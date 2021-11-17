Мошенники перепродали московскую квартиру актрисы Аллы Клюки

Актриса Алла Клюка. Фото: кадр из фильма

В наше цифровое время недвижимость в Москве может уплыть буквально из-под носа. Так случилось с известной в голливудских кругах семьей актрисы Аллы Клюки и режиссёра Владимира Морозова. Они со своим несовершеннолетним сыном Иваном в 2019 году поехали работать над новой картиной в Нью-Йорк.

А прошлым летом жители дома на Брянской улице в столице заметили, что в двухкомнатную квартиру Клюки стали наведываться неизвестные. Немногословные, больше похожие на мигрантов. В этом кирпичном 12-этажном доме у станции метро Киевская всего 91 квартира. Потому все жители друг у друга на виду.

Квартиры в этом доме от 17 миллионов рублей. Примерно столько стоит и квартира Клюки.

- Видимо кто-то узнал, что семья живет и работает в США и не может вернуться оттуда из-за пандемии. Пока супруги в отъезде, неизвестные решили перепродать квартиру по поддельному договору купли-продажи, - рассказывает адвокат семьи Клюки Григорий Прядко. - Они даже сделку оформили в Оренбурге, когда никто из семьи Клюки не посещал Россию. То есть они даже физически не могли продать свое жилье. Когда в США уже позвонили соседи, Клюка заказала выписку ЕГРН, которая показала, что квартира была куплена и перепродана.

Как стало известно «КП», согласно выписке ЕГРН от 19 мая 2021 года, квартира семьи актрисы была продана какому-то Сергею Федотову, а уже 6 июля 2021 года право собственности перешло к Гулиеву Асэму Сахибали Оглы.

- Названных граждан Владимир Алексеевич Морозов и Алла Федоровна Клюка не знают, - отмечает Григорий Прядко. В указанные в договоре даты они не были в России, о чем свидетельствуют выписки из консульского отдела посольства России в США.

Клюка и Морозов написали заявление в полицию и обратились в Следственный комитет России с просьбой прояснить, что происходит с их единственной недвижимостью в России. По словам адвоката, дверь в квартиру сейчас закрыта новым собственником.

Супруги подозревают, что в их квартиру незаконно проникли неизвестные и, используя копии их паспортов, договор купли-продажи квартиры от 6 сентября 2003 года, состряпали новый договор, после чего, подделав их подписи, похитили их единственное жилье.

Обращение в Следственный комитет, которое есть в распоряжении «Комсомольской правды», подписано пострадавшими и их друзьями - народными артистами России: Владимиром Ильиным, Виктором Коршуновым, Ириной Розановой, Раисой Рязановой и другими известными актерами театра и кино.

Они просят председателя Следственного комитета взять ситуацию под личный контроль. Ведь, по сути, возвращаться семье актеров больше некуда.

Обращение в Следственный комитет подписано пострадавшими и их друзьями

СПРАВКА «КП»

Алла Клюка дебютировала в кино в 1989 году в фильме «Тело». Снялась в фильмах и сериалах «Облако-рай», «Коля — перекати поле», «Адреналин», «Хочу в тюрьму», «Тайны Лауры», «Клан Сопрано», «Закон и порядок». Актрису ждал настоящий успех после выхода на экраны сериала «Евлампия Романова». Следствие ведет дилетант» - экранизация детективов Дарьи Донцовой, где Клюка сыграла главную роль. Актриса Алла Клюка - член Гильдии киноактеров США.