. Примечательно, что до 1 ноября этот народный избранник не проявлял особого интереса к ситуации вокруг смены УК в Богородском. Однако, уже 7 ноября на его странице в Фейсбуке появилось гневное воззвание под звонким заголовком «Сход против УК-рейдеров и попустительства Мосжилинспекции». В этом эмоциональном посте депутат Тимонов рассказал о том, что в районе Богородское возле дома №10 на улице Игральной собрались жители района, якобы «возмущённые незаконной передачей 43-х домов от УК «Ремкомплектстрой» в УК «Ультра-М», не избранную в ходе ОСС ни в одном из этих домов».

Как утверждает депутат, на сход собрались почти 200 человек, среди которых были жители района, депутаты и журналисты ряда СМИ. Тимонов обвинил Мосжилинспекцию в фальсификации за то, что та, в соответствие с законом, передала 43 дома в Богородском в ведение новой УК - ООО «Ультра-М». В конце своей записи в Фейсбуке он пригрозил, что направил сообщение об этой истории в новостную ленту любимой российскими либералами радиостанции «Эхо Москвы».

Возможно энергичную предприимчивость депутата Тимонова можно объяснить рядом удивительных «совпадений». Сам он проживает в доме, где управляющей компанией является ООО «Элитстрой». Ее юридический адрес полностью совпадает с юридическим адресом уже упомянутого ООО «Домоуправление». Кстати, как пару недель назад сообщило агентство РИА-Новости, «Элитстрой» «является злостным неплательщиком», от недобросовестности которого могут пострадать жильцы 40 многоквартирных домов. Компания второй год не оплачивает поставленные тепло и горячую воду – сумма непогашенных счетов составляет 56,7 миллиона рублей. «Элитстрой» старше «Домоуправления» на два года.

Отметим, что сход недовольных у дома №10 состоялся в самый разгар объявленных по стране вынужденных выходных, цель которых была – снизить риск распространения ковида в стране. В результате, десятки жителей района, включая зевак и журналистов, подверглась риску подхватить в толпе жуткую инфекцию, которая буквально выкашивает нашу страну.

«Мы видим какой-то вопиющий пример цинизма. Помимо нарушения ковидных ограничений налицо пренебрежение какими-то общечеловеческими нормами порядочности. Есть такое понятие – «человеческое общежитие». Это когда люди стараются жить в согласии и уважении друг к другу. Конфликт как раз и возник вокруг обычного человеческого вопроса. Но стоит ли его решать вот так, истерично, рискуя жизнями людей? Ответ, конечно, очевиден», – делится мнением о ситуации Михаил Рыбинский, руководитель общественной организации по защите прав и интересов граждан и организаций «Православная экспертиза».

Любопытно, что человек, представляющий законодательную власть в столице, умудрился голословно заявить о «незаконной передаче 43 домов», учитывая тот уровень проверки всех документов, который проходит в Мосжилинспекции при смене УК – слишком серьезная и болезненная эта тема для городского хозяйства, чтобы допустить при этом какие-то «косяки». И уж совсем неуважительно звучат обвинения Тимонова против собственных избирателей из 43 (!) многоквартирных домов, которые потратили столько сил на собрания, голосования и сбор документов, чтобы избавиться от прежней УК. Той самой, за которую по каким-то странным мотивам вдруг встал горой депутат Тимонов.

Еще один юридический нюанс. Как говорится в заявлении гендиректора ООО «Ультра-М» Д.Ю. Марьясова, направленном главе УВД Москвы и в другие инстанции, депутат Тимонов в своем телеграмм канале «призывает собственников помещений домов нарушать закон и не оплачивать коммунальные платежи управляющей компании ООО «Ультра-М», создавая намеренно ситуацию, чтобы у собственников помещений домов образовывались долги перед управляющей компанией, которая внесена в реестр лицензий г. Москвы и оказывает с 01.11.2021 г. полный комплекс услуг по содержанию и ремонту общего имущества нашего дома, что в свою очередь приведет к образованию задолженности перед ресурсоснабжающими организациями у ООО «Ультра М». Это похоже на экзотику – неужели представитель законодательной власти открыто призывает к нарушению закона?!

И в этой связи стоит присмотреться к фигуре самого Михаила Леонидовича. Вроде бы нормальная биография – закончил МАИ и Академию народного хозяйства, занимался наукой, потом вдруг потянуло его в банковскую сферу: довольно долго он занимал должность советника Президента Коммерческого Банка «Альба Альянс». Сейчас уже мало кто помнит такой банк, но когда-то посвященные люди знали, что банк входил в сферу влияния олигархов Виктора Вексельберга и Леонарда Блаватника.

С 2019-го у «Альба-Альянса» начались проблемы, которые привели к прекращению деятельности банка в начале нынешнего года. Любопытно, что именно в 2019-м, накануне краха банка, Михаил Тимонов решил уйти в политику, к которой тянулся все последние годы. Еще более любопытно, что в Мосгордуму он прошел на волне т.н. «умного голосования», которое отчаянно раскручивали структуры Навального. Видимо, в благодарность за такую поддержку Михаил Леонидович включился в активную деятельность по «отмазыванию» «берлинского пациента» после странной истории с его т.н. «отравлением». В августе прошлого года он вместе с еще парой депутатов обратился к главе ФСБ Александру Бортникову c просьбой возбудить уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь общественного деятеля. После отказа возбуждать уголовное дело, Михаил Тимонов присоединился к группе региональных оппозиционных депутатов и обратился в Следственный комитет России с требованием возбудить уголовное дело по факту «отравления» скандально известного блогера.

Как мы знаем, история с «отравлением», к которой подключился не только российский либеральный бомонд, но и весь «коллективный Запад», закончилась пшиком и посадкой фигуранта в места не столь отдаленные. Но, видимо, кипучий характер депутата Тимонова не дает ему покоя и толкает на новую борьбу. На этот раз – против собственных избирателей, которые посмели сменить опостылившую управляющую компанию.

Что стоит за этим движением души Михаила Леонидовича, мы не знаем – то ли тяга к пиару, то ли стойкое чувство протеста против чего угодно, то ли еще какой интерес. Ясно одно, что жителям Богородского придется по новой сражаться за свое право на выбор управляющей компании. Они, конечно, сдаваться не собираются – собираются подписи, отправлены соответствующие заявления во всевозможные инстанции. Судя по всему, борьба только начинается…