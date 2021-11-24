«Не замерзло даже в сибирские -52 градуса мороза»: моторное масло Idemitsu получило «Народную марку»

Японский бренд признали лучшим в категории «Моторное масло» по итогам общенационального голосования Фото: Shutterstock

Японские моторные масла Idemitsu в этом году стали победителями премии «Народная марка». Среди потребителей проводили опрос о товарах и брендах в разных категориях. Просили назвать лучший банк, супермаркет, садовую технику и т.д. На просьбу назвать лучшее моторное масло, большая часть голосующих ответила — «Idemitsu».

Насколько заслужено? Отзывы потребителей показывают – вполне!

Idemitsu основали в Японии 110 лет назад — компания в этом году отмечает юбилей. Ее продукты используют как в коммерческом транспорте, так и рядовые автовладельцы по всему миру. В Россию бренд пришел 11 лет назад. И за небольшой по меркам авторынка срок добился важнейшего — признания потребителя.

В год юбилея российские автовладельцы решили поздравить компанию и оставили сотни положительных отзывов. Люди рассказали свою историю знакомства с японским брендом. Публикуем самые яркие мнения автовладельцев.

От повседневных поездок до экстремальных пробегов

Иван Смирнов, город Иваново

«Свой автомобиль — обожаю. Приобретаю расходники только высшего качества: всегда оригинальные запчасти, комплектующие и ГСМ. Машина капризная и любит должный уход. Я познакомился с маслом Idemitsu, когда валюта в очередной раз начала расти. На фоне этого продавцы занялись типичной спекуляцией на оригинальные запчасти и масла. С ростом цен замена масла на фирменное стала бить по карману, пришлось искать альтернативу.

Прочел кучу статей, выслушал советы десятка «диванных экспертов»… В поисках истины забрел на сайт производителя моего автомобиля. Там было указано, что масло производится на заводе Idemitsu Kosan Co. Я взял свою старую фирменную канистру масла. И действительно — на таре в строчке «Произведено» красовался логотип Idemitsu.

Вновь стал разбираться, что это за фирма. Оказалась одна из крупнейших нефтеперерабатывающих компаний в Стране восходящего солнца — Японии, откуда, собственно, мой автомобиль. Тут сомнений не осталось и поиски прекратил. Ни для кого сейчас не секрет, что японские производители подходят к выпуску своих продуктов очень скрупулезно.

Стал изучать каталоги Idemitsu. Подобрал моторное масло, максимально подходящее по составу и характеристикам к моему автомобилю. Уже четвертый год покупаю их масла. За это время довелось эксплуатировать авто в разных условиях — от рядовых повседневных поездок до экстремальных пробегов. Ничего лучше для своей машины я не знаю. На масле Idemitsu пробег перевалил за 50 000 км. Для кого-то это не показатель. Но я вижу все это время безупречную работу двигателя. Ни разу не было сомнений, что масло перестало выполнять свои функции или упало качество. Наверное, место происхождения масла действительно много может сказать о его качестве».

«Угара» масла нет

Владислав Ещенко, город Омск

Владислав Ещенко

«Почти десять лет назад я решил взять «японца» — новую машину азиатской марки. Подошел срок окончания гарантии на машину. Вслед за ним настал очередной рубеж, когда надо заменить масло. Его я заливаю каждые 7000-8000 км пробега. Решил купить Idemitsu 5w-30 (масло для бензиновых двигателей, обеспечивает уверенный пуск в зимний период при температурах до -30 градусов, обеспечивает чистоту двигателя — прим.ред.).

После очередной замены, пройдено уже 7500 км. Масло сильно не потемнело, «угара» нет. Сейчас — осенью 2021 года — пробег на авто уже 124 000 км. Расхода моторного масла почти нет. После окончания гарантии два раза менял масло в коробке-автомате (АКПП), переднем и заднем редукторе, в раздатке. Пять раз менял жидкость в гидроусилителе руля — стараюсь менять раз в год, так как стоит недорого, а результат заметен! Все эти жидкости только Idemitsu. В АКПП — ATF, в раздатку и редуктор — Idemitsu 80w-90, в гидроусилитель — Idemitsu PSF. Знакомые на основе моего опыта тоже перешли на этот бренд.

Однажды даже решил проверить температуру замерзания. Лабораторный прибор показал температуру -52 градуса Цельсия, при заявленном рубеже в -30 градусов. Чтобы обезопасить себя от подделок, масло покупаю только у официального представителя».

Отмывает грязные моторы

Сергей Тугулев, город Набережные Челны

Сергей Тугулёв

«Более десяти лет использую моторное масло Idemitsu 5w-40 (для бензиновых и дизельных двигателей, характеризуется низким расходом масла на угар, — прим.ред.) во всей своей технике. Гараж у меня немаленький: крупнотоннажный грузовик Hino Profia пробежал у нас 980 000 км, кран-манипулятор Hino Ranger, минивэн Toyota Hiace, пара легковых Toyota Crown Majesta, Toyota Tercel и Volvo 940 — это далеко не все автомобили нашей семьи. За время использования этого масла двигатели не только не изнашиваются, но и отмываются внутри! Некоторые машины попали к нам с сильно загрязненными моторами вследствие использования некачественных масел предыдущими владельцами. Со временем эти движки стали гораздо чище. Спасибо японской марке!».

ТОП ОТЗЫВОВ

Российские автовладельцы, которые используют продукты Idemitsu, оказались очень креативными. Писали благодарности бренду в стихах, подмечали детали, на которые ранее мало кто обращал внимание. Строки пронизаны искренним, теплым отношением к продукции. Ведь машина для многих становится полноценным членом семьи, источником дохода. Ни одно авто не будет радовать владельца, если не получит должного обслуживания, с чем и помогает Idemitsu. Поэтому люди искренне благодарят компанию, а мы не можем обойти стороной еще несколько добрых откликов.

Самый личный

«Почти час ночи, а я пишу свой первый отзыв о масле. Я простой житель Тольятти, работяга с завода, семьянин. Как-то помогал товарищу обслуживать его авто и спросил, какое масло зальем в коробку передач? Тот ответил, что в японские машины только Idemitsu. А у меня тоже японская. С тех пор и покупаю».

Ален Хамидов

Ален Хамидов

Поэтичный

«Обеспечивает смазку ДВС блестяще,

С 5W-40 увеличишь ты момент крутящий.

Мой итог такой: Idemitsu среди моторных масел

Самый крутой!».

Владимир Маслов

Владимир Маслов

Лаконичный

«Отличное масло, залито в трех машинах и уже не первый год».

Сергей Хаустов

Сергей Хаустов

Бережливый

«Приятный момент для моего бюджета настал, когда я понял, что можно сэкономить на моторном масле, если вместо премиального Zepro в жестяной банке использовать стандартное Idemitsu 0W-20 в пластиковой канистре. Высокие характеристики премиальной линейки показались несколько излишними при моей спокойной манере вождения без пиковых нагрузок мотора».

Сергей Лютиков

Сергей Лютиков

Осведомленный

«В отличие от некоторых уважаемых европейских брендов, Idemitsu производит масла для многих японских автобрендов. У компании около 40% доли рынка в Японии. К примеру, каждая вторая коробка Jatco (АКПП и вариаторы) заправлена именно «Идемитсу». Около трети Nissan Diesel заправлено их маслом, а 100% Komatsu обслуживает именно эта компания».

Николай Педько

Николай Педько

Преданный потребитель

Максим Болотов

Познакомился с этим производителем на автомобиле Honda Civic, а затем использовал его же на Subaru Legacy. Как известно оригинальные ГСМ для этой марки изготавливаются на заводах Idemitsu. Для двигателя Honda использовал масло Zepro Touring Pro 0W-30 (интервал замены 7500 тыс.км), а в механической коробке Racing Gear 75w90. На Legacy заливал Zepro Racing 5W-40, в передний и задний дифференциал — Racing Gear 75w90, в автоматическую коробку — Idemitsu ATF Type-HP. В ходе эксплуатации только положительные впечатления, угар масла минимальный и цена приятная.

Максим Болотов

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